GIRLS PREP BASKETBALL=
Bardstown 61, Thomas Nelson 32
Bowling Green 32, South Warren 21
Bullitt Central 60, Lou. Fern Creek 43
Calloway Co. 62, Nelson Co. 27
Campbell County (KY) 75, Scott (KY) 49
Campbellsville 69, Marion County (KY) 37
Christian Fellowship 49, Community Christian (Paducah) 30
Conner 76, Boone Co. 24
Corbin 63, Williamsburg 25
Crittenden Co. 61, Livingston Central 14
Cumberland Co. 76, Metcalfe Co. 48
Daviess Co. 62, Owensboro 47
Dayton (KY) 51, Bellevue (KY) 45
Edmonson Co. 49, Butler Co. 32
Floyd Central 52, Lawrence Co. 46
Fort Campbell 46, Heritage Hopkinsville 33
Franklin-Simpson 71, Russellville 40
Fulton 42, Egyptian, Ill. 25
Grant Co. 57, Gallatin County (KY) 37
Green Co. 67, LaRue Co. 35
Greenwood 47, Warren Central 19
Harrison Co. 63, Robertson County 14
Henderson Co. 53, Breckinridge County 47
Henry Clay 71, Lex. Bryan Station 51
Hopkins Central 74, Hopkinsville 25
Letcher County Central 68, Harlan 47
Lloyd Memorial 58, Ludlow (KY) 25
Logan Co. 66, Todd Co. Central 27
Lou. Brown 53, Lou. Western 23
Lou. Doss 54, Lou. Fairdale 18
Lou. DuPont Manual 73, Lou. Valley 58
Lou. Holy Cross 56, Lou. Atherton 47
Lou. Shawnee 45, Francis Parker 31
Lyon Co. 61, Trigg Co. 20
Madison Shawe, Ind. 65, Villa Madonna 25
Marshall Co. 58, Graves Co. 36
McCracken County (Paducah) 67, Paducah-Tilghman 20
Menifee Co. 59, Bath County (KY) 43
Monroe Co. 78, Clinton Co. 37
Muhlenberg County 52, Hancock Co. 43
North Laurel 56, Jackson Co. 26
Ohio Co. 58, McLean Co. 55
Owensboro Catholic 66, Owensboro Apollo 24
Owsley Co. 65, Lee Co. 35
Phelps 73, East Ridge 60
Pineville 45, Barbourville 44
Rowan Co. 67, Mercer Co. 42
Somerset 53, Garrard Co. 40
South Laurel 60, Whitley Co. 41
Southwestern 49, Russell Co. 37
Spencer Co. 57, Collins 23
St. Henry (KY) 49, Dixie Heights 48
Taylor Co. 55, Knox Central 40
Union Co. 39, Webster Co. 30
West Jessamine 60, East Jessamine 24
Western Hills 67, Frankfort 9
Woodford Co. 72, Shelby Co. 18
