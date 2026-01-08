NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 Arizona (15-0) did not play. Next: at TCU, Saturday.
No. 2 Michigan (14-0) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 3 Iowa State (15-0) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 4 UConn (15-1) did not play. Next: vs. DePaul, Saturday.
No. 5 Purdue (14-1) did not play. Next: vs. Penn State, Saturday.
No. 6 Duke (14-1) did not play. Next: vs. No. 24 SMU, Saturday.
No. 7 Houston (14-1) did not play. Next: at Baylor, Saturday.
No. 8 Gonzaga (16-1) vs. Santa Clara. Next: at Washington State, Thursday.
No. 9 BYU (14-1) did not play. Next: at Utah, Saturday.
No. 10 Nebraska (15-0) did not play. Next: at Indiana, Saturday.
No. 11 Vanderbilt (15-0) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.
No. 12 Michigan State (14-2) beat Northwestern 76-66. Next: vs. Indiana, Tuesday.
No. 13 Alabama (11-4) did not play. Next: vs. Texas, Saturday.
No. 14 Texas Tech (11-4) did not play. Next: at Colorado, Saturday.
No. 15 Arkansas (12-3) did not play. Next: at Auburn, Saturday.
No. 16 Illinois (11-3) beat Rutgers 81-55. Next: at No. 19 Iowa, Sunday.
No. 17 North Carolina (13-2) did not play. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 18 Georgia (13-2) did not play. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 19 Iowa (12-3) did not play. Next: vs. No. 16 Illinois, Sunday.
No. 20 Louisville (11-4) did not play. Next: vs. Boston College, Saturday.
No. 21 Tennessee (11-4) did not play. Next: at Florida, Saturday.
No. 22 Kansas (11-4) did not play. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 23 Virginia (13-2) did not play. Next: vs. Stanford, Saturday.
No. 24 SMU (12-3) did not play. Next: at No. 6 Duke, Saturday.
No. 25 UCF (12-2) did not play. Next: vs. Cincinnati, Sunday.
