ECHL Glance

The Associated Press

January 22, 2026, 10:13 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 35 25 9 1 0 51 114 80
Reading 38 19 15 4 0 42 106 110
Adirondack 34 18 11 4 1 41 90 88
Maine 33 16 10 5 2 39 93 85
Worcester 35 16 16 2 1 35 91 103
Trois-Rivieres 33 15 15 0 3 33 85 89
Norfolk 34 13 19 2 0 28 96 119
Greensboro 34 9 19 5 1 24 79 118

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 35 24 7 3 1 52 119 75
South Carolina 37 23 13 1 0 47 106 102
Atlanta 32 23 9 0 0 46 98 65
Savannah 35 18 14 2 1 39 111 94
Jacksonville 33 15 16 2 0 32 90 109
Greenville 34 14 16 4 0 32 88 95
Orlando 37 13 19 4 1 31 92 114

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 34 21 8 2 3 47 121 85
Fort Wayne 35 19 10 6 0 44 114 91
Bloomington 35 18 13 2 2 40 108 105
Indy 35 17 13 4 1 39 92 98
Cincinnati 33 16 14 3 0 35 106 125
Kalamazoo 34 15 15 2 2 34 100 118
Iowa 35 10 23 2 0 22 88 126

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 36 27 7 1 1 56 125 83
Idaho 37 23 11 3 0 49 135 116
Tahoe 38 22 13 1 2 47 139 120
Allen 36 20 13 3 0 43 129 115
Rapid City 35 16 16 3 0 35 106 115
Wichita 35 14 14 3 4 35 109 114
Utah 36 13 20 3 0 29 107 134
Tulsa 35 12 23 0 0 24 89 135

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack at Greensboro, 7 p.m.

Fort Wayne at Indy, 7 p.m.

Iowa at Orlando, 7 p.m.

Savannah at Jacksonville, 7 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Florida at Greenville, 7:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.

Reading at Wheeling, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 7:15 p.m.

Cincinnati at Bloomington, 8 p.m.

Tahoe at Kansas City, 8:05 p.m.

Utah at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Fort Wayne at Cincinnati, 4:05 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 6 p.m.

Florida at South Carolina, 6:05 p.m.

Adirondack at Greensboro, 7 p.m.

Iowa at Jacksonville, 7 p.m.

Savannah at Greenville, 7:05 p.m.

Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.

Reading at Wheeling, 7:10 p.m.

Indy at Bloomington, 8 p.m.

Utah at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Adirondack at Greensboro, 3 p.m.

Atlanta at Orlando, 3 p.m.

Iowa at Jacksonville, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Florida at South Carolina, 3:05 p.m.

Savannah at Greenville, 3:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 3:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 3:05 p.m.

Fort Wayne at Wheeling, 4:10 p.m.

Indy at Bloomington, 5 p.m.

Cincinnati at Toledo, 5:15 p.m.

Utah at Rapid City, 6:05 p.m.

