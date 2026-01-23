NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG New England 5½ 4½ (42½) at DENVER at SEATTLE 2½ 2½ (46½) LA…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|New England
|5½
|4½
|(42½)
|at DENVER
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(46½)
|LA Rams
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|OFF
|(OFF)
|New York
|at MINNESOTA
|OFF
|(OFF)
|Golden State
|at CHARLOTTE
|OFF
|(OFF)
|Washington
|at ORLANDO
|OFF
|(OFF)
|Cleveland
|at CHICAGO
|OFF
|(OFF)
|Boston
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|LA Lakers
|at UTAH
|OFF
|(OFF)
|Miami
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at VIRGINIA
|6½
|North Carolina
|Houston
|3½
|at TEXAS TECH
|at PURDUE
|2½
|Illinois
|at FLORIDA
|9½
|Auburn
|at ALABAMA
|3½
|Tennessee
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y ISLANDERS
|-126
|Buffalo
|+105
|Utah
|-114
|at NASHVILLE
|-105
|at BOSTON
|-118
|Montreal
|-102
|at WINNIPEG
|-132
|Detroit
|+110
|Tampa Bay
|-122
|at COLUMBUS
|+102
|Carolina
|-128
|at OTTAWA
|+106
|Los Angeles
|-142
|at ST. LOUIS
|+118
|at MINNESOTA
|-130
|Florida
|+108
|at EDMONTON
|-184
|Washington
|+152
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
