NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|E.Johnson, Nebraska
|12
|1451
|370
|0
|0
|0
|297
|1821
|151.75
|C.Cook, Jacksonville St.
|13
|1659
|286
|0
|0
|0
|325
|1945
|149.62
|W. Knight, James Madison
|14
|1373
|397
|180
|89
|0
|272
|2039
|145.64
|C.Hawkins, North Texas
|13
|1434
|370
|0
|0
|0
|263
|1804
|138.77
|J.Love, Notre Dame
|12
|1372
|280
|0
|0
|0
|228
|1652
|137.67
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|A.Hardy, Missouri
|13
|1649
|22
|0
|0
|0
|262
|1671
|128.54
|E.Dickens, Liberty
|11
|1339
|61
|0
|0
|0
|234
|1400
|127.27
|J.De Jesus, California
|13
|-7
|1029
|259
|363
|0
|157
|1644
|126.46
|S.Bangura, Ohio
|13
|1392
|77
|0
|141
|0
|258
|1610
|123.85
|J.Baugh, Florida
|12
|1170
|210
|6
|82
|0
|258
|1468
|122.33
|A.Raymond, Rutgers
|12
|1241
|225
|0
|0
|0
|262
|1466
|122.17
|R.Brown, Arizona St.
|12
|1141
|239
|31
|35
|0
|225
|1446
|120.50
|L.Martin, BYU
|13
|1305
|255
|0
|0
|0
|273
|1560
|120.00
|K.Lacy, Mississippi
|15
|1567
|177
|0
|0
|0
|336
|1744
|116.27
|D.McMillan, E. Michigan
|12
|1014
|375
|0
|0
|0
|211
|1389
|115.75
|M.Lemon, Southern Cal
|12
|4
|1156
|71
|144
|0
|103
|1375
|114.58
|K.Allen, Penn St.
|12
|1303
|68
|0
|0
|0
|228
|1371
|114.25
|J.Platt, FAU
|12
|36
|720
|0
|614
|0
|75
|1369
|114.08
|D.Bankston, New Mexico
|13
|635
|397
|0
|434
|0
|157
|1466
|112.77
|E.Messer, FAU
|12
|45
|1052
|250
|3
|0
|121
|1350
|112.50
|L.Pare, Texas State
|13
|1128
|312
|0
|13
|0
|248
|1453
|111.77
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|11
|752
|412
|64
|0
|0
|188
|1228
|111.64
|D.Trayanum, Toledo
|11
|1015
|212
|0
|0
|0
|203
|1227
|111.55
|K.Concepcion, Texas A&M
|13
|75
|919
|456
|0
|0
|97
|1450
|111.54
|M.Brown, Uconn
|5
|262
|12
|0
|281
|0
|50
|555
|111.00
|J.Napier, San Diego St.
|10
|40
|629
|193
|246
|0
|93
|1108
|110.80
|E.Heidenreich, Navy
|13
|499
|941
|0
|0
|0
|130
|1440
|110.77
|M. Wilson, Appalachian St.
|1
|110
|0
|0
|0
|0
|12
|110
|110.00
|C.Edwards, Uconn
|13
|1240
|187
|0
|0
|0
|229
|1427
|109.77
|J.Williams, Texas Tech
|14
|868
|388
|27
|242
|0
|199
|1525
|108.93
|D.Richardson, Tulsa
|11
|1065
|130
|0
|0
|0
|232
|1195
|108.64
|M.Washington, Arkansas
|12
|1070
|226
|0
|0
|0
|196
|1296
|108.00
|K.Wilson, Baylor
|12
|0
|591
|0
|705
|0
|77
|1296
|108.00
|K.Owens, FIU
|13
|1334
|67
|0
|0
|0
|232
|1401
|107.77
|T.King, New Mexico St.
|8
|18
|588
|60
|195
|0
|66
|861
|107.62
|D.Scudero, San Jose St.
