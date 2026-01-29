Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

Thursday
At Lake Nona Golf & Country Club
Orlando, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,624; Par: 72
First Round
|Nasa Hataoka
|34-32—66
|Linn Grant
|36-31—67
|Jeeno Thitikul
|33-34—67
|Chanettee Wannasaen
|33-34—67
|Lottie Woad
|32-35—67
|Nelly Korda
|33-35—68
|Amy Yang
|34-34—68
|Akie Iwai
|35-34—69
|A Lim Kim
|34-35—69
|Lydia Ko
|35-34—69
|Somi Lee
|33-36—69
|Ingrid Lindblad
|35-34—69
|Charley Hull
|34-36—70
|Patty Tavatanakit
|33-37—70
|Rose Zhang
|35-35—70
|You Min Hwang
|35-36—71
|Maja Stark
|34-37—71
|Linnea Strom
|35-36—71
|Miranda Wang
|35-36—71
|Jin Hee Im
|35-37—72
|Yealimi Noh
|34-38—72
|Mao Saigo
|38-34—72
|Bailey Tardy
|36-36—72
|Lilia Vu
|35-37—72
|Ruoning Yin
|36-36—72
|Brooke Henderson
|38-35—73
|Hae-Ran Ryu
|36-37—73
|Jasmine Suwannapura
|36-37—73
|Austin Ernst
|37-37—74
|Ayaka Furue
|35-39—74
|Moriya Jutanugarn
|37-37—74
|Rio Takeda
|36-38—74
|Miyu Yamashita
|37-37—74
|Chisato Iwai
|38-37—75
|Jennifer Kupcho
|40-35—75
|Madelene Sagstrom
|38-37—75
|Angel Yin
|39-37—76
|Lauren Coughlin
|40-37—77
|Yuka Saso
|42-37—79
