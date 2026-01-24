NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG New England 5½ 3½ (43) at DENVER at SEATTLE 2½ 2½ (46) LA…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|New England
|5½
|3½
|(43)
|at DENVER
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(46)
|LA Rams
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|13½
|(226½)
|Sacramento
|at MEMPHIS
|3
|(224½)
|Denver
|at MINNESOTA
|6½
|(235)
|Golden State
|at SAN ANTONIO
|11½
|(238½)
|New Orleans
|at OKLAHOMA CITY
|11½
|(225½)
|Toronto
|at MILWAUKEE
|1½
|(219½)
|Dallas
|at PHOENIX
|2½
|(229½)
|Miami
|at LA CLIPPERS
|9½
|(211½)
|Brooklyn
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SOUTH FLORIDA
|5½
|Florida Atlantic
|at MERCYHURST
|9½
|Chicago State
|at WASHINGTON
|9½
|Oregon
|Southern Illinois
|3½
|at EVANSVILLE
|at WISCONSIN
|7½
|USC
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Colorado
|-184
|at TORONTO
|+153
|New Jersey
|-122
|at SEATTLE
|+101
|Vegas
|-141
|at OTTAWA
|+118
|Pittsburgh
|-148
|at VANCOUVER
|+124
|Florida
|-145
|at CHICAGO
|+121
|at CALGARY
|-115
|Anaheim
|-104
