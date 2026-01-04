NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at ATLANTA 5½ 3½ (43½) New Orleans at MINNESOTA 1½ 10½ (37½) Green…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|5½
|3½
|(43½)
|New Orleans
|at MINNESOTA
|1½
|10½
|(37½)
|Green Bay
|at CINCINNATI
|8½
|7½
|(45½)
|Cleveland
|Dallas
|1½
|3½
|(49½)
|at NY GIANTS
|at HOUSTON
|4½
|10½
|(38½)
|Indianapolis
|at JACKSONVILLE
|4½
|13½
|(47½)
|Tennessee
|at PHILADELPHIA
|4½
|4½
|(38½)
|Washington
|at LA RAMS
|4½
|13½
|(47½)
|Arizona
|at BUFFALO
|9½
|8
|(37½)
|NY Jets
|at CHICAGO
|1½
|3½
|(50½)
|Detroit
|at DENVER
|2½
|14½
|(37½)
|LA Chargers
|at NEW ENGLAND
|2½
|11½
|(45½)
|Miami
|Kansas City
|6
|4½
|(36½)
|at LAS VEGAS
|Baltimore
|3
|3½
|(40½)
|at PITTSBURGH
College Football
Thursday
Fiesta Bowl
Glendale, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|3
|3½
|(51½)
|Ole Miss
Friday
Peach Bowl
Atlanta
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|4
|4½
|(46½)
|Oregon
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|5
|(235½)
|Detroit
|at ORLANDO
|6½
|(226½)
|Indiana
|Denver
|3
|(220½)
|at BROOKLYN
|Minnesota
|10½
|(235½)
|at WASHINGTON
|at MIAMI
|7½
|(240½)
|New Orleans
|Oklahoma City
|8½
|(228½)
|at PHOENIX
|Milwaukee
|6
|(228½)
|at SACRAMENTO
|at LA LAKERS
|6½
|(237½)
|Memphis
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Richmond
|1½
|at FORDHAM
|Sacred Heart
|3½
|at CANISIUS
|at MERRIMACK
|6½
|Manhattan
|at SETON HALL
|2½
|Creighton
|at ST. THOMAS
|10½
|Denver
|Florida Atlantic
|5½
|at TULANE
|at CENT. CONN. ST.
|8½
|New Haven
|at SOUTH FLORIDA
|6½
|UAB
|at QUINNIPIAC
|9½
|Mount St. Mary’s
|Wright State
|8½
|at IU INDIANAPOLIS
|at MARIST
|3½
|Iona
|Kennesaw State
|6½
|at DELAWARE
|Fairfield
|4½
|at NIAGARA
|at PURDUE FORT WAYNE
|8½
|Cleveland State
|Siena
|9½
|at RIDER
|at MERCYHURST
|1½
|Le Moyne
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|Sam Houston
|at UCONN
|19½
|Marquette
|at LIBERTY
|10½
|Jacksonville State
|LIU
|8½
|at CHICAGO STATE
|at DRAKE
|6½
|Indiana State
|at OAKLAND
|4½
|Robert Morris
|at WESTERN KENTUCKY
|9½
|Louisiana Tech
|New Mexico State
|1½
|at MISSOURI STATE
|at VALPARAISO
|3½
|UIC
|Fairleigh Dickinson
|1½
|at SAINT FRANCIS (PA)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|8½
|UTEP
|at NORTHERN KENTUCKY
|3½
|Youngstown State
|Northern Iowa
|5½
|at EVANSVILLE
|at WAGNER
|7½
|Stonehill
|Tulsa
|4½
|at NORTH TEXAS
|at BELMONT
|6½
|Southern Illinois
|at MURRAY STATE
|5½
|Bradley
|at SAN FRANCISCO
|12½
|Portland
|at PACIFIC
|10½
|Pepperdine
|at SANTA CLARA
|15½
|San Diego
|at WASHINGTON STATE
|6½
|Oregon State
|at SAINT MARY’S (CA)
|10½
|Seattle U
|at INDIANA
|7½
|Washington
|at GONZAGA
|23½
|Loyola Marymount
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DALLAS
|-209
|Montreal
|+172
|at COLUMBUS
|-131
|Pittsburgh
|+109
|Colorado
|-127
|at FLORIDA
|+106
|Carolina
|-120
|at NEW JERSEY
|+100
|Vegas
|-262
|at CHICAGO
|+212
