NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Philadelphia 4½ 6½ (44½) at WASHINGTON Green Bay 3 1½ (46½) at CHICAGO…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|4½
|6½
|(44½)
|at WASHINGTON
|Green Bay
|3
|1½
|(46½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tampa Bay
|2½
|3
|(45½)
|at CAROLINA
|at DALLAS
|2½
|1½
|(49½)
|LA Chargers
|Kansas City
|11½
|3½
|(37½)
|at TENNESSEE
|Buffalo
|8½
|10½
|(42½)
|at CLEVELAND
|Cincinnati
|2½
|1½
|(50½)
|at MIAMI
|at NEW ORLEANS
|2½
|4½
|(40½)
|NY Jets
|Minnesota
|1½
|2½
|(43½)
|at NY GIANTS
|at DENVER
|3
|3
|(45½)
|Jacksonville
|Atlanta
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at DETROIT
|6½
|6½
|(50½)
|Pittsburgh
|at HOUSTON
|11½
|14½
|(37½)
|Las Vegas
|at BALTIMORE
|2½
|2½
|(47½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|San Francisco
|6½
|5½
|(46½)
|at INDIANAPOLIS
College Football
Saturday
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(49½)
|James Madison
Monday
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|1½
|(237½)
|Houston
|Boston
|1½
|(223½)
|at TORONTO
|at NEW ORLEANS
|3½
|(233½)
|Indiana
|at PHILADELPHIA
|2½
|(228½)
|Dallas
|at DETROIT
|9½
|(233½)
|Charlotte
|at MEMPHIS
|10½
|(235½)
|Washington
|at GOLDEN STATE
|5½
|(226½)
|Phoenix
|Orlando
|7½
|(242½)
|at UTAH
|Portland
|4½
|(237½)
|at SACRAMENTO
|LA Lakers
|3½
|(229½)
|at LA CLIPPERS
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at MICHIGAN STATE
|20½
|Oakland
|at LOUISVILLE
|30½
|Montana
|at KANSAS STATE
|21½
|South Dakota
|St. John’s
|2½
|at KENTUCKY
|at DAYTON
|10½
|Liberty
|at YOUNGSTOWN STATE
|7½
|South Carolina Upstate
|Buffalo
|1½
|at WESTERN MICHIGAN
|at SAINT BONAVENTURE
|16½
|Le Moyne
|Robert Morris
|13½
|at SAINT FRANCIS (PA)
|at INDIANA
|36½
|Chicago State
|at APPALACHIAN STATE
|10½
|Georgia State
|at UMASS
|1½
|Kent State
|at VERMONT
|4½
|Iona
|at VIRGINIA TECH
|14½
|Elon
|Longwood
|4½
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|at HARVARD
|9½
|Holy Cross
|at TROY
|4½
|Marshall
|at GEORGIA TECH
|15½
|Lafayette
|Miami (OH)
|10½
|at BALL STATE
|at UNC WILMINGTON
|14½
|Howard
|at UTAH STATE
|7½
|Colorado State
|at MERCYHURST
|8½
|Binghamton
|at OLD DOMINION
|5½
|Coastal Carolina
|North Carolina
|3½
|at OHIO STATE
|Louisiana
|1½
|at UL MONROE
|at NORTHERN ILLINOIS
|2
|Central Michigan
|at NORTHERN COLORADO
|10½
|Denver
|at TEXAS STATE
|1½
|South Alabama
|at SYRACUSE
|14½
|Northeastern
|at TENNESSEE TECH
|1½
|UT Martin
|at BUTLER
|1½
|Northwestern
|at MISSISSIPPI STATE
|3½
|Memphis
|at WYOMING
|2½
|Grand Canyon
|at EAST TENNESSEE STATE
|11½
|Jacksonville State
|Bowling Green
|1½
|at OHIO
|Arkansas State
|2½
|at SOUTHERN MISS
|at TENNESSEE STATE
|1½
|Southeast Missouri State
|Morehead State
|1½
|at SOUTHERN INDIANA
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|James Madison
|at UCF
|16½
|FGCU
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|4½
|LIU
|at WASHINGTON STATE
|7½
|Mercer
|at SANTA CLARA
|17½
|Loyola Chicago
|Houston
|4½
|at ARKANSAS
|at RICHMOND
|20½
|Citadel
|at VIRGINIA
|16½
|Maryland
|at IOWA
|26½
|Bucknell
|at PURDUE
|8½
|Auburn
|at UTAH
|12½
|Eastern Washington
|at UNLV
|7½
|Fresno State
|at LAMAR
|5½
|Omaha
|at TULANE
|3½
|Portland State
|at CAL BAPTIST
|12½
|Sacramento State
|at ST. THOMAS
|13
|UC Riverside
|at DUKE
|8½
|Texas Tech
|at COLORADO
|5½
|Stanford
|at RUTGERS
|11½
|Pennsylvania
|at CREIGHTON
|7½
|Marquette
|at GEORGETOWN
|4½
|Xavier
|Rice
|1½
|at PEPPERDINE
|at NEW MEXICO
|13½
|San Jose State
|at WEBER STATE
|4½
|Utah Tech
|Boise State
|3½
|at NEVADA
|at ARIZONA
|14½
|San Diego State
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-167
|Detroit
|+140
|at N.Y RANGERS
|-130
|Philadelphia
|+109
|at OTTAWA
|-265
|Chicago
|+214
|at MINNESOTA
|-122
|Edmonton
|+102
|at BUFFALO
|-146
|N.Y Islanders
|+123
|at FLORIDA
|-180
|St. Louis
|+149
|Toronto
|-126
|at NASHVILLE
|+105
|at BOSTON
|-161
|Vancouver
|+135
|at MONTREAL
|-143
|Pittsburgh
|+120
|at TAMPA BAY
|-112
|Carolina
|-107
|at SAN JOSE
|-115
|Seattle
|-105
|Vegas
|-125
|at CALGARY
|+105
|at ANAHEIM
|-115
|Columbus
|-105
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.