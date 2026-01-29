NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Friday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|LA Lakers
|8½
|(229½)
|at WASHINGTON
|at ORLANDO
|1½
|(220½)
|Toronto
|at BOSTON
|10½
|(222½)
|Sacramento
|at NEW ORLEANS
|2½
|(235½)
|Memphis
|at NEW YORK
|7½
|(227½)
|Portland
|LA Clippers
|5½
|(210½)
|at DENVER
|Cleveland
|4½
|(223½)
|at PHOENIX
|at UTAH
|2½
|(228½)
|Brooklyn
|at GOLDEN STATE
|1½
|(225½)
|Detroit
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at CORNELL
|5½
|Princeton
|at AKRON
|11½
|Kent State
|Siena
|9½
|at NIAGARA
|at YOUNGSTOWN STATE
|10½
|IU Indianapolis
|at QUINNIPIAC
|8½
|Sacred Heart
|at GREEN BAY
|8½
|Cleveland State
|at YALE
|15½
|Dartmouth
|Northern Kentucky
|5½
|at DETROIT MERCY
|at CHARLOTTE
|6½
|Rice
|at COLUMBIA
|5½
|Pennsylvania
|Harvard
|2½
|at BROWN
|Marist
|11½
|at CANISIUS
|at MANHATTAN
|6½
|Rider
|at VILLANOVA
|8½
|Providence
|at IONA
|3
|Fairfield
|at SAINT PETER’S
|7
|Mount St. Mary’s
|Michigan
|1½
|at MICHIGAN STATE
|Wright State
|2½
|at MILWAUKEE
|at SAINT LOUIS
|11½
|Dayton
|at GRAND CANYON
|1½
|Boise State
|at VCU
|20½
|Loyola Chicago
|at NEVADA
|7½
|UNLV
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Columbus
|-142
|at CHICAGO
|+119
