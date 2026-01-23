Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 23, 2026, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (42½) at DENVER
at SEATTLE (46½) LA Rams

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA OFF (OFF) New York
at MINNESOTA OFF (OFF) Golden State
at CHARLOTTE OFF (OFF) Washington
at ORLANDO OFF (OFF) Cleveland
at CHICAGO OFF (OFF) Boston
at DALLAS OFF (OFF) LA Lakers
at UTAH OFF (OFF) Miami

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at VIRGINIA North Carolina
Houston at TEXAS TECH
at PURDUE Illinois
at FLORIDA Auburn
at ALABAMA Tennessee

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -126 Buffalo +105
Utah -114 at NASHVILLE -105
at BOSTON -118 Montreal -102
at WINNIPEG -132 Detroit +110
Tampa Bay -122 at COLUMBUS +102
Carolina -128 at OTTAWA +106
Los Angeles -142 at ST. LOUIS +118
at MINNESOTA -130 Florida +108
at EDMONTON -184 Washington +152

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

