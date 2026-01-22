All Times EST GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 33 24 8 1 0 49 100 64…

All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 33 24 8 1 0 49 100 64 Pensacola 32 19 9 3 1 42 94 89 Huntsville 33 19 10 4 0 42 114 90 Evansville 31 16 10 0 5 37 85 81 Roanoke 33 17 13 2 1 37 92 85 Quad City 34 15 14 4 1 35 87 96 Knoxville 31 14 14 1 2 31 75 87 Birmingham 34 13 16 1 4 31 91 117 Macon 30 12 12 3 3 30 69 80 Fayetteville 31 12 15 3 1 28 62 80

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Huntsville at Fayetteville, 7 p.m.

Roanoke at Macon, 7 p.m.

Pensacola at Knoxville, 7:30 p.m.

Birmingham at Evansville, 8 p.m.

Quad City at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Pensacola at Knoxville, 3 p.m.

Huntsville at Fayetteville, 6 p.m.

Roanoke at Macon, 6 p.m.

Peoria at Evansville, 8 p.m.

Quad City at Evansville, 8 p.m.

Sunday’s Games

Macon at Fayetteville, 3 p.m.

Evansville at Peoria, 4:15 p.m.

