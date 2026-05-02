Turkish Airlines Open Par Scores

The Associated Press

May 2, 2026, 9:38 AM

Saturday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

Third Round

Mikael Lindberg, Sweden 66-73-70—209 -7
Daniel Rodrigues, Portugal 72-69-68—209 -7
Ugo Coussaud, France 74-69-67—210 -6
Gregorio De Leo, Italy 69-68-73—210 -6
Wenyi Ding, China 71-71-68—210 -6
Kazuma Kobori, New Zealand 70-68-72—210 -6
Guido Migliozzi, Italy 71-71-68—210 -6
Rocco Repetto Taylor, Spain 69-72-69—210 -6
Marcus Armitage, England 72-68-71—211 -5
Matteo Manassero, Italy 69-72-70—211 -5
Richie Ramsay, Scotland 71-73-67—211 -5
JC Ritchie, South Africa 70-71-70—211 -5
Yuvraj Sandhu, India 69-71-71—211 -5
Ashun Wu, China 69-71-71—211 -5
Ewen Ferguson, Scotland 67-73-72—212 -4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 75-67-70—212 -4
Sam Bairstow, England 68-70-75—213 -3
Matthew Baldwin, England 72-72-69—213 -3
Todd Clements, England 71-69-73—213 -3
MJ Daffue, South Africa 71-72-70—213 -3
Jens Dantorp, Sweden 68-70-75—213 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 71-73-69—213 -3
Frederic Lacroix, France 68-74-71—213 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69-72—213 -3
David Puig, Spain 71-70-72—213 -3
Marcel Schneider, Germany 69-73-71—213 -3
Bernd Wiesberger, Austria 71-73-69—213 -3
Alejandro Del Rey, Spain 67-71-76—214 -2
Nathan Kimsey, England 75-70-69—214 -2
Joakim Lagergren, Sweden 72-69-73—214 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-72-69—214 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-71-73—214 -2
Eddie Pepperell, England 70-73-71—214 -2
Darius Van Driel, Netherlands 72-71-71—214 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-73-71—215 -1
Fred Biondi, Brazil 69-76-70—215 -1
Davis Bryant, United States 71-73-71—215 -1
Grant Forrest, Scotland 71-73-71—215 -1
Julien Guerrier, France 74-71-70—215 -1
Oliver Lindell, Finland 71-73-71—215 -1
Lucas Bjerregaard, Denmark 69-74-73—216 E
Tobias Jonsson, Sweden 73-71-72—216 E
Matthew Jordan, England 70-72-74—216 E
Sadom Kaewkanjana, Thailand 71-72-73—216 E
Kota Kaneko, Japan 72-69-75—216 E
Marcus Kinhult, Sweden 69-76-71—216 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-74-72—216 E
Antoine Rozner, France 71-73-72—216 E
Elvis Smylie, Australia 70-72-74—216 E
Quim Vidal, Spain 70-71-75—216 E
Euan Walker, Scotland 71-73-72—216 E
Adam Blomme, Sweden 68-76-73—217 +1
Andrew Johnston, England 77-68-72—217 +1
Edoardo Molinari, Italy 71-74-72—217 +1
Renato Paratore, Italy 76-69-72—217 +1
Tapio Pulkkanen, Finland 74-71-72—217 +1
Brandon Robinson-Thompson, England 71-72-74—217 +1
Clement Sordet, France 74-71-72—217 +1
Brandon Stone, South Africa 72-72-73—217 +1
Mike Toorop, Netherlands 73-71-73—217 +1
Hugo Townsend, Sweden 70-75-72—217 +1
Robin Williams, South Africa 71-70-76—217 +1
Jeff Winther, Denmark 72-72-73—217 +1
Martin Couvra, France 68-77-73—218 +2
Joe Dean, England 76-69-73—218 +2
Angel Hidalgo, Spain 71-74-73—218 +2
Thriston Lawrence, South Africa 72-73-73—218 +2
Jack Senior, England 71-73-74—218 +2
Sebastian Soderberg, Sweden 73-72-73—218 +2
Jesper Svensson, Sweden 70-74-74—218 +2
Rikuya Hoshino, Japan 72-71-76—219 +3
Romain Langasque, France 74-71-74—219 +3
David Micheluzzi, Australia 72-73-74—219 +3
Shubhankar Sharma, India 70-75-74—219 +3
Daniel Young, Scotland 71-74-74—219 +3
Yanhan Zhou, China 70-75-74—219 +3
Jeong-Weon Ko, France 71-73-78—222 +6
Andy Sullivan, England 71-74-79—224 +8
Jordan Gumberg, United States 72-73-80—225 +9

