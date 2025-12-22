NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at WASHINGTON 3½ 4½ (50½) Dallas Detroit 2½ 1½ (48½) at MINNESOTA at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WASHINGTON
|3½
|4½
|(50½)
|Dallas
|Detroit
|2½
|1½
|(48½)
|at MINNESOTA
|at KANSAS CITY
|4½
|4½
|(44½)
|Denver
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(39½)
|Houston
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(40½)
|Baltimore
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|1½
|7
|(42½)
|at CAROLINA
|Jacksonville
|1½
|6
|(47½)
|at INDIANAPOLIS
|Tampa Bay
|1
|5½
|(46½)
|at MIAMI
|New England
|1½
|13½
|(42½)
|at NY JETS
|Pittsburgh
|2½
|4
|(34)
|at CLEVELAND
|New Orleans
|3½
|2½
|(39½)
|at TENNESSEE
|at CINCINNATI
|4
|7
|(53½)
|Arizona
|at LAS VEGAS
|2½
|1½
|(42)
|NY Giants
|at BUFFALO
|1½
|2½
|(43½)
|Philadelphia
|at SAN FRANCISCO
|3
|3
|(51½)
|Chicago
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|8½
|8½
|(49½)
|at ATLANTA
College Football
Tuesday
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(42½)
|Miami (FL)
Thursday, Jan. 1
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|1½
|(52½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|6½
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(56½)
|Ole Miss
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|9½
|(219½)
|Brooklyn
|at CHARLOTTE
|6½
|(234½)
|Washington
|at CLEVELAND
|9½
|(237½)
|New Orleans
|at MIAMI
|4½
|(228½)
|Toronto
|at INDIANA
|1½
|(220½)
|Milwaukee
|at ATLANTA
|4½
|(254½)
|Chicago
|at MINNESOTA
|6½
|(224½)
|New York
|Denver
|6½
|(237½)
|at DALLAS
|Oklahoma City
|5½
|(234½)
|at SAN ANTONIO
|Memphis
|2½
|(244½)
|at UTAH
|at PHOENIX
|5½
|(224½)
|LA Lakers
|Orlando
|1½
|(234½)
|at PORTLAND
|Detroit
|9
|(228½)
|at SACRAMENTO
|Houston
|6½
|(220½)
|at LA CLIPPERS
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at ARMY
|7½
|Binghamton
|at CAMPBELL
|5½
|Green Bay
|at KENTUCKY
|35½
|Bellarmine
|at OHIO STATE
|27½
|Grambling
|at UCF
|8½
|Florida Atlantic
|at MISSOURI STATE
|3½
|Lindenwood
|at UCLA
|25½
|UC Riverside
|Idaho
|4½
|at CSU BAKERSFIELD
|at ST. JOHN’S
|24½
|Harvard
|at LOYOLA MARYMOUNT
|21½
|Morgan State
|at SETON HALL
|2½
|Villanova
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-135
|Pittsburgh
|+114
|Dallas
|-129
|at DETROIT
|+108
|at OTTAWA
|-156
|Buffalo
|+130
|at BOSTON
|-120
|Montreal
|+100
|at CAROLINA
|-151
|Florida
|+126
|New Jersey
|-129
|at N.Y ISLANDERS
|+108
|at WASHINGTON
|-170
|N.Y Rangers
|+142
|at MINNESOTA
|-197
|Nashville
|+163
|at EDMONTON
|-183
|Calgary
|+152
|Philadelphia
|-126
|at CHICAGO
|+106
|at COLORADO
|-270
|Utah
|+218
|at VEGAS
|-250
|San Jose
|+203
|at LOS ANGELES
|-251
|Seattle
|+204
