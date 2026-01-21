Live Radio
SPHL Glance

The Associated Press

January 21, 2026, 10:12 AM

All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA
Peoria 33 24 8 1 0 49 100 64
Pensacola 32 19 9 3 1 42 94 89
Huntsville 33 19 10 4 0 42 114 90
Evansville 31 16 10 0 5 37 85 81
Roanoke 33 17 13 2 1 37 92 85
Quad City 34 15 14 4 1 35 87 96
Knoxville 31 14 14 1 2 31 75 87
Birmingham 34 13 16 1 4 31 91 117
Macon 30 12 12 3 3 30 69 80
Fayetteville 31 12 15 3 1 28 62 80

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Huntsville at Fayetteville, 7 p.m.

Roanoke at Macon, 7 p.m.

Pensacola at Knoxville, 7:30 p.m.

Birmingham at Evansville, 8 p.m.

Quad City at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Huntsville at Fayetteville, 6 p.m.

Roanoke at Macon, 6 p.m.

Pensacola at Knoxville, 7:30 p.m.

Peoria at Evansville, 8 p.m.

Quad City at Evansville, 8 p.m.

