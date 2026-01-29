Live Radio
Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

The Associated Press

January 29, 2026, 4:53 PM

Thursday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

First Round

Nasa Hataoka 34-32—66
Linn Grant 36-31—67
Jeeno Thitikul 33-34—67
Chanettee Wannasaen 33-34—67
Lottie Woad 32-35—67
Nelly Korda 33-35—68
Amy Yang 34-34—68
Akie Iwai 35-34—69
A Lim Kim 34-35—69
Lydia Ko 35-34—69
Somi Lee 33-36—69
Ingrid Lindblad 35-34—69
Charley Hull 34-36—70
Patty Tavatanakit 33-37—70
Rose Zhang 35-35—70
You Min Hwang 35-36—71
Maja Stark 34-37—71
Linnea Strom 35-36—71
Miranda Wang 35-36—71
Jin Hee Im 35-37—72
Yealimi Noh 34-38—72
Mao Saigo 38-34—72
Bailey Tardy 36-36—72
Lilia Vu 35-37—72
Ruoning Yin 36-36—72
Brooke Henderson 38-35—73
Hae-Ran Ryu 36-37—73
Jasmine Suwannapura 36-37—73
Austin Ernst 37-37—74
Ayaka Furue 35-39—74
Moriya Jutanugarn 37-37—74
Rio Takeda 36-38—74
Miyu Yamashita 37-37—74
Chisato Iwai 38-37—75
Jennifer Kupcho 40-35—75
Madelene Sagstrom 38-37—75
Angel Yin 39-37—76
Lauren Coughlin 40-37—77
Yuka Saso 42-37—79

