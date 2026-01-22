Live Radio
Hero Dubai Desert Classic Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 12:16 PM

Thursday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

First Round

Francesco Molinari, Italy 31-34—65
Mikael Lindberg, Sweden 31-36—67
Joel Girrbach, Switzerland 34-34—68
JC Ritchie, South Africa 34-34—68
Wenyi Ding, China 35-34—69
Manuel Elvira, Spain 36-33—69
Yuto Katsuragawa, Japan 35-34—69
Andrea Pavan, Italy 35-34—69
Patrick Reed, United States 35-34—69
Johannes Veerman, United States 35-34—69
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-33—69
Jorge Campillo, Spain 33-37—70
Ewen Ferguson, Scotland 36-34—70
Grant Forrest, Scotland 34-36—70
Tyrrell Hatton, England 33-37—70
Daniel Hillier, New Zealand 35-35—70
Scott Jamieson, Scotland 34-36—70
Oliver Lindell, Finland 33-37—70
Shane Lowry, Ireland 34-36—70
Christiaan Maas, South Africa 34-36—70
David Micheluzzi, Australia 34-36—70
Thorbjorn Olesen, Denmark 35-35—70
Eddie Pepperell, England 35-35—70
Martin Couvra, France 34-32—66
Marcus Armitage, England 36-35—71
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-36—71
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-35—71
Hennie Du Plessis, South Africa 37-34—71
Nicolai Hojgaard, Denmark 35-36—71
Michael Hollick, South Africa 34-37—71
Jeong-Weon Ko, France 36-35—71
Niklas Lemke, Sweden 36-35—71
Zander Lombard, South Africa 35-36—71
Tom McKibbin, Northern Ireland 35-36—71
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-37—71
Marcel Schneider, Germany 35-36—71
Freddy Schott, Germany 36-35—71
Jason Scrivener, Australia 35-36—71
Andy Sullivan, England 36-35—71
Ashun Wu, China 35-36—71
David Puig, Spain 35-32—67
Alejandro Del Rey, Spain 36-36—72
Ross Fisher, England 36-36—72
Ryan Fox, New Zealand 36-36—72
Dylan Frittelli, South Africa 35-37—72
Ricardo Gouveia, Portugal 37-35—72
Padraig Harrington, Ireland 34-38—72
Ryggs Johnston, United States 35-37—72
Kazuma Kobori, New Zealand 35-37—72
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-37—72
Joakim Lagergren, Sweden 34-38—72
Joost Luiten, Netherlands 37-35—72
Adrian Meronk, Poland 36-36—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72
Benjamin Schmidt, England 35-37—72
Jack Senior, England 34-38—72
Marcel Siem, Germany 36-36—72
Connor Syme, Scotland 35-37—72
Tom Vaillant, France 36-36—72
Jeff Winther, Denmark 33-39—72
Angel Hidalgo, Spain 37-27—64
Laurie Canter, England 36-37—73
Jens Dantorp, Sweden 36-37—73
Thomas Detry, Belgium 38-35—73
Nacho Elvira, Spain 37-36—73
Tommy Fleetwood, England 34-39—73
Julien Guerrier, France 35-38—73
Calum Hill, Scotland 39-34—73
Viktor Hovland, Norway 38-35—73
Andrew Johnston, England 36-37—73
Romain Langasque, France 38-35—73
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-39—73
Shubhankar Sharma, India 37-28—65
Dan Bradbury, England 38-36—74
Ugo Coussaud, France 36-38—74
Joe Dean, England 36-38—74
Ethan Fang, United States 38-36—74
Casey Jarvis, South Africa 37-37—74
Dustin Johnson, United States 37-37—74
Frederic Lacroix, France 37-37—74
James Morrison, England 35-39—74
Dylan Naidoo, South Africa 36-38—74
Joaquin Niemann, Chile 36-38—74
Victor Perez, France 39-35—74
Richie Ramsay, Scotland 34-40—74
David Ravetto, France 36-38—74
Richard Sterne, South Africa 35-39—74
Darius Van Driel, Netherlands 36-38—74
Bernd Wiesberger, Austria 37-37—74
Antoine Rozner, France 41-25—66
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36-34—70
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-39—75
Sean Crocker, United States 38-37—75
Alex Fitzpatrick, England 38-37—75
Daniel Gavins, England 38-37—75
Jordan Gumberg, United States 37-38—75
Rikuya Hoshino, Japan 36-39—75
Pablo Larrazabal, Spain 35-40—75
David Law, Scotland 37-38—75
Renato Paratore, Italy 38-37—75
Yuvraj Sandhu, India 37-38—75
Sebastian Soderberg, Sweden 35-40—75
Paul Waring, England 37-38—75
Ockie Strydom, South Africa 36-31—67
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-39—76
Sam Bairstow, England 39-37—76
Filippo Celli, Italy 38-38—76
Darren Fichardt, South Africa 37-39—76
Thriston Lawrence, South Africa 38-38—76
Junghwan Lee, South Korea 39-37—76
Matteo Manassero, Italy 38-38—76
Niklas Norgaard Moller, Denmark 36-40—76
Brandon Robinson-Thompson, England 35-41—76
Brandon Stone, South Africa 37-39—76
Danny Willett, England 40-36—76
Francesco Laporta, Italy 40-28—68
Todd Clements, England 37-40—77
Matthew Jordan, England 37-40—77
Marcus Kinhult, Sweden 36-41—77
Jacob Skov Olesen, Denmark 41-36—77
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-41—78
Ahmad Skaik, United Arab Emirates 41-37—78
Elvis Smylie, Australia 38-40—78
Guido Migliozzi, Italy 42-38—80
Shaun Norris, South Africa 41-39—80
Maximilian Steinlechner, Austria 44-31—75

