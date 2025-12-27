NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at GREEN BAY 1½ 2½ (38) Baltimore Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(38)
|Baltimore
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Jacksonville
|1½
|5½
|(48½)
|at INDIANAPOLIS
|Seattle
|1½
|7
|(42½)
|at CAROLINA
|at CINCINNATI
|4
|7
|(53½)
|Arizona
|Pittsburgh
|2½
|3
|(34)
|at CLEVELAND
|New Orleans
|3½
|2½
|(39½)
|at TENNESSEE
|Tampa Bay
|1
|5½
|(44½)
|at MIAMI
|New England
|1½
|13½
|(42½)
|at NY JETS
|NY Giants
|2½
|2½
|(41½)
|at LAS VEGAS
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(44)
|Philadelphia
|at SAN FRANCISCO
|3
|3
|(52½)
|Chicago
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|8½
|8
|(50)
|at ATLANTA
College Football
Saturday
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|6½
|7
|(53½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7
|4½
|(43½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3½
|1½
|(41½)
|LSU
Monday
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|8
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|6½
|9½
|(51½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(61½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|5½
|6½
|(55½)
|TCU
Wednesday
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|3½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|4½
|7½
|(48½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|13½
|14½
|(50½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(42½)
|Miami (FL)
Thursday
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|2½
|(52½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|7
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(56½)
|Ole Miss
Friday
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|6½
|11½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|6½
|7
|(54½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3½
|(53½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|3
|(51½)
|SMU
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at TORONTO
|OFF
|(OFF)
|Golden State
|at OKLAHOMA CITY
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at WASHINGTON
|OFF
|(OFF)
|Memphis
|at PORTLAND
|OFF
|(OFF)
|Boston
|at LA CLIPPERS
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at LA LAKERS
|OFF
|(OFF)
|Sacramento
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at BOSTON COLLEGE
|13½
|Le Moyne
|Columbia
|14½
|at NORTH FLORIDA
|at TEXAS TECH
|17½
|Winthrop
|at COLGATE
|3½
|Harvard
|at KANSAS STATE
|32
|UL Monroe
|Liberty
|4½
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA TECH
|18½
|Florida A&M
|at LOUISIANA
|1½
|Norfolk State
|at COLORADO
|14½
|Northern Colorado
|at SMU
|20½
|CSU Fullerton
|at RICHMOND
|12½
|Charleston Southern
|Washington State
|4½
|at PORTLAND
|at GEORGE MASON
|15½
|Pennsylvania
|Santa Clara
|6½
|at OREGON STATE
|Pacific
|2½
|at SAN DIEGO
|at MARYLAND
|13½
|Old Dominion
|Saint Mary’s (CA)
|8½
|at LOYOLA MARYMOUNT
|at SEATTLE U
|1½
|San Francisco
|Gonzaga
|28½
|at PEPPERDINE
|at OREGON
|20½
|Omaha
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at COLUMBUS
|-143
|N.Y Islanders
|+120
|at TAMPA BAY
|-153
|Montreal
|+128
|at DETROIT
|-137
|Toronto
|+115
|Pittsburgh
|-164
|at CHICAGO
|+138
|Philadelphia
|-131
|at SEATTLE
|+110
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.