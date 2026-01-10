Live Radio
Friday’s Scores

The Associated Press

January 10, 2026, 12:51 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Abbeville 59, RHS 34

Acadiana 58, Avoyelles Charter 30

Albany 75, Lakeshore 51

Baton Rouge Episcopal 30, Dunham 24

Bell City 67, Glenmora 31

Broadmoor 52, Baker 38

Buckeye 59, LaSalle 9

Calvary Baptist Academy 44, Green Oaks 33

Captain Shreve 57, B.T. Washington 43

Carver 52, Livingston Collegiate Academy 23

Castor 47, Ringgold 36

Central Catholic 58, Ellender 28

Central Private 65, Covenant Christian Academy 28

Covington 60, St. Mary’s Academy 22

Crowley 35, Westminster Christian (LAF) 24

D’Arbonne Woods 55, Homer 47

David Thibodaux 44, Northside Christian 26

Delcambre 31, Gueydan 19

Denham Springs 40, French Settlement 35

Destrehan 50, Mandeville 46

Dodson 38, Monterey 36

Dutchtown 56, Livonia 43

East Jefferson 29, Riverside Academy 28

Fontainebleau 45, Glen Oaks 37

Franklinton 31, St. Helena 28

Georgetown 40, Glenbrook 25

Hahnville 60, De La Salle 49

Hanson Memorial 46, False River Academy 19

Holden 60, Amite 47

Iota 50, Erath 12

Jeanerette 50, Ascension Episcopal 22

Jena 60, Caldwell Parish 25

Kennedy 2, Cohen 0

LaGrange 52, West Monroe 36

Lafayette 46, Beau Chene 24

Lutcher 63, St. Charles Catholic 33

Mangham 49, Delhi 41

Maurepas 55, Independence 33

Mentorship Academy 44, Tara 41

Midstate Homeschool 57, Word of God Academy 48

Morris Jeff 28, Fisher 21

New Iberia Catholic 42, Highland Baptist 27

North DeSoto 55, Doyline 11

North Vermilion 48, Grand Lake 19

Northwest 58, Avoyelles 33

Oak Grove 50, Choudrant 32

Oak Hill 65, Leesville 49

Oakdale 47, Mamou 14

Our Lady, Miss. 57, Pearl River 21

Parkway 47, Mansfield 29

Patrick Taylor 24, Country Day 23

Pine 53, Varnado 22

Pine Prairie 63, Elizabeth 54

Pitkin 69, Evans 53

Quitman 47, Grant 37

Riverdale Academy 65, Claiborne Academy 43

Salmen 43, H.L. Bourgeois 31

South Terrebonne 60, Discovery 36

Southside 48, Westgate 42

Southwest Louisiana Homeschool 44, Mt. Olive Christian 21

St. James 47, Collegiate Baton Rouge 13

St. Joseph 48, Port Barre 14

St. Joseph’s Academy 66, McGehee 16

St. Louis 2, Washington-Marion 0

St. Mary’s Ryken, Md. 55, Liberty Magnet 48

St. Scholastica 54, Newman 49

St. Thomas More 55, Cabrini 14

Sterlington 40, Ruston 39

Sulphur 56, South Beauregard 34

Summerfield 43, Haynesville 40

Sumner 52, Kentwood 21

Tioga 57, Pineville 11

Vandebilt Catholic 50, Northshore 47

Vidalia 48, Tensas 14

Walker 48, Barbe 36

West Feliciana 42, East Feliciana 31

Westlake 54, Florien 36

Weston 52, Downsville 20

Willow School 48, Ursuline 28

Zachary 65, Istrouma 12

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Eunice vs. Basile, ccd.

Pearl River vs. South Lafourche, ccd.

Port Allen vs. Brusly, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

