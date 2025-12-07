Live Radio
Sports on TV for Monday, Dec. 8

The Associated Press

December 7, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Dec. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8 p.m.

SECN — Southern U. at Texas

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: Florida St. vs. Stanford, Championship, Kansas City, Mo.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Phoenix at Minnesota

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Philadelphia at L.A. Chargers

DISNEY XD — Philadelphia at L.A. Chargers (Monsters Funday Football)

ESPN — Philadelphia at L.A. Chargers

ESPN2 — Philadelphia at L.A. Chargers (Monsters Funday Football)

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Tampa Bay at Toronto

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Wolverhampton Wanderers

TENNIS

7 p.m.

TENNIS — The Miami Invitational: Carlos Alcaraz vs. Joao Fonseca AND Amanda Anisimova vs. Emma Raducanu, Miami

_____