|12
|0
|1291
|0
|0
|0
|88
|1291
|107.58
|C.Lacy, Louisville
|13
|53
|635
|454
|251
|0
|112
|1393
|107.15
|R.Henry, UTSA
|11
|1045
|114
|0
|0
|0
|170
|1159
|105.36
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|O.Arnold, Georgia Southern
|12
|1032
|212
|0
|0
|0
|165
|1244
|103.67
|I.Brown, Louisville
|9
|884
|48
|0
|0
|0
|114
|932
|103.56
|B.Sparks, Texas State
|13
|74
|1200
|72
|0
|0
|104
|1346
|103.54
|E.Henderson, Kansas
|12
|16
|766
|0
|455
|0
|68
|1239
|103.25
|N.Sheppard, Duke
|14
|1132
|286
|0
|22
|0
|239
|1440
|102.86
|J.Taylor, Virginia
|13
|1062
|253
|0
|20
|0
|266
|1335
|102.69
|H.Smothers, NC State
|11
|939
|189
|0
|0
|0
|197
|1128
|102.55
|C.Cobb, Arkansas St.
|13
|-2
|797
|0
|538
|0
|94
|1333
|102.54
|M.Toney, Miami
|16
|113
|1211
|298
|0
|0
|158
|1622
|101.38
|J.Price, Notre Dame
|12
|674
|87
|0
|450
|0
|131
|1211
|100.92
|A.Hankerson, Oregon St.
|12
|1086
|123
|0
|0
|0
|269
|1209
|100.75
|I.Sategna, Oklahoma
|13
|24
|965
|318
|0
|0
|95
|1307
|100.54
|B.Horvath, Navy
|12
|1200
|0
|0
|0
|0
|229
|1200
|100.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|9
|365
|139
|0
|396
|0
|92
|900
|100.00
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|278
|317
|105
|0
|0
|88
|700
|100.00
|L.Sutton, San Diego St.
|13
|1297
|3
|0
|0
|0
|259
|1300
|100.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|13
|62
|806
|0
|427
|0
|74
|1295
|99.62
|B.Jackson, Ohio St.
|13
|1090
|200
|0
|0
|0
|198
|1290
|99.23
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|R.Fields, Oklahoma St.
|9
|614
|276
|0
|0
|0
|152
|890
|98.89
|C.Hansen, Iowa St.
|11
|950
|134
|0
|0
|0
|206
|1084
|98.55
|A.Randall, Clemson
|13
|814
|254
|0
|213
|0
|214
|1281
|98.54
|S.Beebe, UAB
|12
|338
|284
|0
|554
|0
|109
|1176
|98.00
|S.Bell, Uconn
|13
|-2
|1276
|0
|0
|0
|103
|1274
|98.00
|J.Thomas, UNLV
|13
|1036
|237
|0
|0
|0
|188
|1273
|97.92
|R.Luke, Fresno St.
|13
|702
|228
|0
|341
|0
|164
|1271
|97.77
|K.Wetjen, Iowa
|13
|79
|151
|563
|476
|0
|72
|1269
|97.62
|J.Coleman, Washington
|12
|758
|354
|0
|57
|0
|190
|1169
|97.42
|C.Dickey, Texas Tech
|14
|1124
|224
|0
|9
|0
|235
|1357
|96.93
|J.Smith, Ohio St.
|13
|21
|1243
|-6
|0
|0
|92
|1258
|96.77
|M.Fletcher, Miami
|14
|1192
|140
|0
|0
|0
|235
|1340
|95.71
|V.Snow, Buffalo
|12
|91
|815
|213
|29
|0
|96
|1148
|95.67
|K.Bullock, South Alabama
|12
|1085
|53
|0
|2
|0
|234
|1140
|95.00
|D.Connors, Houston
|13
|977
|254
|0
|1
|0
|236
|1232
|94.77
|C.Hellums, Army
|13
|1223
|7
|0
|0
|0
|306
|1230
|94.62
|Q.Jackson, Rice
|13
|889
|74
|3
|262
|0
|199
|1228
|94.46
|D.Lacey, Marshall
|12
|157
|769
|207
|0
|0
|102
|1133
|94.42
|D.Bishop, Tennessee
|13
|1076
|135
|0
|0
|0
|198
|1211
|93.15
|J.Marshall, Michigan
|11
|932
|92
|0
|0
|0
|159
|1024
|93.09
|R.Hemby, Indiana
|16
|1120
|165
|0
|203
|0
|257
|1488
|93.00
|G.Benyard, Kennesaw St.
