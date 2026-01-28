Australian Open Results

Wednesday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Novak Djokovic (4), Serbia, def. Lorenzo Musetti (5), Italy, 4-6, 3-6, 3-1, ret.
Women’s Singles
Quarterfinals
Elena Rybakina (5), Kazakhstan, def. Iga Swiatek (2), Poland, 7-5, 6-1.
Jessica Pegula (6), United States, def. Amanda Anisimova (4), United States, 6-2, 7-6 (1).
Men’s Doubles
Quarterfinals
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (6), Britain, def. Patrik Rikl and Petr Nouza, Czechia, 6-2, 6-3.
Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (4), El Salvador, 7-6 (5), 6-2.
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (3), Argentina, def. Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, 6-3, 6-4.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 4-6, 6-4, 6-3.
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (7), Kazakhstan, def. Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, 6-2, 3-6, 6-0.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (5), Brazil, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, 6-1, 7-6 (5).
Mixed Doubles
Semifinals
John Peers and Olivia Gadecki, Australia, def. Nikola Mektic, Croatia, and Taylor Townsend (4), United States, 7-6 (2), 2-6, 13-11.
