Live Radio
Home » Sports » Australian Open Women's Champions

Australian Open Women’s Champions

The Associated Press

January 31, 2026, 10:58 AM

2026 — Elena Rybakina

2025 — Madison Keys

2024 — Aryna Sabalenka

2023 — Aryna Sabalenka

2022 — Ashleigh Barty

2021 — Naomi Osaka

2020 — Sofia Kenin

2019 — Naomi Osaka

2018 — Caroline Wozniacki

2017 — Serena Williams

2016 — Angelique Kerber

2015 — Serena Williams

2014 — Li Na

2013 — Victoria Azarenka

2012 — Victoria Azarenka

2011 — Kim Clijsters

2010 — Serena Williams

2009 — Serena Williams

2008 — Maria Sharapova

2007 — Serena Williams

2006 — Amelie Mauresmo

2005 — Serena Williams

2004 — Justine Henin-Hardenne

2003 — Serena Williams

2002 — Jennifer Capriati

2001 — Jennifer Capriati

2000 — Lindsay Davenport

1999 — Martina Hingis

1998 — Martina Hingis

1997 — Martina Hingis

1996 — Monica Seles

1995 — Mary Pierce

1994 — Steffi Graf

1993 — Monica Seles

1992 — Monica Seles

1991 — Monica Seles

1990 — Steffi Graf

1989 — Steffi Graf

1988 — Steffi Graf

1987 — Hana Mandlikova

1986 — Not held, moved to January 1987

1985 — Martina Navratilova

1984 — Chris Evert Lloyd

1983 — Martina Navratilova

1982 — Chris Evert Lloyd

1981 — Martina Navratilova

1980 — Hana Mandlikova

1979 — Barbara Jordan

1978 — Chris O’Neil

1977-Dec. — Evonne Goolagong Cawley

1977-Jan. — Kerry Melville Reid

1976 — Evonne Goolagong

1975 — Evonne Goolagong

1974 — Evonne Goolagong

1973 — Margaret Smith Court

1972 — Virginia Wade

1971 — Margaret Smith Court

1970 — Margaret Smith Court

1969 — Margaret Smith Court

1968 — Billie Jean Moffitt King

1967 — Nancy Richey

1966 — Margaret Smith

1965 — Margaret Smith

1964 — Margaret Smith

1963 — Margaret Smith

1962 — Margaret Smith

1961 — Margaret Smith

1960 — Margaret Smith

1959 — Mary Carter Reitano

1958 — Angela Mortimer

1957 — Shirley Fry

1956 — Mary Carter

1955 — Beryl Penrose

1954 — Thelma Coyne Long

1953 — Maureen Connolly

1952 — Thelma Coyne Long

1951 — Nancye Wynne Bolton

1950 — Louise Brough

1949 — Doris Hart

1948 — Nancye Wynne Bolton

1947 — Nancye Wynne Bolton

1946 — Nancye Wynne Bolton

1941-45 — No Competition

1940 — Nancye Wynne

1939 — Emily Hood Westacott

1938 — Dorothy Bundy

1937 — Nancye Wynne

1936 — Joan Hartigan

1935 — Dorothy Round

1934 — Joan Hartigan

1933 — Joan Hartigan

1932 — Coral McInnes Buttsworth

1931 — Coral McInnes Buttsworth

1930 — Daphne Akhurst

1929 — Daphne Akhurst

1928 — Daphne Akhurst

1927 — Esna Boyd

1926 — Daphne Akhurst

1925 — Daphne Akhurst

1924 — Sylvia Lance

1923 — Mall Molesworth

1922 — Mall Molesworth

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up