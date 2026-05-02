Turkish Airlines Open Par Scores

Saturday
At National GC – Irmak and Tuna
Antalya, Turkey
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,287; Par: 72
Third Round
|Mikael Lindberg, Sweden
|66-73-70—209
|-7
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-69-68—209
|-7
|Ugo Coussaud, France
|74-69-67—210
|-6
|Gregorio De Leo, Italy
|69-68-73—210
|-6
|Wenyi Ding, China
|71-71-68—210
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-68-72—210
|-6
|Guido Migliozzi, Italy
|71-71-68—210
|-6
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|69-72-69—210
|-6
|Marcus Armitage, England
|72-68-71—211
|-5
|Matteo Manassero, Italy
|69-72-70—211
|-5
|Richie Ramsay, Scotland
|71-73-67—211
|-5
|JC Ritchie, South Africa
|70-71-70—211
|-5
|Yuvraj Sandhu, India
|69-71-71—211
|-5
|Ashun Wu, China
|69-71-71—211
|-5
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-73-72—212
|-4
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|75-67-70—212
|-4
|Sam Bairstow, England
|68-70-75—213
|-3
|Matthew Baldwin, England
|72-72-69—213
|-3
|Todd Clements, England
|71-69-73—213
|-3
|MJ Daffue, South Africa
|71-72-70—213
|-3
|Jens Dantorp, Sweden
|68-70-75—213
|-3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-73-69—213
|-3
|Frederic Lacroix, France
|68-74-71—213
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-69-72—213
|-3
|David Puig, Spain
|71-70-72—213
|-3
|Marcel Schneider, Germany
|69-73-71—213
|-3
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-73-69—213
|-3
|Alejandro Del Rey, Spain
|67-71-76—214
|-2
|Nathan Kimsey, England
|75-70-69—214
|-2
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-69-73—214
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|73-72-69—214
|-2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-71-73—214
|-2
|Eddie Pepperell, England
|70-73-71—214
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-71-71—214
|-2
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-73-71—215
|-1
|Fred Biondi, Brazil
|69-76-70—215
|-1
|Davis Bryant, United States
|71-73-71—215
|-1
|Grant Forrest, Scotland
|71-73-71—215
|-1
|Julien Guerrier, France
|74-71-70—215
|-1
|Oliver Lindell, Finland
|71-73-71—215
|-1
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|69-74-73—216
|E
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-71-72—216
|E
|Matthew Jordan, England
|70-72-74—216
|E
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|71-72-73—216
|E
|Kota Kaneko, Japan
|72-69-75—216
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|69-76-71—216
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-74-72—216
|E
|Antoine Rozner, France
|71-73-72—216
|E
|Elvis Smylie, Australia
|70-72-74—216
|E
|Quim Vidal, Spain
|70-71-75—216
|E
|Euan Walker, Scotland
|71-73-72—216
|E
|Adam Blomme, Sweden
|68-76-73—217
|+1
|Andrew Johnston, England
|77-68-72—217
|+1
|Edoardo Molinari, Italy
|71-74-72—217
|+1
|Renato Paratore, Italy
|76-69-72—217
|+1
|Tapio Pulkkanen, Finland
|74-71-72—217
|+1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|71-72-74—217
|+1
|Clement Sordet, France
|74-71-72—217
|+1
|Brandon Stone, South Africa
|72-72-73—217
|+1
|Mike Toorop, Netherlands
|73-71-73—217
|+1
|Hugo Townsend, Sweden
|70-75-72—217
|+1
|Robin Williams, South Africa
|71-70-76—217
|+1
|Jeff Winther, Denmark
|72-72-73—217
|+1
|Martin Couvra, France
|68-77-73—218
|+2
|Joe Dean, England
|76-69-73—218
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|71-74-73—218
|+2
|Thriston Lawrence, South Africa
|72-73-73—218
|+2
|Jack Senior, England
|71-73-74—218
|+2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|73-72-73—218
|+2
|Jesper Svensson, Sweden
|70-74-74—218
|+2
|Rikuya Hoshino, Japan
|72-71-76—219
|+3
|Romain Langasque, France
|74-71-74—219
|+3
|David Micheluzzi, Australia
|72-73-74—219
|+3
|Shubhankar Sharma, India
|70-75-74—219
|+3
|Daniel Young, Scotland
|71-74-74—219
|+3
|Yanhan Zhou, China
|70-75-74—219
|+3
|Jeong-Weon Ko, France
|71-73-78—222
|+6
|Andy Sullivan, England
|71-74-79—224
|+8
|Jordan Gumberg, United States
|72-73-80—225
|+9
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.