|14
|117
|949
|234
|0
|0
|103
|1300
|92.86
|A.Dendy, Bowling Green
|6
|493
|64
|0
|0
|0
|112
|557
|92.83
|M.Jackson, Purdue
|12
|-5
|570
|26
|520
|0
|96
|1111
|92.58
|L.Szarka, Air Force
|10
|922
|0
|0
|0
|0
|190
|922
|92.20
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|E.McAlister, TCU
|13
|0
|1190
|0
|0
|0
|73
|1190
|91.54
|D.Taylor, Minnesota
|10
|670
|245
|0
|0
|0
|178
|915
|91.50
|K.Raphael, California
|13
|944
|245
|0
|0
|0
|267
|1189
|91.46
|W.Young, North Texas
|14
|16
|1264
|0
|0
|0
|73
|1280
|91.43
|P.Kingston, BYU
|14
|123
|924
|230
|0
|0
|109
|1277
|91.21
|D.Riley, Boise St.
|14
|1125
|149
|0
|0
|0
|210
|1274
|91.00
|C.Hendricks, Ohio
|13
|1
|1037
|143
|0
|0
|80
|1181
|90.85
|K.Duff, Rutgers
|12
|0
|1084
|0
|0
|0
|60
|1084
|90.33
|D.Robinson, Florida St.
|12
|0
|1081
|0
|0
|0
|56
|1081
|90.08
|J.Gant, Akron
|12
|1032
|48
|0
|0
|0
|224
|1080
|90.00
|J.Nixon, UCF
|12
|554
|88
|0
|438
|0
|109
|1080
|90.00
|W.Parker, Utah
|13
|981
|185
|0
|0
|0
|165
|1166
|89.69
|D.Boston, Washington
|11
|0
|881
|104
|0
|0
|70
|985
|89.55
|D.Knight, Auburn
|2
|178
|0
|0
|0
|0
|15
|178
|89.00
|D.Claiborne, Wake Forest
|12
|907
|140
|0
|18
|0
|210
|1065
|88.75
|C.Harris, Air Force
|12
|321
|584
|8
|152
|0
|106
|1065
|88.75
|K.Brown, Louisville
|10
|704
|118
|0
|65
|0
|109
|887
|88.70
|K.Moulton, Iowa
|11
|878
|97
|0
|0
|0
|186
|975
|88.64
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|M.Sherrod, Boise St.
|14
|418
|250
|73
|492
|0
|152
|1233
|88.07
|D.Cobb, Georgia Southern
|12
|47
|505
|0
|502
|0
|91
|1054
|87.83
|J.Cobb, Auburn
|12
|969
|83
|0
|0
|0
|187
|1052
|87.67
|S.Lawrence, Missouri St.
|13
|1021
|118
|0
|0
|0
|218
|1139
|87.62
|J.Harris, Hawaii
|11
|0
|963
|0
|0
|0
|49
|963
|87.55
|S.Smith, Memphis
|12
|669
|104
|125
|152
|0
|142
|1050
|87.50
|T.Richard, Boston College
|11
|749
|213
|0
|0
|0
|175
|962
|87.45
|K.Miller, Southern Cal
|13
|972
|111
|0
|45
|0
|174
|1128
|86.77
|C.Barnes, Wake Forest
|11
|143
|547
|0
|263
|0
|61
|953
|86.64
|Q.Ashley, Ball St.
|10
|547
|107
|0
|212
|0
|151
|866
|86.60
|R.Dubinion, Appalachian St.
|12
|868
|170
|0
|0
|0
|201
|1038
|86.50
|I.Hooks, UAB
|12
|0
|927
|110
|1
|0
|84
|1038
|86.50
|H.Beatty, Illinois
|13
|46
|864
|213
|0
|0
|88
|1123
|86.38
|Z.Branch, Georgia
|14
|7
|811
|180
|205
|0
|110
|1203
|85.93
|J.Jackson, Kansas St.
|12
|911
|119
|0
|0
|0
|191
|1030
|85.83
|B.Thompson, Mississippi St.
