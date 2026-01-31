Live Radio
Home » Sports » Farmers Insurance Open Scores

Farmers Insurance Open Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 6:41 PM

Saturday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose 62b-65a-68a—195
Joel Dahmen 70a-63b-68a—201
Ryo Hisatsune 69b-66a-68a—203
Si Woo Kim 68a-66b-69a—203
Max McGreevy 66a-67b-71a—204
Stephan Jaeger 65b-75a-65a—205
Maverick McNealy 65b-70a-70a—205
Seamus Power 65a-66b-74a—205
Jake Knapp 66b-70a-70a—206
Hao-Tong Li 69b-68a-69a—206
David Lipsky 71a-65b-70a—206
Hideki Matsuyama 64b-73a-69a—206
Kris Ventura 66b-70a-70a—206
Eric Cole 69a-66b-72a—207
Pierceson Coody 68b-70a-69a—207
Matthew McCarty 70a-68b-69a—207
Keith Mitchell 67b-72a-68a—207
Adam Schenk 69b-70a-68a—207
Michael Thorbjornsen 68a-67b-72a—207
Daniel Brown 68a-70b-70a—208
Harris English 73a-68b-67a—208
Ryan Gerard 70a-67b-71a—208
Chris Gotterup 68b-70a-70a—208
Justin Lower 63b-72a-73a—208
Andrew Novak 69a-69b-70a—208
Sahith Theegala 66b-69a-73a—208
Jason Day 67b-74a-68a—209
Nicolai Hojgaard 70a-67b-72a—209
John Parry 67b-71a-71a—209
Christiaan Bezuidenhout 68a-71b-71a—210
Tony Finau 72a-67b-71a—210
Chad Ramey 74a-67b-69a—210
Matti Schmid 73a-67b-70a—210
Cameron Young 70a-68b-72a—210
Cameron Davis 69a-71b-71a—211
Rasmus Hojgaard 74a-67b-70a—211
Mackenzie Hughes 71a-70b-70a—211
Denny McCarthy 72a-69b-70a—211
Mac Meissner 68b-68a-75a—211
Matthieu Pavon 67b-74a-70a—211
Isaiah Salinda 71b-70a-70a—211
Sam Stevens 68b-72a-71a—211
John VanDerLaan 68b-70a-73a—211
Karl Vilips 67b-72a-72a—211
Keegan Bradley 69b-69a-74a—212
Wyndham Clark 70b-69a-73a—212
Zecheng Dou 72b-69a-71a—212
Austin Eckroat 67b-70a-75a—212
Doug Ghim 71b-69a-72a—212
John Keefer 70a-69b-73a—212
Seonghyeon Kim 68b-72a-72a—212
Taylor Moore 68b-71a-73a—212
Sam Ryder 68a-72b-72a—212
Adam Scott 68b-71a-73a—212
Davis Thompson 67b-73a-72a—212
Danny Walker 67b-68a-77a—212
Sudarshan Yellamaraju 74a-67b-71a—212
Zachary Bauchou 68b-69a-76a—213
Rasmus Neergaard-Petersen 69a-67b-77a—213
Patrick Rodgers 70b-70a-73a—213
Ricky Castillo 68b-71a-75a—214
A.J. Ewart 71a-69b-74a—214
Emiliano Grillo 72a-69b-73a—214
Rico Hoey 71a-70b-73a—214
Mark Hubbard 66b-75a-73a—214
Brooks Koepka 73a-68b-73a—214
Kristoffer Reitan 67b-73a-74a—214
Emilio Gonzalez 74a-67b-75a—216
Kensei Hirata 70b-70a-76a—216
Tom Hoge 71a-68b-77a—216
Keita Nakajima 69b-71a-76a—216
Marcelo Rozo 66b-75a-75a—216
Tom Kim 71a-70b-76a—217
Jackson Suber 69b-70a-81a—220

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up