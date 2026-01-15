Dubai Invitational Scores

Thursday
At Dubai Creek
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,059; Par: 71
First Round
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|35-31—66
|David Puig, Spain
|32-35—67
|Connor Syme, Scotland
|35-32—67
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-35—68
|Julien Guerrier, France
|33-35—68
|Oliver Lindell, Finland
|34-34—68
|Antoine Rozner, France
|34-34—68
|Matt Wallace, England
|30-38—68
|Marcus Armitage, England
|34-35—69
|Nacho Elvira, Spain
|33-36—69
|Tommy Fleetwood, England
|36-33—69
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-35—69
|Pablo Larrazabal, Spain
|34-35—69
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-33—69
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-34—69
|Shane Lowry, Ireland
|35-34—69
|Patrick Reed, United States
|33-36—69
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-34—69
|Dan Bradbury, England
|32-38—70
|Dylan Frittelli, South Africa
|37-33—70
|Calum Hill, Scotland
|34-36—70
|Ryggs Johnston, United States
|34-36—70
|Yuto Katsuragawa, Japan
|36-34—70
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|33-37—70
|Danny Willett, England
|35-35—70
|Grant Forrest, Scotland
|32-39—71
|Frederic Lacroix, France
|32-39—71
|Joakim Lagergren, Sweden
|38-33—71
|Matteo Manassero, Italy
|33-38—71
|Francesco Molinari, Italy
|35-36—71
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|35-36—71
|Martin Couvra, France
|36-36—72
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-36—72
|Ryan Fox, New Zealand
|35-37—72
|Padraig Harrington, Ireland
|35-37—72
|Angel Hidalgo, Spain
|35-37—72
|Joost Luiten, Netherlands
|37-35—72
|Guido Migliozzi, Italy
|33-39—72
|Shaun Norris, South Africa
|35-37—72
|Marcel Siem, Germany
|35-37—72
|Paul Waring, England
|36-36—72
|Junghwan Lee, South Korea
|35-38—73
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|38-35—73
|Andy Sullivan, England
|37-36—73
|Daniel Gavins, England
|37-37—74
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|37-37—74
|Rikuya Hoshino, Japan
|38-36—74
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|38-36—74
|Darius Van Driel, Netherlands
|37-37—74
|Ashun Wu, China
|35-39—74
|Dylan Naidoo, South Africa
|39-36—75
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|37-38—75
|David Ravetto, France
|35-40—75
|Johannes Veerman, United States
|38-37—75
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|40-35—75
|Alejandro Del Rey, Spain
|39-37—76
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|39-37—76
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|41-37—78
|Ockie Strydom, South Africa
|39-41—80
|Richard Mansell, England
|WD