|13
|14
|1054
|44
|0
|0
|62
|1112
|85.54
|C.Brazzell, Tennessee
|12
|0
|1017
|0
|0
|0
|62
|1017
|84.75
|M.Ford, Stanford
|9
|643
|119
|0
|0
|0
|157
|762
|84.67
|J.Jackson, UAB
|12
|900
|115
|0
|0
|0
|186
|1015
|84.58
|A.Smith, East Carolina
|13
|45
|1053
|0
|0
|0
|65
|1098
|84.46
|J.Cameron, Baylor
|12
|0
|872
|141
|0
|0
|88
|1013
|84.42
|C.Joseph, Old Dominion
|12
|1007
|5
|0
|0
|0
|164
|1012
|84.33
|Q.Wisner, Texas
|9
|597
|146
|0
|15
|0
|156
|758
|84.22
|D.Roche, Old Dominion
|11
|630
|31
|265
|0
|0
|136
|926
|84.18
|B.Brown, South Florida
|12
|1008
|0
|0
|0
|0
|176
|1008
|84.00
|C.Dawn, Texas State
|12
|-2
|1006
|0
|0
|0
|66
|1004
|83.67
|T.Hurst, Georgia St.
|12
|0
|1004
|0
|0
|0
|71
|1004
|83.67
|A.Marsh, Michigan
|13
|13
|651
|45
|378
|0
|67
|1087
|83.62
|C.Komolafe, Northwestern
|12
|941
|60
|0
|0
|0
|203
|1001
|83.42
|C.Bell, Louisville
|11
|0
|917
|0
|0
|0
|72
|917
|83.36
|C.Barkate, Duke
|13
|0
|1069
|0
|0
|0
|69
|1082
|83.23
|M.Craver, Texas A&M
|12
|81
|917
|0
|0
|0
|70
|998
|83.17
|A.Mohammed, Washington
|13
|523
|138
|0
|420
|0
|139
|1081
|83.15
|G.Desrosiers, Memphis
|10
|563
|228
|0
|40
|0
|136
|831
|83.10
|L.Bond, Boston College
|12
|3
|993
|0
|0
|0
|92
|996
|83.00
|C.Brown, Georgia Southern
|13
|0
|1079
|0
|0
|0
|65
|1079
|83.00
|J.Buckley, W. Michigan
|13
|1003
|75
|0
|0
|0
|191
|1078
|82.92
|J.Brown, Kansas St.
|10
|116
|712
|0
|0
|0
|48
|828
|82.80
|N.McMillan, Buffalo
|12
|0
|981
|0
|0
|0
|62
|981
|81.75
|N.Biggins, Cent. Michigan
|12
|540
|185
|0
|250
|0
|137
|975
|81.25
|I.Mahdi, Arizona
|13
|853
|119
|0
|82
|0
|154
|1054
|81.08
|J.Jacobs, Utah St.
|13
|429
|379
|31
|219
|0
|128
|1053
|81.00
|C.Tate, Ohio St.
|11
|16
|875
|0
|0
|0
|53
|891
|81.00
|N.Whittington, Oregon
|13
|829
|98
|0
|126
|0
|154
|1053
|81.00
|J.Barney, Nebraska
|13
|20
|484
|270
|275
|0
|85
|1049
|80.69
|C.Rucker, Arkansas St.
|13
|16
|1032
|0
|0
|0
|79
|1048
|80.62
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|J.Vandeross, Toledo
|13
|5
|1008
|26
|0
|0
|85
|1039
|79.92
|K.Johnson, Pittsburgh
|13
|3
|695
|179
|159
|0
|69
|1036
|79.69
|J.Silver, Delaware
|11
|652
|222
|0
|0
|0
|148
|874
|79.45
|J.Tyson, Arizona St.
|9
|4
|711
|0
|0
|0
|64
|715
|79.44
|H.King, Georgia Tech
|12
|953
|0
|0
|0
|0
|186
|953
|79.42
|W.Henderson, UTSA
|13
|866
|132
|0
|34
|0
|146
|1032
|79.38
|B.Pegan, Utah St.
