NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG New England 5½ 3½ (43) at DENVER at SEATTLE 2½ 2½ (46) LA…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|New England
|5½
|3½
|(43)
|at DENVER
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(46)
|LA Rams
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|14½
|(226½)
|Sacramento
|at MEMPHIS
|4½
|(221½)
|Denver
|at MINNESOTA
|6½
|(235½)
|Golden State
|at SAN ANTONIO
|11½
|(239½)
|New Orleans
|at OKLAHOMA CITY
|11½
|(225½)
|Toronto
|at MILWAUKEE
|1
|(220½)
|Dallas
|at PHOENIX
|4½
|(226½)
|Miami
|at LA CLIPPERS
|8½
|(211½)
|Brooklyn
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-178
|Utah
|+148
|at N.Y RANGERS
|-113
|Boston
|-107
|at PHILADELPHIA
|-123
|N.Y Islanders
|+103
|at COLUMBUS
|-117
|Los Angeles
|-103
|at EDMONTON
|-258
|Anaheim
|+209
