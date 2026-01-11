NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (17-0) beat Creighton 95-54. Next: vs. Villanova, Thursday.
No. 2 Texas (18-1) lost to No. 12 LSU 70-65. Next: at No. 3 South Carolina, Thursday.
No. 3 South Carolina (17-1) beat Georgia 65-43. Next: vs. No. 2 Texas, Thursday.
No. 4 UCLA (14-1) beat No. 25 Nebraska 83-61. Next: at Minnesota, Wednesday.
No. 5 Oklahoma (14-3) lost to No. 6 Kentucky 63-57. Next: vs. No. 12 LSU, Sunday.
No. 6 Kentucky (16-2) beat No. 5 Oklahoma 63-57. Next: vs. Florida, Thursday.
No. 7 Vanderbilt (17-0) beat Texas A&M 91-51. Next: at Mississippi State, Thursday.
No. 8 Maryland (16-2) lost to No. 19 Ohio State 89-76. Next: at No. 21 USC, Thursday.
No. 9 Michigan (14-2) beat Wisconsin 86-60. Next: vs. Illinois, Thursday.
No. 10 Louisville (16-3) beat Pittsburgh 86-46. Next: at Notre Dame, Thursday.
No. 11 Iowa State (14-3) lost to West Virginia 83-70. Next: at Colorado, Wednesday.
No. 12 LSU (16-2) beat No. 2 Texas 70-65. Next: at No. 5 Oklahoma, Sunday.
No. 13 TCU (16-1) beat Arizona State 77-46. Next: at West Virginia, Wednesday.
No. 14 Iowa (14-2) beat Indiana 56-53. Next: vs. Oregon, Thursday.
No. 15 Michigan State (16-1) beat Oregon 85-81. Next: vs. No. 25 Nebraska, Thursday.
No. 16 Baylor (15-3) beat Kansas 79-64. Next: at Utah, Wednesday.
No. 17 Texas Tech (18-0) did not play. Next: vs. Houston, Tuesday.
No. 18 Ole Miss (16-3) beat Mississippi State 93-68. Next: at Georgia, Sunday.
No. 19 Ohio State (15-2) beat No. 8 Maryland 89-76. Next: vs. Penn State, Wednesday.
No. 20 Tennessee (12-3) beat Arkansas 85-50. Next: at Alabama, Sunday.
No. 21 USC (10-6) lost to Minnesota 63-62. Next: vs. No. 8 Maryland, Thursday.
No. 22 North Carolina (13-5) lost to Notre Dame 73-50. Next: vs. Miami (FL), Thursday.
No. 23 Washington (12-4) lost to Purdue 78-72, OT. Next: at Indiana, Wednesday.
No. 24 Princeton (14-1) did not play. Next: vs. Dartmouth, Saturday.
No. 25 Nebraska (14-2) lost to No. 4 UCLA 83-61. Next: at No. 15 Michigan State, Thursday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.