Australian Open Results

The Associated Press

January 26, 2026, 1:17 AM

Monday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD111,500,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Fourth Round

Lorenzo Musetti (5), Italy, def. Taylor Fritz (9), United States, 6-2, 7-5, 6-4.

Women’s Singles

Fourth Round

Jessica Pegula (6), United States, def. Madison Keys (9), United States, 6-3, 6-4.

Amanda Anisimova (4), United States, def. Wang Xinyu, China, 7-6 (4), 6-4.

Men’s Doubles

Third Round

Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, def. Yuki Bhambri, India, and Andre Goransson (10), Sweden, 7-6 (7), 6-3.

Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Li Tu and James McCabe, Australia, 6-4, 6-4.

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (4), El Salvador, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek (16), United States, 7-5, 4-6, 7-6 (7).

Patrik Rikl and Petr Nouza, Czechia, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, 7-6 (4), 7-6 (6).

Women’s Doubles

Third Round

Vera Zvonareva, Russia, and Ena Shibahara, Japan, def. Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, 7-5, 3-6, 6-1.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Laura Siegemund, Germany, and Sofia Kenin (13), United States, 6-3, 6-2.

Kimberly Birrell and Talia Gibson, Australia, def. Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (16), China, 3-6, 6-4, 6-2.

Mixed Doubles

Third Round

Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy, United States, def. Nick Kyrgios, Australia, and Leylah Fernandez, Canada, 6-3, 6-1.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

