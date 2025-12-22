Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 22, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WASHINGTON (50½) Dallas
Detroit (48½) at MINNESOTA
at KANSAS CITY (44½) Denver

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS (39½) Houston
at GREEN BAY (40½) Baltimore

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle 7 (42½) at CAROLINA
Jacksonville 6 (47½) at INDIANAPOLIS
Tampa Bay 1 (46½) at MIAMI
New England 13½ (42½) at NY JETS
Pittsburgh 4 (34) at CLEVELAND
New Orleans (39½) at TENNESSEE
at CINCINNATI 4 7 (53½) Arizona
at LAS VEGAS (42) NY Giants
at BUFFALO (43½) Philadelphia
at SAN FRANCISCO 3 3 (51½) Chicago

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (49½) at ATLANTA

College Football

Tuesday

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42½) Miami (FL)

Thursday, Jan. 1

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (52½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (56½) Ole Miss

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (219½) Brooklyn
at CHARLOTTE (234½) Washington
at CLEVELAND (237½) New Orleans
at MIAMI (228½) Toronto
at INDIANA (220½) Milwaukee
at ATLANTA (254½) Chicago
at MINNESOTA (224½) New York
Denver (237½) at DALLAS
Oklahoma City (234½) at SAN ANTONIO
Memphis (244½) at UTAH
at PHOENIX (224½) LA Lakers
Orlando (234½) at PORTLAND
Detroit 9 (228½) at SACRAMENTO
Houston (220½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at ARMY Binghamton
at CAMPBELL Green Bay
at KENTUCKY 35½ Bellarmine
at OHIO STATE 27½ Grambling
at UCF Florida Atlantic
at MISSOURI STATE Lindenwood
at UCLA 25½ UC Riverside
Idaho at CSU BAKERSFIELD
at ST. JOHN’S 24½ Harvard
at LOYOLA MARYMOUNT 21½ Morgan State
at SETON HALL Villanova

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -135 Pittsburgh +114
Dallas -129 at DETROIT +108
at OTTAWA -156 Buffalo +130
at BOSTON -120 Montreal +100
at CAROLINA -151 Florida +126
New Jersey -129 at N.Y ISLANDERS +108
at WASHINGTON -170 N.Y Rangers +142
at MINNESOTA -197 Nashville +163
at EDMONTON -183 Calgary +152
Philadelphia -126 at CHICAGO +106
at COLORADO -270 Utah +218
at VEGAS -250 San Jose +203
at LOS ANGELES -251 Seattle +204

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

