ECHL Glance

The Associated Press

January 23, 2026, 9:59 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 36 26 9 1 0 53 117 81
Reading 39 19 16 4 0 42 107 113
Adirondack 35 18 12 4 1 41 92 93
Maine 34 16 11 5 2 39 95 88
Trois-Rivieres 34 16 15 0 3 35 88 91
Worcester 36 16 17 2 1 35 94 108
Norfolk 35 14 19 2 0 30 101 122
Greensboro 35 10 19 5 1 26 84 120

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 36 24 8 3 1 52 122 79
South Carolina 38 24 13 1 0 49 109 104
Atlanta 33 23 9 1 0 47 100 68
Savannah 36 18 15 2 1 39 113 98
Jacksonville 34 16 16 2 0 34 94 111
Greenville 35 15 16 4 0 34 92 98
Orlando 38 14 19 4 1 33 95 115

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 34 21 8 2 3 47 121 85
Fort Wayne 36 20 10 6 0 46 116 92
Bloomington 35 18 13 2 2 40 108 105
Indy 36 17 13 5 1 40 93 100
Cincinnati 33 16 14 3 0 35 106 125
Kalamazoo 34 15 15 2 2 34 100 118
Iowa 36 10 24 2 0 22 89 129

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 36 27 7 1 1 56 125 83
Idaho 37 23 11 3 0 49 135 116
Tahoe 38 22 13 1 2 47 139 120
Allen 36 20 13 3 0 43 129 115
Rapid City 35 16 16 3 0 35 106 115
Wichita 35 14 14 3 4 35 109 114
Utah 36 13 20 3 0 29 107 134
Tulsa 35 12 23 0 0 24 89 135

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Fort Wayne 2, Indy 1

Greensboro 5, Adirondack 2

Jacksonville 4, Savannah 2

Orlando 3, Iowa 1

Greenville 4, Florida 3

Norfolk 5, Worcester 3

South Carolina 3, Atlanta 2

Wheeling 3, Reading 1

Trois-Rivieres 3, Maine 2

Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.

Cincinnati at Bloomington, 8 p.m.

Tahoe at Kansas City, 8:05 p.m.

Utah at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Adirondack at Greensboro, 2 p.m.

Fort Wayne at Cincinnati, 4:05 p.m.

Reading at Wheeling, 4:10 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 6 p.m.

Florida at South Carolina, 6:05 p.m.

Iowa at Jacksonville, 7 p.m.

Savannah at Greenville, 7:05 p.m.

Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.

Indy at Bloomington, 8 p.m.

Utah at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Trois-Rivieres at Maine, 1 p.m.

Adirondack at Greensboro, 3 p.m.

Atlanta at Orlando, 3 p.m.

Iowa at Jacksonville, 3 p.m.

Florida at South Carolina, 3:05 p.m.

Savannah at Greenville, 3:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 3:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 3:05 p.m.

Fort Wayne at Wheeling, 4:10 p.m.

Indy at Bloomington, 5 p.m.

Cincinnati at Toledo, 5:15 p.m.

Utah at Rapid City, 6:05 p.m.

Monday’s Games

Atlanta at Orlando, 7 p.m.

