Sports on TV for Friday, Dec. 5

Friday, Dec. 5
AUTO RACING
4:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
7:55 a.m.
ESPNU — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
5:25 a.m. (Saturday)
ESPN2 — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — Gonzaga vs. Kentucky, Nashville, Tenn.
7:30 p.m.
PEACOCK — East Texas A&M at UConn
TNT — Cincinnati at Xavier
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Conference USA Championship: Kennesaw St. at Jacksonville St.
ESPN — Sun Belt Championship: Troy vs. James Madison, Harrisonburg, Va.
8 p.m.
ABC — American Athletic Championship: North Texas at Tulane
FOX — Mountain West Championship: UNLV at Boise St.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Minnesota at Ohio St.
8:30 p.m.
BTN — Michigan at Michigan St.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NCAA College Cup: Florida St. vs. TCU, Semifinal, Kansas City, Mo.
8:45 p.m.
ESPNU — NCAA College Cup: Duke vs. Stanford, Semifinal, Kansas City, Mo.
FIGURE SKATING
8 a.m.
E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025-26 Grand Prix Final, Nagoya, Japan (Taped)
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Second Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa
Noon
ESPN — 2025 World Champions Cup: Second Round, Feather Sound Country Club, Clearwater, Fla.
1:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Hero World Challenge, Second Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas
9:30 p.m.
GOLF — DP World Tour: The Crown Australian Open, Third Round, Royal Melbourne GC, Melbourne, Australia
4 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Third Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Boston
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Vegas at New Jersey
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — Final Draw for the FIFA World Cup 2026
SOCCER (WOMEN’S)
5 p.m.
TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. Flamengo, Game 1, Fort Lauderdale, Fla.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. Flamengo, Game 1, Fort Lauderdale, Fla.
6 p.m.
TNT — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Deportivo Cali, Game 2, Fort Lauderdale, Fla.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Deportivo Cali, Game 2, Fort Lauderdale, Fla.
7 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Club Tigres vs. AFC Toronto, Game 3, Fort Lauderdale, Fla.
8 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Club América vs. Nacional, Game 4, Fort Lauderdale, Fla.
TENNIS
Noon
TENNIS — UTS London Grand Final: Round Robin Session 1
