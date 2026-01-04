Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 4, 2026, 12:56 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA (43½) New Orleans
at MINNESOTA 10½ (37½) Green Bay
at CINCINNATI (45½) Cleveland
Dallas (49½) at NY GIANTS
at HOUSTON 10½ (38½) Indianapolis
at JACKSONVILLE 13½ (47½) Tennessee
at PHILADELPHIA (38½) Washington
at LA RAMS 13½ (47½) Arizona
at BUFFALO 8 (37½) NY Jets
at CHICAGO (50½) Detroit
at DENVER 14½ (37½) LA Chargers
at NEW ENGLAND 11½ (45½) Miami
Kansas City 6 (36½) at LAS VEGAS
Baltimore 3 (40½) at PITTSBURGH

College Football

Thursday

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) 3 (51½) Ole Miss

Friday

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 (46½) Oregon

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND 5 (235½) Detroit
at ORLANDO (226½) Indiana
Denver 3 (220½) at BROOKLYN
Minnesota 10½ (235½) at WASHINGTON
at MIAMI (240½) New Orleans
Oklahoma City (228½) at PHOENIX
Milwaukee 6 (228½) at SACRAMENTO
at LA LAKERS (237½) Memphis

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Richmond at FORDHAM
Sacred Heart at CANISIUS
at MERRIMACK Manhattan
at SETON HALL Creighton
at ST. THOMAS 10½ Denver
Florida Atlantic at TULANE
at CENT. CONN. ST. New Haven
at SOUTH FLORIDA UAB
at QUINNIPIAC Mount St. Mary’s
Wright State at IU INDIANAPOLIS
at MARIST Iona
Kennesaw State at DELAWARE
Fairfield at NIAGARA
at PURDUE FORT WAYNE Cleveland State
Siena at RIDER
at MERCYHURST Le Moyne
at MIDDLE TENNESSEE Sam Houston
at UCONN 19½ Marquette
at LIBERTY 10½ Jacksonville State
LIU at CHICAGO STATE
at DRAKE Indiana State
at OAKLAND Robert Morris
at WESTERN KENTUCKY Louisiana Tech
New Mexico State at MISSOURI STATE
at VALPARAISO UIC
Fairleigh Dickinson at SAINT FRANCIS (PA)
at FLORIDA INTERNATIONAL UTEP
at NORTHERN KENTUCKY Youngstown State
Northern Iowa at EVANSVILLE
at WAGNER Stonehill
Tulsa at NORTH TEXAS
at BELMONT Southern Illinois
at MURRAY STATE Bradley
at SAN FRANCISCO 12½ Portland
at PACIFIC 10½ Pepperdine
at SANTA CLARA 15½ San Diego
at WASHINGTON STATE Oregon State
at SAINT MARY’S (CA) 10½ Seattle U
at INDIANA Washington
at GONZAGA 23½ Loyola Marymount

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DALLAS -209 Montreal +172
at COLUMBUS -131 Pittsburgh +109
Colorado -127 at FLORIDA +106
Carolina -120 at NEW JERSEY +100
Vegas -262 at CHICAGO +212

