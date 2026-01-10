GIRLS PREP BASKETBALL=
Abbeville 59, RHS 34
Acadiana 58, Avoyelles Charter 30
Albany 75, Lakeshore 51
Baton Rouge Episcopal 30, Dunham 24
Bell City 67, Glenmora 31
Broadmoor 52, Baker 38
Buckeye 59, LaSalle 9
Calvary Baptist Academy 44, Green Oaks 33
Captain Shreve 57, B.T. Washington 43
Carver 52, Livingston Collegiate Academy 23
Castor 47, Ringgold 36
Central Catholic 58, Ellender 28
Central Private 65, Covenant Christian Academy 28
Covington 60, St. Mary’s Academy 22
Crowley 35, Westminster Christian (LAF) 24
D’Arbonne Woods 55, Homer 47
David Thibodaux 44, Northside Christian 26
Delcambre 31, Gueydan 19
Denham Springs 40, French Settlement 35
Destrehan 50, Mandeville 46
Dodson 38, Monterey 36
Dutchtown 56, Livonia 43
East Jefferson 29, Riverside Academy 28
Fontainebleau 45, Glen Oaks 37
Franklinton 31, St. Helena 28
Georgetown 40, Glenbrook 25
Hahnville 60, De La Salle 49
Hanson Memorial 46, False River Academy 19
Holden 60, Amite 47
Iota 50, Erath 12
Jeanerette 50, Ascension Episcopal 22
Jena 60, Caldwell Parish 25
Kennedy 2, Cohen 0
LaGrange 52, West Monroe 36
Lafayette 46, Beau Chene 24
Lutcher 63, St. Charles Catholic 33
Mangham 49, Delhi 41
Maurepas 55, Independence 33
Mentorship Academy 44, Tara 41
Midstate Homeschool 57, Word of God Academy 48
Morris Jeff 28, Fisher 21
New Iberia Catholic 42, Highland Baptist 27
North DeSoto 55, Doyline 11
North Vermilion 48, Grand Lake 19
Northwest 58, Avoyelles 33
Oak Grove 50, Choudrant 32
Oak Hill 65, Leesville 49
Oakdale 47, Mamou 14
Our Lady, Miss. 57, Pearl River 21
Parkway 47, Mansfield 29
Patrick Taylor 24, Country Day 23
Pine 53, Varnado 22
Pine Prairie 63, Elizabeth 54
Pitkin 69, Evans 53
Quitman 47, Grant 37
Riverdale Academy 65, Claiborne Academy 43
Salmen 43, H.L. Bourgeois 31
South Terrebonne 60, Discovery 36
Southside 48, Westgate 42
Southwest Louisiana Homeschool 44, Mt. Olive Christian 21
St. James 47, Collegiate Baton Rouge 13
St. Joseph 48, Port Barre 14
St. Joseph’s Academy 66, McGehee 16
St. Louis 2, Washington-Marion 0
St. Mary’s Ryken, Md. 55, Liberty Magnet 48
St. Scholastica 54, Newman 49
St. Thomas More 55, Cabrini 14
Sterlington 40, Ruston 39
Sulphur 56, South Beauregard 34
Summerfield 43, Haynesville 40
Sumner 52, Kentwood 21
Tioga 57, Pineville 11
Vandebilt Catholic 50, Northshore 47
Vidalia 48, Tensas 14
Walker 48, Barbe 36
West Feliciana 42, East Feliciana 31
Westlake 54, Florien 36
Weston 52, Downsville 20
Willow School 48, Ursuline 28
Zachary 65, Istrouma 12
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Eunice vs. Basile, ccd.
Pearl River vs. South Lafourche, ccd.
Port Allen vs. Brusly, ccd.
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.