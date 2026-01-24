Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 24, 2026, 11:41 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (43) at DENVER
at SEATTLE (46) LA Rams

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT 13½ (226½) Sacramento
at MEMPHIS 3 (224½) Denver
at MINNESOTA (235) Golden State
at SAN ANTONIO 11½ (238½) New Orleans
at OKLAHOMA CITY 11½ (225½) Toronto
at MILWAUKEE (219½) Dallas
at PHOENIX (229½) Miami
at LA CLIPPERS (211½) Brooklyn

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA Florida Atlantic
at MERCYHURST Chicago State
at WASHINGTON Oregon
Southern Illinois at EVANSVILLE
at WISCONSIN USC

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado -184 at TORONTO +153
New Jersey -122 at SEATTLE +101
Vegas -141 at OTTAWA +118
Pittsburgh -148 at VANCOUVER +124
Florida -145 at CHICAGO +121
at CALGARY -115 Anaheim -104

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

