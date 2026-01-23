All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|36
|26
|9
|1
|0
|53
|117
|81
|Reading
|39
|19
|16
|4
|0
|42
|107
|113
|Adirondack
|35
|18
|12
|4
|1
|41
|92
|93
|Maine
|34
|16
|11
|5
|2
|39
|95
|88
|Trois-Rivieres
|34
|16
|15
|0
|3
|35
|88
|91
|Worcester
|36
|16
|17
|2
|1
|35
|94
|108
|Norfolk
|35
|14
|19
|2
|0
|30
|101
|122
|Greensboro
|35
|10
|19
|5
|1
|26
|84
|120
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|36
|24
|8
|3
|1
|52
|122
|79
|South Carolina
|38
|24
|13
|1
|0
|49
|109
|104
|Atlanta
|33
|23
|9
|1
|0
|47
|100
|68
|Savannah
|36
|18
|15
|2
|1
|39
|113
|98
|Jacksonville
|34
|16
|16
|2
|0
|34
|94
|111
|Greenville
|35
|15
|16
|4
|0
|34
|92
|98
|Orlando
|38
|14
|19
|4
|1
|33
|95
|115
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|34
|21
|8
|2
|3
|47
|121
|85
|Fort Wayne
|36
|20
|10
|6
|0
|46
|116
|92
|Bloomington
|35
|18
|13
|2
|2
|40
|108
|105
|Indy
|36
|17
|13
|5
|1
|40
|93
|100
|Cincinnati
|33
|16
|14
|3
|0
|35
|106
|125
|Kalamazoo
|34
|15
|15
|2
|2
|34
|100
|118
|Iowa
|36
|10
|24
|2
|0
|22
|89
|129
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|36
|27
|7
|1
|1
|56
|125
|83
|Idaho
|37
|23
|11
|3
|0
|49
|135
|116
|Tahoe
|38
|22
|13
|1
|2
|47
|139
|120
|Allen
|36
|20
|13
|3
|0
|43
|129
|115
|Rapid City
|35
|16
|16
|3
|0
|35
|106
|115
|Wichita
|35
|14
|14
|3
|4
|35
|109
|114
|Utah
|36
|13
|20
|3
|0
|29
|107
|134
|Tulsa
|35
|12
|23
|0
|0
|24
|89
|135
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Fort Wayne 2, Indy 1
Greensboro 5, Adirondack 2
Jacksonville 4, Savannah 2
Orlando 3, Iowa 1
Greenville 4, Florida 3
Norfolk 5, Worcester 3
South Carolina 3, Atlanta 2
Wheeling 3, Reading 1
Trois-Rivieres 3, Maine 2
Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.
Cincinnati at Bloomington, 8 p.m.
Tahoe at Kansas City, 8:05 p.m.
Utah at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Adirondack at Greensboro, 2 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 4:05 p.m.
Reading at Wheeling, 4:10 p.m.
Toledo at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 6 p.m.
Florida at South Carolina, 6:05 p.m.
Iowa at Jacksonville, 7 p.m.
Savannah at Greenville, 7:05 p.m.
Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Indy at Bloomington, 8 p.m.
Utah at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Trois-Rivieres at Maine, 1 p.m.
Adirondack at Greensboro, 3 p.m.
Atlanta at Orlando, 3 p.m.
Iowa at Jacksonville, 3 p.m.
Florida at South Carolina, 3:05 p.m.
Savannah at Greenville, 3:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 3:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 3:05 p.m.
Fort Wayne at Wheeling, 4:10 p.m.
Indy at Bloomington, 5 p.m.
Cincinnati at Toledo, 5:15 p.m.
Utah at Rapid City, 6:05 p.m.
Monday’s Games
Atlanta at Orlando, 7 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.