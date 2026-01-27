Australian Open Results

Tuesday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Alexander Zverev (3), Germany, def. Learner Tien (25), United States, 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3).
Women’s Singles
Quarterfinals
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Iva Jovic (29), United States, 6-3, 6-0.
Elina Svitolina (12), Ukraine, def. Coco Gauff (3), United States, 6-1, 6-2.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia (12), France, 6-4, 7-6 (3).
Women’s Doubles
Third Round
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Hailey Baptiste and Peyton Stearns, United States, 6-4, 6-3.
Mixed Doubles
Quarterfinals
Nikola Mektic, Croatia, and Taylor Townsend (4), United States, def. Irina Khromacheva, Russia, and Christian Harrison, United States, 6-4, 6-2.
Marcelo Arevalo, El Salvador, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy, United States, 2-6, 6-4, 10-7.
John Peers and Olivia Gadecki, Australia, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Mate Pavic (5), Croatia, 6-1, 7-6 (6).
Kristina Mladenovic and Manuel Guinard, France, def. Katerina Siniakova, Czechia, and Sem Verbeek, Netherlands, 7-6 (2), 3-6, 10-8.
