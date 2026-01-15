All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|33
|25
|7
|1
|0
|51
|110
|72
|Adirondack
|31
|17
|9
|4
|1
|39
|86
|81
|Reading
|35
|17
|14
|4
|0
|38
|96
|104
|Maine
|30
|14
|10
|5
|1
|34
|84
|77
|Worcester
|32
|15
|15
|1
|1
|32
|83
|94
|Trois-Rivieres
|30
|13
|14
|0
|3
|29
|78
|85
|Norfolk
|32
|11
|19
|2
|0
|24
|88
|115
|Greensboro
|31
|8
|17
|5
|1
|22
|73
|108
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|33
|23
|6
|3
|1
|50
|112
|70
|South Carolina
|34
|22
|11
|1
|0
|45
|98
|91
|Atlanta
|29
|21
|8
|0
|0
|42
|92
|61
|Savannah
|32
|16
|13
|2
|1
|35
|100
|86
|Greenville
|31
|13
|14
|4
|0
|30
|84
|89
|Jacksonville
|30
|14
|15
|1
|0
|29
|83
|99
|Orlando
|33
|11
|17
|4
|1
|27
|81
|102
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|31
|20
|7
|2
|2
|44
|115
|76
|Fort Wayne
|33
|18
|9
|6
|0
|42
|109
|84
|Bloomington
|32
|16
|12
|2
|2
|36
|98
|100
|Indy
|33
|16
|13
|3
|1
|36
|86
|94
|Cincinnati
|30
|14
|13
|3
|0
|31
|93
|113
|Kalamazoo
|31
|13
|14
|2
|2
|30
|90
|107
|Iowa
|33
|9
|22
|2
|0
|20
|82
|120
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|33
|24
|7
|1
|1
|50
|111
|81
|Idaho
|34
|21
|10
|3
|0
|45
|125
|108
|Tahoe
|36
|21
|12
|1
|2
|45
|133
|114
|Allen
|34
|19
|12
|3
|0
|41
|123
|109
|Rapid City
|33
|16
|15
|2
|0
|34
|100
|107
|Wichita
|33
|13
|14
|3
|3
|32
|103
|108
|Utah
|33
|13
|17
|3
|0
|29
|105
|120
|Tulsa
|33
|11
|22
|0
|0
|22
|83
|129
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Worcester 4, Reading 1
Florida 5, Jacksonville 2
Indy 3, Fort Wayne 2
Kalamazoo 3, Iowa 2
Thursday’s Games
Idaho at Orlando, 7 p.m.
Tahoe at Wichita, 8:05 p.m.
Friday’s Games
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Idaho at Orlando, 7 p.m.
Indy at Kalamazoo, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Greenville at South Carolina, 7:05 p.m.
Savannah at South Carolina, 7:05 p.m.
Wheeling at Norfolk, 7:05 p.m.
Worcester at Maine, 7:15 p.m.
Jacksonville at Florida, 7:30 p.m.
Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Rapid City at Cincinnati, 7:35 p.m.
Toledo at Iowa, 8 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Wichita, 8:05 p.m.
Kansas City at Utah, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Rapid City at Cincinnati, 4:05 p.m.
Worcester at Maine, 6 p.m.
Greenville at Atlanta, 6:05 p.m.
South Carolina at Savannah, 6:05 p.m.
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Idaho at Orlando, 7 p.m.
Jacksonville at Florida, 7 p.m.
Kalamazoo at Indy, 7 p.m.
Toledo at Iowa, 7 p.m.
Wheeling at Norfolk, 7:05 p.m.
Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Kansas City at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Maine at Worcester, 3:05 p.m.
Toledo at Bloomington, 5 p.m.
Kansas City at Utah, 5:10 p.m.
