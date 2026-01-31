All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|39
|26
|11
|1
|1
|54
|124
|95
|Adirondack
|38
|21
|12
|4
|1
|47
|104
|97
|Reading
|41
|21
|16
|4
|0
|46
|117
|117
|Maine
|38
|19
|12
|5
|2
|45
|112
|97
|Worcester
|39
|19
|17
|2
|1
|41
|109
|118
|Trois-Rivieres
|38
|16
|19
|0
|3
|35
|94
|112
|Norfolk
|38
|15
|21
|2
|0
|32
|113
|133
|Greensboro
|37
|10
|21
|5
|1
|26
|87
|129
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|40
|25
|9
|5
|1
|56
|133
|91
|Atlanta
|37
|27
|9
|1
|0
|55
|113
|74
|South Carolina
|41
|26
|14
|1
|0
|53
|118
|112
|Savannah
|37
|18
|16
|2
|1
|39
|115
|103
|Greenville
|37
|17
|16
|4
|0
|38
|98
|101
|Orlando
|42
|16
|21
|4
|1
|37
|107
|127
|Jacksonville
|38
|17
|19
|2
|0
|36
|103
|127
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|38
|24
|8
|3
|3
|54
|132
|91
|Fort Wayne
|38
|22
|10
|6
|0
|50
|128
|95
|Bloomington
|39
|20
|15
|2
|2
|44
|117
|114
|Indy
|38
|18
|14
|5
|1
|42
|96
|104
|Cincinnati
|37
|17
|17
|3
|0
|37
|116
|141
|Kalamazoo
|37
|16
|17
|2
|2
|36
|104
|126
|Iowa
|39
|12
|24
|2
|1
|27
|99
|135
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|39
|29
|8
|1
|1
|60
|136
|92
|Idaho
|40
|26
|11
|3
|0
|55
|149
|126
|Tahoe
|41
|22
|15
|2
|2
|48
|146
|133
|Allen
|39
|21
|14
|4
|0
|46
|143
|131
|Wichita
|37
|16
|14
|3
|4
|39
|117
|119
|Rapid City
|39
|17
|19
|3
|0
|37
|120
|134
|Utah
|41
|15
|22
|4
|0
|34
|124
|150
|Tulsa
|38
|12
|25
|1
|0
|25
|95
|145
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack 4, Maine 2
Orlando 5, Savannah 2
Reading 5, Greensboro 2
Toledo 5, Kalamazoo 1
Norfolk 5, Trois-Rivieres 2
South Carolina 4, Jacksonville 1
Worcester 6, Wheeling 3
Atlanta 5, Florida 4
Fort Wayne 6, Cincinnati 0
Iowa 3, Kansas City 2
Idaho 2, Tulsa 1
Allen 5, Rapid City 4
Greenville 3, Utah 2
Saturday’s Games
Orlando at Savannah, 1 p.m.
Bloomington at Cincinnati, 4:05 p.m.
Wheeling at Worcester, 6:05 p.m.
Atlanta at Florida, 7 p.m.
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Indy at Iowa, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.
Tahoe at Fort Wayne, 8 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Greenville at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.
Maine at Adirondack, 3 p.m.
Savannah at Jacksonville, 3 p.m.
South Carolina at Orlando, 3 p.m.
Kansas City at Wichita, 3:05 p.m.
Toledo at Cincinnati, 3:05 p.m.
Wheeling at Worcester, 3:05 p.m.
Rapid City at Allen, 3:10 p.m.
Indy at Iowa, 4 p.m.
Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.
Tahoe at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
