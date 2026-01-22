All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|33
|24
|8
|1
|0
|49
|100
|64
|Pensacola
|32
|19
|9
|3
|1
|42
|94
|89
|Huntsville
|33
|19
|10
|4
|0
|42
|114
|90
|Evansville
|31
|16
|10
|0
|5
|37
|85
|81
|Roanoke
|33
|17
|13
|2
|1
|37
|92
|85
|Quad City
|34
|15
|14
|4
|1
|35
|87
|96
|Knoxville
|31
|14
|14
|1
|2
|31
|75
|87
|Birmingham
|34
|13
|16
|1
|4
|31
|91
|117
|Macon
|30
|12
|12
|3
|3
|30
|69
|80
|Fayetteville
|31
|12
|15
|3
|1
|28
|62
|80
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Huntsville at Fayetteville, 7 p.m.
Roanoke at Macon, 7 p.m.
Pensacola at Knoxville, 7:30 p.m.
Birmingham at Evansville, 8 p.m.
Quad City at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Pensacola at Knoxville, 3 p.m.
Huntsville at Fayetteville, 6 p.m.
Roanoke at Macon, 6 p.m.
Peoria at Evansville, 8 p.m.
Quad City at Evansville, 8 p.m.
Sunday’s Games
Macon at Fayetteville, 3 p.m.
Evansville at Peoria, 4:15 p.m.
