Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

December 27, 2025, 4:41 PM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY (38) Baltimore

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Jacksonville (48½) at INDIANAPOLIS
Seattle 7 (42½) at CAROLINA
at CINCINNATI 4 7 (53½) Arizona
Pittsburgh 3 (34) at CLEVELAND
New Orleans (39½) at TENNESSEE
Tampa Bay 1 (44½) at MIAMI
New England 13½ (42½) at NY JETS
NY Giants (41½) at LAS VEGAS
at BUFFALO (44) Philadelphia
at SAN FRANCISCO 3 3 (52½) Chicago

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 8 (50) at ATLANTA

College Football

Saturday

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas 7 (53½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri 7 (43½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern 8 (59½) Appalachian State

Tuesday

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (51½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (55½) TCU

Wednesday

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke 3 (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (48½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 13½ 14½ (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42½) Miami (FL)

Thursday

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (52½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 7 (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (56½) Ole Miss

Friday

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 11½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona 3 (51½) SMU

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at TORONTO OFF (OFF) Golden State
at OKLAHOMA CITY OFF (OFF) Philadelphia
at WASHINGTON OFF (OFF) Memphis
at PORTLAND OFF (OFF) Boston
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Detroit
at LA LAKERS OFF (OFF) Sacramento

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at BOSTON COLLEGE 13½ Le Moyne
Columbia 14½ at NORTH FLORIDA
at TEXAS TECH 17½ Winthrop
at COLGATE Harvard
at KANSAS STATE 32 UL Monroe
Liberty at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA TECH 18½ Florida A&M
at LOUISIANA Norfolk State
at COLORADO 14½ Northern Colorado
at SMU 20½ CSU Fullerton
at RICHMOND 12½ Charleston Southern
Washington State at PORTLAND
at GEORGE MASON 15½ Pennsylvania
Santa Clara at OREGON STATE
Pacific at SAN DIEGO
at MARYLAND 13½ Old Dominion
Saint Mary’s (CA) at LOYOLA MARYMOUNT
at SEATTLE U San Francisco
Gonzaga 28½ at PEPPERDINE
at OREGON 20½ Omaha

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at COLUMBUS -143 N.Y Islanders +120
at TAMPA BAY -153 Montreal +128
at DETROIT -137 Toronto +115
Pittsburgh -164 at CHICAGO +138
Philadelphia -131 at SEATTLE +110

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up