|12
|11
|926
|0
|0
|0
|65
|952
|79.33
|N.Harbor, South Carolina
|11
|12
|618
|0
|242
|0
|43
|872
|79.27
|J.Gray, Liberty
|8
|102
|218
|0
|313
|0
|46
|633
|79.12
|A.Evans, Mississippi St.
|13
|47
|831
|134
|16
|0
|86
|1028
|79.08
|A.Tecza, Navy
|13
|902
|125
|0
|0
|0
|173
|1027
|79.00
|L.Avant, Colorado St.
|12
|417
|261
|0
|268
|0
|126
|946
|78.83
|V.Brown, Florida
|10
|14
|512
|139
|122
|0
|59
|787
|78.70
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|C.Ramseur, Nevada
|12
|683
|191
|0
|67
|0
|161
|941
|78.42
|B.Brown, LSU
|13
|33
|532
|6
|445
|0
|71
|1016
|78.15
|A.Henderson, Buffalo
|12
|755
|181
|0
|0
|0
|208
|936
|78.00
|J.Bradley, UNLV
|14
|15
|931
|36
|106
|0
|65
|1088
|77.71
|L.Montgomery, East Carolina
|12
|742
|76
|0
|114
|0
|176
|932
|77.67
|N.Short, Army
|13
|571
|438
|0
|0
|0
|130
|1009
|77.62
|S.McGowan, Kentucky
|11
|725
|126
|0
|0
|0
|184
|851
|77.36
|C.Creel, Jacksonville St.
|14
|1075
|4
|4
|0
|0
|186
|1083
|77.36
|D.Williams, Maryland
|12
|501
|426
|0
|0
|0
|173
|927
|77.25
|T.Freeman, Washington St.
|13
|-1
|590
|415
|0
|0
|80
|1004
|77.23
|C.Bennett, Kennesaw St.
|14
|764
|314
|0
|0
|0
|185
|1078
|77.00
|M.Davis, Utah St.
|13
|731
|201
|0
|68
|0
|163
|1000
|76.92
|C.Ross, Virginia
|13
|19
|543
|171
|266
|0
|85
|999
|76.85
|K.Coleman, Missouri
|13
|76
|732
|189
|0
|0
|90
|997
|76.69
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|13
|634
|269
|0
|93
|0
|172
|996
|76.62
|D.Epps, Troy
|14
|17
|498
|0
|554
|0
|73
|1069
|76.36
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|0
|608
|154
|1
|0
|71
|763
|76.30
|I.Strong, Rutgers
|10
|0
|762
|0
|0
|0
|52
|762
|76.20
|J.Ducker, Temple
|12
|809
|105
|0
|0
|0
|180
|914
|76.17
|N.Singleton, Penn St.
|12
|549
|219
|0
|145
|0
|154
|913
|76.08
|C.Hernandez, Wake Forest
|13
|54
|611
|253
|19
|0
|66
|988
|76.00
|N.Frazier, Georgia
|14
|947
|116
|0
|0
|0
|189
|1063
|75.93
|T.Walker, Oregon St.
|12
|0
|823
|80
|6
|0
|80
|909
|75.75
|D.Luke, Missouri St.
|13
|0
|640
|87
|257
|0
|69
|984
|75.69
|J.Payne, TCU
|11
|623
|207
|0
|0
|0
|132
|830
|75.45
|J.Robinson, Missouri St.
|12
|18
|632
|0
|252
|0
|60
|902
|75.17
|D.Voisin, South Alabama
|12
|0
|776
|125
|0
|0
|79
|901
|75.08
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|A.Thomas, Houston
|13
|3
|972
|0
|0
|0
|72
|975
|75.00
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|M.Hawkins, Virginia Tech
|11
|749
|74
|0
|0
|0
|130
|823
|74.82
|J.Turner, Pittsburgh
|12
|745
|150
|0
|0
|0
|166
|895
|74.58
|C.Wright, N. Illinois
|12
|875
|16
|0
|0
|0
|204
|891
|74.25
|C.Braham, Memphis
|12
|0
|889
|0
|0
|0
|63
|889
|74.08
|J.Scott, NC State
|13
|595
|132
|0
|234
|0
|132
|961
|73.92
