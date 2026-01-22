Hero Dubai Desert Classic Scores

Thursday
At Emirates Golf Club
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,428; Par: 72
First Round
|Francesco Molinari, Italy
|31-34—65
|Mikael Lindberg, Sweden
|31-36—67
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-34—68
|JC Ritchie, South Africa
|34-34—68
|Wenyi Ding, China
|35-34—69
|Manuel Elvira, Spain
|36-33—69
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-34—69
|Andrea Pavan, Italy
|35-34—69
|Patrick Reed, United States
|35-34—69
|Johannes Veerman, United States
|35-34—69
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-33—69
|Jorge Campillo, Spain
|33-37—70
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-34—70
|Grant Forrest, Scotland
|34-36—70
|Tyrrell Hatton, England
|33-37—70
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-35—70
|Scott Jamieson, Scotland
|34-36—70
|Oliver Lindell, Finland
|33-37—70
|Shane Lowry, Ireland
|34-36—70
|Christiaan Maas, South Africa
|34-36—70
|David Micheluzzi, Australia
|34-36—70
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|35-35—70
|Eddie Pepperell, England
|35-35—70
|Martin Couvra, France
|34-32—66
|Marcus Armitage, England
|36-35—71
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-36—71
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-35—71
|Hennie Du Plessis, South Africa
|37-34—71
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|35-36—71
|Michael Hollick, South Africa
|34-37—71
|Jeong-Weon Ko, France
|36-35—71
|Niklas Lemke, Sweden
|36-35—71
|Zander Lombard, South Africa
|35-36—71
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|35-36—71
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|34-37—71
|Marcel Schneider, Germany
|35-36—71
|Freddy Schott, Germany
|36-35—71
|Jason Scrivener, Australia
|35-36—71
|Andy Sullivan, England
|36-35—71
|Ashun Wu, China
|35-36—71
|David Puig, Spain
|35-32—67
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-36—72
|Ross Fisher, England
|36-36—72
|Ryan Fox, New Zealand
|36-36—72
|Dylan Frittelli, South Africa
|35-37—72
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-35—72
|Padraig Harrington, Ireland
|34-38—72
|Ryggs Johnston, United States
|35-37—72
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-37—72
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-37—72
|Joakim Lagergren, Sweden
|34-38—72
|Joost Luiten, Netherlands
|37-35—72
|Adrian Meronk, Poland
|36-36—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-36—72
|Benjamin Schmidt, England
|35-37—72
|Jack Senior, England
|34-38—72
|Marcel Siem, Germany
|36-36—72
|Connor Syme, Scotland
|35-37—72
|Tom Vaillant, France
|36-36—72
|Jeff Winther, Denmark
|33-39—72
|Angel Hidalgo, Spain
|37-27—64
|Laurie Canter, England
|36-37—73
|Jens Dantorp, Sweden
|36-37—73
|Thomas Detry, Belgium
|38-35—73
|Nacho Elvira, Spain
|37-36—73
|Tommy Fleetwood, England
|34-39—73
|Julien Guerrier, France
|35-38—73
|Calum Hill, Scotland
|39-34—73
|Viktor Hovland, Norway
|38-35—73
|Andrew Johnston, England
|36-37—73
|Romain Langasque, France
|38-35—73
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|34-39—73
|Shubhankar Sharma, India
|37-28—65
|Dan Bradbury, England
|38-36—74
|Ugo Coussaud, France
|36-38—74
|Joe Dean, England
|36-38—74
|Ethan Fang, United States
|38-36—74
|Casey Jarvis, South Africa
|37-37—74
|Dustin Johnson, United States
|37-37—74
|Frederic Lacroix, France
|37-37—74
|James Morrison, England
|35-39—74
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-38—74
|Joaquin Niemann, Chile
|36-38—74
|Victor Perez, France
|39-35—74
|Richie Ramsay, Scotland
|34-40—74
|David Ravetto, France
|36-38—74
|Richard Sterne, South Africa
|35-39—74
|Darius Van Driel, Netherlands
|36-38—74
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-37—74
|Antoine Rozner, France
|41-25—66
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|36-34—70
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-39—75
|Sean Crocker, United States
|38-37—75
|Alex Fitzpatrick, England
|38-37—75
|Daniel Gavins, England
|38-37—75
|Jordan Gumberg, United States
|37-38—75
|Rikuya Hoshino, Japan
|36-39—75
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-40—75
|David Law, Scotland
|37-38—75
|Renato Paratore, Italy
|38-37—75
|Yuvraj Sandhu, India
|37-38—75
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-40—75
|Paul Waring, England
|37-38—75
|Ockie Strydom, South Africa
|36-31—67
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|37-39—76
|Sam Bairstow, England
|39-37—76
|Filippo Celli, Italy
|38-38—76
|Darren Fichardt, South Africa
|37-39—76
|Thriston Lawrence, South Africa
|38-38—76
|Junghwan Lee, South Korea
|39-37—76
|Matteo Manassero, Italy
|38-38—76
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|36-40—76
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-41—76
|Brandon Stone, South Africa
|37-39—76
|Danny Willett, England
|40-36—76
|Francesco Laporta, Italy
|40-28—68
|Todd Clements, England
|37-40—77
|Matthew Jordan, England
|37-40—77
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-41—77
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|41-36—77
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|37-41—78
|Ahmad Skaik, United Arab Emirates
|41-37—78
|Elvis Smylie, Australia
|38-40—78
|Guido Migliozzi, Italy
|42-38—80
|Shaun Norris, South Africa
|41-39—80
|Maximilian Steinlechner, Austria
|44-31—75
