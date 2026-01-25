Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 25, 2026, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (43) at DENVER
at SEATTLE (46) LA Rams

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT 14½ (226½) Sacramento
at MEMPHIS (221½) Denver
at MINNESOTA (235½) Golden State
at SAN ANTONIO 11½ (239½) New Orleans
at OKLAHOMA CITY 11½ (225½) Toronto
at MILWAUKEE 1 (220½) Dallas
at PHOENIX (226½) Miami
at LA CLIPPERS (211½) Brooklyn

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -178 Utah +148
at N.Y RANGERS -113 Boston -107
at PHILADELPHIA -123 N.Y Islanders +103
at COLUMBUS -117 Los Angeles -103
at EDMONTON -258 Anaheim +209

