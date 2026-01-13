NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|North Texas
|14
|992
|7174
|512.4
|Mississippi
|15
|1099
|7345
|489.7
|South Florida
|13
|911
|6353
|488.7
|Utah
|13
|948
|6278
|482.9
|Texas State
|13
|920
|6145
|472.7
|Florida St.
|12
|845
|5665
|472.1
|Tennessee
|13
|933
|6062
|466.3
|Southern Cal
|13
|848
|6051
|465.5
|Vanderbilt
|13
|806
|6020
|463.1
|Texas Tech
|14
|1038
|6459
|461.4
|Georgia Tech
|13
|857
|5996
|461.2
|Indiana
|15
|993
|6915
|461.0
|Notre Dame
|12
|752
|5502
|458.5
|Arkansas
|12
|786
|5458
|454.8
|Old Dominion
|13
|887
|5911
|454.7
|James Madison
|14
|995
|6337
|452.6
|Oregon
|15
|988
|6783
|452.2
|Baylor
|12
|921
|5413
|451.1
|East Carolina
|13
|999
|5837
|449.0
|UNLV
|14
|921
|6249
|446.4
|Uconn
|13
|860
|5786
|445.1
|FAU
|12
|938
|5336
|444.7
|Texas A&M
|13
|906
|5779
|444.5
|Boise St.
|14
|1027
|5936
|424.0
|Duke
|14
|961
|5929
|423.5
|Ohio St.
|14
|883
|5916
|422.6
|TCU
|13
|896
|5479
|421.5
|UTSA
|13
|892
|5444
|418.8
|Virginia
|14
|1040
|5850
|417.9
|Arizona St.
|13
|928
|5425
|417.3
|SMU
|13
|861
|5421
|417.0
|Missouri
|13
|920
|5412
|416.3
|Toledo
|13
|871
|5405
|415.8
|Navy
|13
|827
|5403
|415.6
|Delaware
|13
|949
|5351
|411.6
|Memphis
|13
|884
|5351
|411.6
|Ohio
|13
|870
|5350
|411.5
|Tulane
|14
|940
|5760
|411.4
|Washington
|13
|836
|5329
|409.9
|Utah St.
|13
|852
|5323
|409.5
|Miami
|15
|1009
|6138
|409.2
|Jacksonville St.
|14
|978
|5722
|408.7
|Arizona
|13
|910
|5299
|407.6
|Cincinnati
|13
|767
|5295
|407.3
|Rutgers
|12
|845
|4885
|407.1
|W. Kentucky
|13
|909
|5287
|406.7
|Air Force
|12
|818
|4879
|406.6
|Marshall
|12
|836
|4859
|404.9
|UAB
|12
|833
|4851
|404.2
|Kennesaw St.
|14
|966
|5634
|402.4
|Georgia
|14
|997
|5633
|402.4
|San Jose St.
|12
|807
|4823
|401.9
|Southern Miss.
|13
|924
|5221
|401.6
|Georgia Southern
|13
|895
|5219
|401.5
|BYU
|14
|934
|5593
|399.5
|Mississippi St.
|13
|938
|5189
|399.2
|Tulsa
|12
|898
|4775
|397.9
|FIU
|13
|914
|5161
|397.0
|Michigan
|13
|842
|5160
|396.9
|Iowa St.
|12
|824
|4751
|395.9
|Houston
|13
|925
|5128
|394.5
|Wake Forest
|13
|860
|5120
|393.8
|Hawaii
|13
|913
|5119
|393.8
|Clemson
|13
|885
|5099
|392.2
|NC State
|13
|839
|5099
|392.2
|Missouri St.
|13
|852
|5098
|392.2
|Pittsburgh
|13
|896
|5077
|390.5
|Kansas
|12
|775
|4686
|390.5
|Liberty
|12
|824
|4674
|389.5
|Texas
|13
|848
|5050
|388.5
|Louisville
|13
|839
|4999
|384.5
|Appalachian St.
|13
|921
|4985
|383.5
|Boston College
|12
|831
|4601
|383.4
|Arkansas St.
|13
|957
|4975
|382.7
|South Alabama
|12
|841
|4570
|380.8
|UCF
|12
|791
|4545
|378.8
|E. Michigan
|12
|794
|4527
|377.2
|Georgia St.
|12
|841
|4514
|376.2
|Auburn
|12
|816
|4487
|373.9
|Illinois
|13
|830
|4860
|373.8
|Middle Tennessee
|12
|816
|4459
|371.6
|Nebraska
|13
|829
|4817
|370.5
|Kansas St.
|12
|747
|4441
|370.1
|Alabama
|15
|989
|5515
|367.7
|Buffalo
|12
|825
|4349
|362.4
|Penn St.
|13
|814
|4706
|362.0
|Maryland
|12
|796
|4320
|360.0
|Louisiana Tech
|13
|852
|4669
|359.2
|California
|13
|892
|4656
|358.2
|New Mexico
|13
|818
|4639
|356.8
|San Diego St.
|13
|840
|4633
|356.4
|Fresno St.
|13
|862
|4621
|355.5
|Akron
|12
|838
|4257
|354.8
|Oklahoma
|13
|866
|4606
|354.3
|Oregon St.
|12
|839
|4197
|349.8
|West Virginia
|12
|850
|4193
|349.4
|Virginia Tech
|12
|766
|4185
|348.8
|Northwestern
|13
|830
|4499
|346.1
|Michigan St.
|12
|768
|4146
|345.5
|Louisiana-Lafayette
|13
|858
|4483
|344.8
|Temple
|12
|750
|4138
|344.8
|Florida
|12
|758
|4123
|343.6
|Purdue
|12
|781
|4113
|342.8
|W. Michigan
|14
|928
|4798
|342.7
|Kentucky
|12
|800
|4093
|341.1
|Syracuse
|12
|844
|4085
|340.4
|Washington St.
|13
|849
|4411
|339.3
|Miami (Ohio)
|14
|867
|4726
|337.6
|South Carolina
|12
|753
|4036
|336.3
|Army
|13
|875
|4365
|335.8
|LSU
|13
|821
|4336
|333.5
|UTEP
|12
|786
|3975
|331.2
|Cent. Michigan
|13
|800
|4297
|330.5
|Colorado
|12
|788
|3941
|328.4
|New Mexico St.
|12
|829
|3932
|327.7
|Colorado St.
|12
|757
|3890
|324.2
|Coastal Carolina
|13
|872
|4212
|324.0
|Louisiana-Monroe
|12
|733
|3854
|321.2
|Iowa
|13
|790
|4161
|320.1
|UCLA
|12
|737
|3839
|319.9
|Sam Houston St.
|12
|760
|3793
|316.1
|Wyoming
|12
|775
|3772
|314.3
|Troy
|14
|926
|4301
|307.2
|Bowling Green
|12
|758
|3681
|306.8
|Stanford
|12
|783
|3678
|306.5
|Nevada
|12
|725
|3631
|302.6
|Rice
|13
|871
|3930
|302.3
|Kent St.
|12
|692
|3532
|294.3
|Minnesota
|13
|775
|3811
|293.2
|Oklahoma St.
|12
|770
|3509
|292.4
|North Carolina
|12
|701
|3469
|289.1
|N. Illinois
|12
|745
|3431
|285.9
|Charlotte
|12
|744
|3429
|285.8
|Ball St.
|12
|730
|3260
|271.7
|Wisconsin
|12
|695
|3037
|253.1
|Umass
|12
|767
|2970
|247.5
