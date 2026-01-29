Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 29, 2026, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
LA Lakers (229½) at WASHINGTON
at ORLANDO (220½) Toronto
at BOSTON 10½ (222½) Sacramento
at NEW ORLEANS (235½) Memphis
at NEW YORK (227½) Portland
LA Clippers (210½) at DENVER
Cleveland (223½) at PHOENIX
at UTAH (228½) Brooklyn
at GOLDEN STATE (225½) Detroit

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CORNELL Princeton
at AKRON 11½ Kent State
Siena at NIAGARA
at YOUNGSTOWN STATE 10½ IU Indianapolis
at QUINNIPIAC Sacred Heart
at GREEN BAY Cleveland State
at YALE 15½ Dartmouth
Northern Kentucky at DETROIT MERCY
at CHARLOTTE Rice
at COLUMBIA Pennsylvania
Harvard at BROWN
Marist 11½ at CANISIUS
at MANHATTAN Rider
at VILLANOVA Providence
at IONA 3 Fairfield
at SAINT PETER’S 7 Mount St. Mary’s
Michigan at MICHIGAN STATE
Wright State at MILWAUKEE
at SAINT LOUIS 11½ Dayton
at GRAND CANYON Boise State
at VCU 20½ Loyola Chicago
at NEVADA UNLV

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Columbus -142 at CHICAGO +119

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up