Live Radio
Home » Sports » Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

January 17, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bardstown 61, Thomas Nelson 32

Bowling Green 32, South Warren 21

Bullitt Central 60, Lou. Fern Creek 43

Calloway Co. 62, Nelson Co. 27

Campbell County (KY) 75, Scott (KY) 49

Campbellsville 69, Marion County (KY) 37

Christian Fellowship 49, Community Christian (Paducah) 30

Conner 76, Boone Co. 24

Corbin 63, Williamsburg 25

Crittenden Co. 61, Livingston Central 14

Cumberland Co. 76, Metcalfe Co. 48

Daviess Co. 62, Owensboro 47

Dayton (KY) 51, Bellevue (KY) 45

Edmonson Co. 49, Butler Co. 32

Floyd Central 52, Lawrence Co. 46

Fort Campbell 46, Heritage Hopkinsville 33

Franklin-Simpson 71, Russellville 40

Fulton 42, Egyptian, Ill. 25

Grant Co. 57, Gallatin County (KY) 37

Green Co. 67, LaRue Co. 35

Greenwood 47, Warren Central 19

Harrison Co. 63, Robertson County 14

Henderson Co. 53, Breckinridge County 47

Henry Clay 71, Lex. Bryan Station 51

Hopkins Central 74, Hopkinsville 25

Letcher County Central 68, Harlan 47

Lloyd Memorial 58, Ludlow (KY) 25

Logan Co. 66, Todd Co. Central 27

Lou. Brown 53, Lou. Western 23

Lou. Doss 54, Lou. Fairdale 18

Lou. DuPont Manual 73, Lou. Valley 58

Lou. Holy Cross 56, Lou. Atherton 47

Lou. Shawnee 45, Francis Parker 31

Lyon Co. 61, Trigg Co. 20

Madison Shawe, Ind. 65, Villa Madonna 25

Marshall Co. 58, Graves Co. 36

McCracken County (Paducah) 67, Paducah-Tilghman 20

Menifee Co. 59, Bath County (KY) 43

Monroe Co. 78, Clinton Co. 37

Muhlenberg County 52, Hancock Co. 43

North Laurel 56, Jackson Co. 26

Ohio Co. 58, McLean Co. 55

Owensboro Catholic 66, Owensboro Apollo 24

Owsley Co. 65, Lee Co. 35

Phelps 73, East Ridge 60

Pineville 45, Barbourville 44

Rowan Co. 67, Mercer Co. 42

Somerset 53, Garrard Co. 40

South Laurel 60, Whitley Co. 41

Southwestern 49, Russell Co. 37

Spencer Co. 57, Collins 23

St. Henry (KY) 49, Dixie Heights 48

Taylor Co. 55, Knox Central 40

Union Co. 39, Webster Co. 30

West Jessamine 60, East Jessamine 24

Western Hills 67, Frankfort 9

Woodford Co. 72, Shelby Co. 18

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up