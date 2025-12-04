Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Friday, Dec. 5

The Associated Press

December 4, 2025, 12:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Dec. 5

AUTO RACING

4:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

7:55 a.m.

ESPNU — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

5:25 a.m. (Saturday)

ESPN2 — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Gonzaga vs. Kentucky, Nashville, Tenn.

7:30 p.m.

PEACOCK — East Texas A&M at UConn

TNT — Cincinnati at Xavier

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Conference USA Championship: Kennesaw St. at Jacksonville St.

ESPN — Sun Belt Championship: Troy vs. James Madison, Harrisonburg, Va.

8 p.m.

ABC — American Athletic Championship: North Texas at Tulane

FOX — Mountain West Championship: UNLV at Boise St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Minnesota at Ohio St.

8:30 p.m.

BTN — Michigan at Michigan St.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: Florida St. vs. TCU, Semifinal, Kansas City, Mo.

8:45 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: Duke vs. Stanford, Semifinal, Kansas City, Mo.

FIGURE SKATING

8 a.m.

E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025-26 Grand Prix Final, Nagoya, Japan (Taped)

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Second Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa

Noon

ESPN — 2025 World Champions Cup: Second Round, Feather Sound Country Club, Clearwater, Fla.

1:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Hero World Challenge, Second Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas

9:30 p.m.

GOLF — DP World Tour: The Crown Australian Open, Third Round, Royal Melbourne GC, Melbourne, Australia

4 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Third Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Boston

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Vegas at New Jersey

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — Final Draw for the FIFA World Cup 2026

SOCCER (WOMEN’S)

5 p.m.

TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. Flamengo, Game 1, Fort Lauderdale, Fla.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. Flamengo, Game 1, Fort Lauderdale, Fla.

6 p.m.

TNT — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Deportivo Cali, Game 2, Fort Lauderdale, Fla.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Deportivo Cali, Game 2, Fort Lauderdale, Fla.

7 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Club Tigres vs. AFC Toronto, Game 3, Fort Lauderdale, Fla.

8 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Club América vs. Nacional, Game 4, Fort Lauderdale, Fla.

TENNIS

Noon

TENNIS — UTS London Grand Final: Round Robin Session 1

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up