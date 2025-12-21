Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 21, 2025, 11:56 PM

NFL

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Monday

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42) Miami (FL)

Thursday, Jan. 1

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (52½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia 7 (56½) Ole Miss

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND (237½) Charlotte
at BOSTON (225) Indiana
at NEW ORLEANS 1 (237½) Dallas
at DENVER 14½ (246½) Utah
at OKLAHOMA CITY 16½ (227½) Memphis
Detroit (234½) at PORTLAND
at GOLDEN STATE (228½) Orlando

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at FORDHAM 11½ New Haven
at BUTLER 32½ NJIT
at GEORGIA 36½ West Georgia
at TOWSON 10½ Sacred Heart
at TULSA 18½ Denver
Seattle U at UTSA
at SOUTH CAROLINA 30½ South Carolina State
SIU-Edwardsville at WESTERN ILLINOIS
Abilene Christian at TEXAS SOUTHERN
at UCSB Portland
at VIRGINIA 26½ American
at INDIANA 23½ Siena
at GEORGETOWN 30½ Coppin State
at BOSTON COLLEGE 17½ Fairleigh Dickinson
at VCU 31½ Rider
at SAINT JOSEPH’S (PA) Coastal Carolina
at WRIGHT STATE Eastern Michigan
at LSU 29½ Prairie View A&M
at FLORIDA STATE 24½ Jacksonville
at TEMPLE 11½ Princeton
at RHODE ISLAND 10½ Northeastern
at HIGH POINT 17½ Bryant
at SYRACUSE 23½ Stonehill
at DUQUESNE 20½ Canisius
at WEST VIRGINIA 41½ Mississippi Valley State
at GRAND CANYON 25½ IU Indianapolis
at KANSAS 17½ Davidson
at CREIGHTON 19½ Utah Tech
Illinois at MISSOURI
at MEMPHIS 18½ Alabama State
at NORTH CAROLINA 27½ East Carolina
at TEXAS 33½ Maryland-Eastern Shore
at WISCONSIN 31½ Central Michigan
UT Arlington at ORAL ROBERTS
at OKLAHOMA 30½ Stetson
at ARIZONA 39½ Bethune-Cookman
at BYU 35½ Eastern Washington
at CSU NORTHRIDGE 10½ Sacramento State
at SAINT MARY’S (CA) 12½ Northern Iowa
at WASHINGTON 20½ San Diego

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -236 St. Louis +194
at PHILADELPHIA -135 Vancouver +114
at ANAHEIM -191 Seattle +158
at LOS ANGELES -182 Columbus +151

Sports
