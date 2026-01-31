Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

January 31, 2026, 12:13 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 39 26 11 1 1 54 124 95
Adirondack 38 21 12 4 1 47 104 97
Reading 41 21 16 4 0 46 117 117
Maine 38 19 12 5 2 45 112 97
Worcester 39 19 17 2 1 41 109 118
Trois-Rivieres 38 16 19 0 3 35 94 112
Norfolk 38 15 21 2 0 32 113 133
Greensboro 37 10 21 5 1 26 87 129

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 40 25 9 5 1 56 133 91
Atlanta 37 27 9 1 0 55 113 74
South Carolina 41 26 14 1 0 53 118 112
Savannah 37 18 16 2 1 39 115 103
Greenville 37 17 16 4 0 38 98 101
Orlando 42 16 21 4 1 37 107 127
Jacksonville 38 17 19 2 0 36 103 127

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 38 24 8 3 3 54 132 91
Fort Wayne 38 22 10 6 0 50 128 95
Bloomington 39 20 15 2 2 44 117 114
Indy 38 18 14 5 1 42 96 104
Cincinnati 37 17 17 3 0 37 116 141
Kalamazoo 37 16 17 2 2 36 104 126
Iowa 39 12 24 2 1 27 99 135

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 39 29 8 1 1 60 136 92
Idaho 40 26 11 3 0 55 149 126
Tahoe 41 22 15 2 2 48 146 133
Allen 39 21 14 4 0 46 143 131
Wichita 37 16 14 3 4 39 117 119
Rapid City 39 17 19 3 0 37 120 134
Utah 41 15 22 4 0 34 124 150
Tulsa 38 12 25 1 0 25 95 145

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack 4, Maine 2

Orlando 5, Savannah 2

Reading 5, Greensboro 2

Toledo 5, Kalamazoo 1

Norfolk 5, Trois-Rivieres 2

South Carolina 4, Jacksonville 1

Worcester 6, Wheeling 3

Atlanta 5, Florida 4

Fort Wayne 6, Cincinnati 0

Iowa 3, Kansas City 2

Idaho 2, Tulsa 1

Allen 5, Rapid City 4

Greenville 3, Utah 2

Saturday’s Games

Orlando at Savannah, 1 p.m.

Bloomington at Cincinnati, 4:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 6:05 p.m.

Atlanta at Florida, 7 p.m.

Greensboro at Reading, 7 p.m.

Indy at Iowa, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.

Tahoe at Fort Wayne, 8 p.m.

Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Greenville at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.

Maine at Adirondack, 3 p.m.

Savannah at Jacksonville, 3 p.m.

South Carolina at Orlando, 3 p.m.

Kansas City at Wichita, 3:05 p.m.

Toledo at Cincinnati, 3:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 3:05 p.m.

Rapid City at Allen, 3:10 p.m.

Indy at Iowa, 4 p.m.

Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.

Tahoe at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

