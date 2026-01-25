American Football Conference Champions

2025_New England 10, Denver 7
2024_Kansas City 32, Buffalo 29
2023_Kansas City 17, Baltimore 10
2022_Kansas City 23, Cincinnati 20
2021_Cincinnati 27, Kansas City 24, OT
2020_Kansas City 38, Buffalo 24
2019_Kansas City 35, Tennessee 24
2018_New England 37, Kansas City 31, OT
2017_New England 24, Jacksonville 20
2016_New England 36, Pittsburgh 17
2015_Denver 20, New England 18
2014_New England 45, Indianapolis 7
2013_Denver 26, New England 16
2012_Baltimore 28, New England 13
2011_New England 23, Baltimore 20
2010_Pittsburgh 24, N.Y. Jets 19
2009_Indianapolis 30, New York 17
2008_Pittsburgh 23, Baltimore 14
2007_New England 21, San Diego 12
2006_Indianapolis 38, New England 34
2005_Pittsburgh 34, Denver 17
2004_New England 41, Pittsburgh 27
2003_New England 24, Indianapolis 14
2002_Oakland 41, Tennessee 24
2001_New England 24, Pittsburgh 17
2000_Baltimore 16, Oakland 3
1999_Tennessee 33, Jacksonville 14
1998_Denver 23, New York 10
1997_Denver 24, Pittsburgh 21
1996_New England 20, Jacksonville 6
1995_Pittsburgh 20, Indianapolis 16
1994_San Diego 17, Pittsburgh 13
1993_Buffalo 30, Kansas City 13
1992_Buffalo 29, Miami 10
1991_Buffalo 10, Denver 7
1990_Buffalo 51, L.A. Raiders 3
1989_Denver 37, Cleveland 21
1988_Cincinnati 21, Buffalo 10
1987_Denver 38, Cleveland 33
1986_Denver 23, Cleveland 20, OT
1985_New England 31, Miami 14
1984_Miami 45, Pittsburgh 28
1983_L.A. Raiders 30, Seattle 14
1982_Miami 14, New York 0
1981_Cincinnati 27, San Diego 7
1980_Oakland 34, San Diego 27
1979_Pittsburgh 27, Houston 13
1978_Pittsburgh 34, Houston 5
1977_Denver 20, Oakland 17
1976_Oakland 24, Pittsburgh 7
1975_Pittsburgh 16, Oakland 10
1974_Pittsburgh 24, Oakland 13
1973_Miami 27, Oakland 10
1972_Miami 21, Pittsburgh 17
1971_Miami 21, Baltimore 0
1970_Baltimore 27, Oakland 17
1969_Kansas City 17, Oakland 7
1968_New York 27, Oakland 23
1967_Oakland 40, Houston 7
1966_Kansas City 31, Buffalo 7
1965_Buffalo 23, San Diego 0
1964_Buffalo 20, San Diego 7
1963_San Diego 51, Boston 10
1962_Dallas 20, Houston 17, OT
1961_Houston 10, San Diego 3
1960_Houston 24, L.A. Chargers 16
___
NOTE: List includes AFL Championship Games from 1960 to 1969.
