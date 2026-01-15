Live Radio
Dubai Invitational Scores

The Associated Press

January 15, 2026, 8:20 AM

Thursday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,059; Par: 71

First Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 35-31—66
David Puig, Spain 32-35—67
Connor Syme, Scotland 35-32—67
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-35—68
Julien Guerrier, France 33-35—68
Oliver Lindell, Finland 34-34—68
Antoine Rozner, France 34-34—68
Matt Wallace, England 30-38—68
Marcus Armitage, England 34-35—69
Nacho Elvira, Spain 33-36—69
Tommy Fleetwood, England 36-33—69
Daniel Hillier, New Zealand 34-35—69
Pablo Larrazabal, Spain 34-35—69
Thriston Lawrence, South Africa 36-33—69
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-34—69
Shane Lowry, Ireland 35-34—69
Patrick Reed, United States 33-36—69
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69
Dan Bradbury, England 32-38—70
Dylan Frittelli, South Africa 37-33—70
Calum Hill, Scotland 34-36—70
Ryggs Johnston, United States 34-36—70
Yuto Katsuragawa, Japan 36-34—70
Jacques Kruyswijk, South Africa 33-37—70
Danny Willett, England 35-35—70
Grant Forrest, Scotland 32-39—71
Frederic Lacroix, France 32-39—71
Joakim Lagergren, Sweden 38-33—71
Matteo Manassero, Italy 33-38—71
Francesco Molinari, Italy 35-36—71
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 35-36—71
Martin Couvra, France 36-36—72
Ewen Ferguson, Scotland 36-36—72
Ryan Fox, New Zealand 35-37—72
Padraig Harrington, Ireland 35-37—72
Angel Hidalgo, Spain 35-37—72
Joost Luiten, Netherlands 37-35—72
Guido Migliozzi, Italy 33-39—72
Shaun Norris, South Africa 35-37—72
Marcel Siem, Germany 35-37—72
Paul Waring, England 36-36—72
Junghwan Lee, South Korea 35-38—73
Thorbjorn Olesen, Denmark 38-35—73
Andy Sullivan, England 37-36—73
Daniel Gavins, England 37-37—74
Nicolai Hojgaard, Denmark 37-37—74
Rikuya Hoshino, Japan 38-36—74
Tom McKibbin, Northern Ireland 38-36—74
Darius Van Driel, Netherlands 37-37—74
Ashun Wu, China 35-39—74
Dylan Naidoo, South Africa 39-36—75
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-38—75
David Ravetto, France 35-40—75
Johannes Veerman, United States 38-37—75
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 40-35—75
Alejandro Del Rey, Spain 39-37—76
Niklas Norgaard Moller, Denmark 39-37—76
Jacob Skov Olesen, Denmark 41-37—78
Ockie Strydom, South Africa 39-41—80
Richard Mansell, England WD

Sports
