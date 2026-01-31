Australian Open Women’s Champions

2026 — Elena Rybakina
2025 — Madison Keys
2024 — Aryna Sabalenka
2023 — Aryna Sabalenka
2022 — Ashleigh Barty
2021 — Naomi Osaka
2020 — Sofia Kenin
2019 — Naomi Osaka
2018 — Caroline Wozniacki
2017 — Serena Williams
2016 — Angelique Kerber
2015 — Serena Williams
2014 — Li Na
2013 — Victoria Azarenka
2012 — Victoria Azarenka
2011 — Kim Clijsters
2010 — Serena Williams
2009 — Serena Williams
2008 — Maria Sharapova
2007 — Serena Williams
2006 — Amelie Mauresmo
2005 — Serena Williams
2004 — Justine Henin-Hardenne
2003 — Serena Williams
2002 — Jennifer Capriati
2001 — Jennifer Capriati
2000 — Lindsay Davenport
1999 — Martina Hingis
1998 — Martina Hingis
1997 — Martina Hingis
1996 — Monica Seles
1995 — Mary Pierce
1994 — Steffi Graf
1993 — Monica Seles
1992 — Monica Seles
1991 — Monica Seles
1990 — Steffi Graf
1989 — Steffi Graf
1988 — Steffi Graf
1987 — Hana Mandlikova
1986 — Not held, moved to January 1987
1985 — Martina Navratilova
1984 — Chris Evert Lloyd
1983 — Martina Navratilova
1982 — Chris Evert Lloyd
1981 — Martina Navratilova
1980 — Hana Mandlikova
1979 — Barbara Jordan
1978 — Chris O’Neil
1977-Dec. — Evonne Goolagong Cawley
1977-Jan. — Kerry Melville Reid
1976 — Evonne Goolagong
1975 — Evonne Goolagong
1974 — Evonne Goolagong
1973 — Margaret Smith Court
1972 — Virginia Wade
1971 — Margaret Smith Court
1970 — Margaret Smith Court
1969 — Margaret Smith Court
1968 — Billie Jean Moffitt King
1967 — Nancy Richey
1966 — Margaret Smith
1965 — Margaret Smith
1964 — Margaret Smith
1963 — Margaret Smith
1962 — Margaret Smith
1961 — Margaret Smith
1960 — Margaret Smith
1959 — Mary Carter Reitano
1958 — Angela Mortimer
1957 — Shirley Fry
1956 — Mary Carter
1955 — Beryl Penrose
1954 — Thelma Coyne Long
1953 — Maureen Connolly
1952 — Thelma Coyne Long
1951 — Nancye Wynne Bolton
1950 — Louise Brough
1949 — Doris Hart
1948 — Nancye Wynne Bolton
1947 — Nancye Wynne Bolton
1946 — Nancye Wynne Bolton
1941-45 — No Competition
1940 — Nancye Wynne
1939 — Emily Hood Westacott
1938 — Dorothy Bundy
1937 — Nancye Wynne
1936 — Joan Hartigan
1935 — Dorothy Round
1934 — Joan Hartigan
1933 — Joan Hartigan
1932 — Coral McInnes Buttsworth
1931 — Coral McInnes Buttsworth
1930 — Daphne Akhurst
1929 — Daphne Akhurst
1928 — Daphne Akhurst
1927 — Esna Boyd
1926 — Daphne Akhurst
1925 — Daphne Akhurst
1924 — Sylvia Lance
1923 — Mall Molesworth
1922 — Mall Molesworth
