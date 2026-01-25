Live Radio
Home » Sports » American Football Conference Champions

American Football Conference Champions

The Associated Press

January 25, 2026, 6:10 PM

2025_New England 10, Denver 7

2024_Kansas City 32, Buffalo 29

2023_Kansas City 17, Baltimore 10

2022_Kansas City 23, Cincinnati 20

2021_Cincinnati 27, Kansas City 24, OT

2020_Kansas City 38, Buffalo 24

2019_Kansas City 35, Tennessee 24

2018_New England 37, Kansas City 31, OT

2017_New England 24, Jacksonville 20

2016_New England 36, Pittsburgh 17

2015_Denver 20, New England 18

2014_New England 45, Indianapolis 7

2013_Denver 26, New England 16

2012_Baltimore 28, New England 13

2011_New England 23, Baltimore 20

2010_Pittsburgh 24, N.Y. Jets 19

2009_Indianapolis 30, New York 17

2008_Pittsburgh 23, Baltimore 14

2007_New England 21, San Diego 12

2006_Indianapolis 38, New England 34

2005_Pittsburgh 34, Denver 17

2004_New England 41, Pittsburgh 27

2003_New England 24, Indianapolis 14

2002_Oakland 41, Tennessee 24

2001_New England 24, Pittsburgh 17

2000_Baltimore 16, Oakland 3

1999_Tennessee 33, Jacksonville 14

1998_Denver 23, New York 10

1997_Denver 24, Pittsburgh 21

1996_New England 20, Jacksonville 6

1995_Pittsburgh 20, Indianapolis 16

1994_San Diego 17, Pittsburgh 13

1993_Buffalo 30, Kansas City 13

1992_Buffalo 29, Miami 10

1991_Buffalo 10, Denver 7

1990_Buffalo 51, L.A. Raiders 3

1989_Denver 37, Cleveland 21

1988_Cincinnati 21, Buffalo 10

1987_Denver 38, Cleveland 33

1986_Denver 23, Cleveland 20, OT

1985_New England 31, Miami 14

1984_Miami 45, Pittsburgh 28

1983_L.A. Raiders 30, Seattle 14

1982_Miami 14, New York 0

1981_Cincinnati 27, San Diego 7

1980_Oakland 34, San Diego 27

1979_Pittsburgh 27, Houston 13

1978_Pittsburgh 34, Houston 5

1977_Denver 20, Oakland 17

1976_Oakland 24, Pittsburgh 7

1975_Pittsburgh 16, Oakland 10

1974_Pittsburgh 24, Oakland 13

1973_Miami 27, Oakland 10

1972_Miami 21, Pittsburgh 17

1971_Miami 21, Baltimore 0

1970_Baltimore 27, Oakland 17

1969_Kansas City 17, Oakland 7

1968_New York 27, Oakland 23

1967_Oakland 40, Houston 7

1966_Kansas City 31, Buffalo 7

1965_Buffalo 23, San Diego 0

1964_Buffalo 20, San Diego 7

1963_San Diego 51, Boston 10

1962_Dallas 20, Houston 17, OT

1961_Houston 10, San Diego 3

1960_Houston 24, L.A. Chargers 16

___

NOTE: List includes AFL Championship Games from 1960 to 1969.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up