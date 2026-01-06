NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 2 Michigan (13-0) at Penn State (9-5), 7 p.m.
No. 6 Duke (13-1) at No. 20 Louisville (11-3), 7 p.m.
No. 7 Houston (13-1) vs. No. 14 Texas Tech (11-3), 9 p.m.
No. 18 Georgia (13-1) at Florida (9-5), 7 p.m.
No. 19 Iowa (12-2) at Minnesota (9-5), 8 p.m.
No. 21 Tennessee (10-4) vs. Texas (9-5), 9 p.m.
No. 22 Kansas (10-4) vs. TCU (11-3), 9 p.m.
No. 25 UCF (12-1) at Oklahoma State (12-2), 8 p.m.
Wednesday’s Games
No. 1 Arizona (14-0) vs. Kansas State (9-5), 9 p.m.
No. 3 Iowa State (14-0) at Baylor (10-3), 8 p.m.
No. 4 UConn (14-1) at Providence (8-6), 7 p.m.
No. 5 Purdue (13-1) vs. Washington (9-5), 8:30 p.m.
No. 9 BYU (13-1) vs. Arizona State (9-5), 9 p.m.
No. 11 Vanderbilt (14-0) vs. No. 13 Alabama (11-3), 9 p.m.
No. 15 Arkansas (11-3) at Ole Miss (8-6), 9 p.m.
No. 23 Virginia (12-2) vs. California (13-2), 9 p.m.
No. 24 SMU (12-2) at Clemson (12-3), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 8 Gonzaga (16-1) vs. Santa Clara (13-4), 11:30 p.m.
No. 12 Michigan State (13-2) vs. Northwestern (8-6), 6:30 p.m.
No. 16 Illinois (11-3) vs. Rutgers (8-7), 8:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (14-0) at TCU (11-3), 4 p.m.
No. 2 Michigan (13-0) vs. Wisconsin (9-5), 1 p.m.
No. 3 Iowa State (14-0) vs. Oklahoma State (12-2), 4 p.m.
No. 4 UConn (14-1) vs. DePaul (9-6), 12:30 p.m.
No. 5 Purdue (13-1) vs. Penn State (9-5), 2 p.m.
No. 6 Duke (13-1) vs. No. 24 SMU (12-2), 2 p.m.
No. 7 Houston (13-1) at Baylor (10-3), 1 p.m.
No. 9 BYU (13-1) at Utah (8-6), 10 p.m.
No. 10 Nebraska (15-0) at Indiana (11-3), Noon
No. 11 Vanderbilt (14-0) vs. LSU (12-2), 1 p.m.
No. 13 Alabama (11-3) vs. Texas (9-5), 8 p.m.
No. 14 Texas Tech (11-3) at Colorado (11-3), 7 p.m.
No. 15 Arkansas (11-3) at Auburn (9-5), 6 p.m.
No. 17 North Carolina (13-2) vs. Wake Forest (10-5), 6 p.m.
No. 18 Georgia (13-1) at South Carolina (9-5), 2 p.m.
No. 20 Louisville (11-3) vs. Boston College (7-7), Noon
No. 21 Tennessee (10-4) at Florida (9-5), Noon
No. 22 Kansas (10-4) at West Virginia (9-5), Noon
No. 23 Virginia (12-2) vs. Stanford (12-3), 2:15 p.m.
Sunday’s Games
No. 16 Illinois (11-3) at No. 19 Iowa (12-2), Noon
No. 25 UCF (12-1) vs. Cincinnati (8-6), 5 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.