Australian Open Results

The Associated Press

January 27, 2026, 5:33 AM

Tuesday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD111,500,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Alexander Zverev (3), Germany, def. Learner Tien (25), United States, 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3).

Women’s Singles

Quarterfinals

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Iva Jovic (29), United States, 6-3, 6-0.

Elina Svitolina (12), Ukraine, def. Coco Gauff (3), United States, 6-1, 6-2.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia (12), France, 6-4, 7-6 (3).

Women’s Doubles

Third Round

Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Hailey Baptiste and Peyton Stearns, United States, 6-4, 6-3.

Mixed Doubles

Quarterfinals

Nikola Mektic, Croatia, and Taylor Townsend (4), United States, def. Irina Khromacheva, Russia, and Christian Harrison, United States, 6-4, 6-2.

Marcelo Arevalo, El Salvador, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy, United States, 2-6, 6-4, 10-7.

John Peers and Olivia Gadecki, Australia, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Mate Pavic (5), Croatia, 6-1, 7-6 (6).

Kristina Mladenovic and Manuel Guinard, France, def. Katerina Siniakova, Czechia, and Sem Verbeek, Netherlands, 7-6 (2), 3-6, 10-8.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

