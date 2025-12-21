NFL Monday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG San Francisco 6½ 5½ (46½) at INDIANAPOLIS College Football Monday Famous Idaho Potato…
NFL
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|San Francisco
|6½
|5½
|(46½)
|at INDIANAPOLIS
College Football
Monday
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(42)
|Miami (FL)
Thursday, Jan. 1
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|1½
|(52½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|6½
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|7
|(56½)
|Ole Miss
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|9½
|(237½)
|Charlotte
|at BOSTON
|9½
|(225)
|Indiana
|at NEW ORLEANS
|1
|(237½)
|Dallas
|at DENVER
|14½
|(246½)
|Utah
|at OKLAHOMA CITY
|16½
|(227½)
|Memphis
|Detroit
|5½
|(234½)
|at PORTLAND
|at GOLDEN STATE
|4½
|(228½)
|Orlando
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at FORDHAM
|11½
|New Haven
|at BUTLER
|32½
|NJIT
|at GEORGIA
|36½
|West Georgia
|at TOWSON
|10½
|Sacred Heart
|at TULSA
|18½
|Denver
|Seattle U
|8½
|at UTSA
|at SOUTH CAROLINA
|30½
|South Carolina State
|SIU-Edwardsville
|5½
|at WESTERN ILLINOIS
|Abilene Christian
|4½
|at TEXAS SOUTHERN
|at UCSB
|9½
|Portland
|at VIRGINIA
|26½
|American
|at INDIANA
|23½
|Siena
|at GEORGETOWN
|30½
|Coppin State
|at BOSTON COLLEGE
|17½
|Fairleigh Dickinson
|at VCU
|31½
|Rider
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|8½
|Coastal Carolina
|at WRIGHT STATE
|6½
|Eastern Michigan
|at LSU
|29½
|Prairie View A&M
|at FLORIDA STATE
|24½
|Jacksonville
|at TEMPLE
|11½
|Princeton
|at RHODE ISLAND
|10½
|Northeastern
|at HIGH POINT
|17½
|Bryant
|at SYRACUSE
|23½
|Stonehill
|at DUQUESNE
|20½
|Canisius
|at WEST VIRGINIA
|41½
|Mississippi Valley State
|at GRAND CANYON
|25½
|IU Indianapolis
|at KANSAS
|17½
|Davidson
|at CREIGHTON
|19½
|Utah Tech
|Illinois
|8½
|at MISSOURI
|at MEMPHIS
|18½
|Alabama State
|at NORTH CAROLINA
|27½
|East Carolina
|at TEXAS
|33½
|Maryland-Eastern Shore
|at WISCONSIN
|31½
|Central Michigan
|UT Arlington
|2½
|at ORAL ROBERTS
|at OKLAHOMA
|30½
|Stetson
|at ARIZONA
|39½
|Bethune-Cookman
|at BYU
|35½
|Eastern Washington
|at CSU NORTHRIDGE
|10½
|Sacramento State
|at SAINT MARY’S (CA)
|12½
|Northern Iowa
|at WASHINGTON
|20½
|San Diego
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-236
|St. Louis
|+194
|at PHILADELPHIA
|-135
|Vancouver
|+114
|at ANAHEIM
|-191
|Seattle
|+158
|at LOS ANGELES
|-182
|Columbus
|+151
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.