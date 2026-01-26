Australian Open Results

Monday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Fourth Round
Lorenzo Musetti (5), Italy, def. Taylor Fritz (9), United States, 6-2, 7-5, 6-4.
Women’s Singles
Fourth Round
Jessica Pegula (6), United States, def. Madison Keys (9), United States, 6-3, 6-4.
Amanda Anisimova (4), United States, def. Wang Xinyu, China, 7-6 (4), 6-4.
Men’s Doubles
Third Round
Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, def. Yuki Bhambri, India, and Andre Goransson (10), Sweden, 7-6 (7), 6-3.
Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Li Tu and James McCabe, Australia, 6-4, 6-4.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (4), El Salvador, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek (16), United States, 7-5, 4-6, 7-6 (7).
Patrik Rikl and Petr Nouza, Czechia, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, 7-6 (4), 7-6 (6).
Women’s Doubles
Third Round
Vera Zvonareva, Russia, and Ena Shibahara, Japan, def. Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, 7-5, 3-6, 6-1.
Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Laura Siegemund, Germany, and Sofia Kenin (13), United States, 6-3, 6-2.
Kimberly Birrell and Talia Gibson, Australia, def. Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (16), China, 3-6, 6-4, 6-2.
Mixed Doubles
Third Round
Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy, United States, def. Nick Kyrgios, Australia, and Leylah Fernandez, Canada, 6-3, 6-1.
