NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 1 Arizona (16-0) vs. Arizona State (10-6), 10:30 p.m.
No. 4 Michigan (14-1) at Washington (10-6), 10:30 p.m.
No. 5 Purdue (15-1) vs. Iowa (12-4), 6:30 p.m.
No. 6 Duke (15-1) at California (13-4), 11 p.m.
No. 10 Vanderbilt (16-0) at Texas (10-6), 9 p.m.
No. 11 BYU (15-1) vs. TCU (11-5), 11 p.m.
No. 13 Illinois (13-3) at Northwestern (8-8), 8:30 p.m.
No. 14 North Carolina (14-2) at Stanford (13-4), 9 p.m.
No. 15 Texas Tech (12-4) vs. Utah (8-8), 9 p.m.
No. 17 Arkansas (12-4) vs. South Carolina (10-6), 9 p.m.
No. 21 Georgia (14-2) vs. Ole Miss (9-7), 7 p.m.
No. 23 Utah State (14-1) vs. Nevada (12-4), 10 p.m.
Thursday’s Games
No. 9 Gonzaga (17-1) at Washington State (8-10), 10 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (16-0) at UCF (13-2), 4 p.m.
No. 2 Iowa State (16-1) at Cincinnati (8-8), 2 p.m.
No. 3 UConn (17-1) at Georgetown (9-8), Noon
No. 4 Michigan (14-1) at Oregon (8-9), 4 p.m.
No. 5 Purdue (15-1) at USC (14-3), 6 p.m.
No. 6 Duke (15-1) at Stanford (13-4), 6 p.m.
No. 8 Nebraska (17-0) at Northwestern (8-8), 4 p.m.
No. 9 Gonzaga (17-1) at Seattle (12-6), 10 p.m.
No. 10 Vanderbilt (16-0) vs. No. 19 Florida (12-5), 2 p.m.
No. 11 BYU (15-1) at No. 15 Texas Tech (12-4), 8 p.m.
No. 12 Michigan State (15-2) at Washington (10-6), 6 p.m.
No. 13 Illinois (13-3) vs. Minnesota (10-7), Noon
No. 14 North Carolina (14-2) at California (13-4), 4 p.m.
No. 16 Virginia (15-2) at SMU (12-4), Noon
No. 17 Arkansas (12-4) at No. 21 Georgia (14-2), 4 p.m.
No. 18 Alabama (12-5) at Oklahoma (11-6), 1 p.m.
No. 20 Louisville (12-5) at Pittsburgh (7-9), 8 p.m.
No. 22 Clemson (15-3) vs. Miami (FL) (15-2), 2:15 p.m.
No. 23 Utah State (14-1) at Grand Canyon (10-6), 2:30 p.m.
No. 24 Tennessee (12-5) vs. Kentucky (10-6), Noon
No. 25 Seton Hall (14-3) vs. Butler (10-6), Noon
Sunday’s Games
No. 7 Houston (16-1) vs. Arizona State (10-6), 6:15 p.m.
