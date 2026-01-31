Australian Open Results

Saturday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Saturday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Doubles
Championship
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (6), Britain, def. Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, 7-6 (4), 6-4.
Women’s Doubles
Championship
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (7), Kazakhstan, 7-6 (4), 6-4.
