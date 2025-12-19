Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 19, 2025, 11:56 PM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (44½) at WASHINGTON
Green Bay 3 (46½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tampa Bay 3 (45½) at CAROLINA
at DALLAS (49½) LA Chargers
Kansas City 11½ (37½) at TENNESSEE
Buffalo 10½ (42½) at CLEVELAND
Cincinnati (50½) at MIAMI
at NEW ORLEANS (40½) NY Jets
Minnesota (43½) at NY GIANTS
at DENVER 3 3 (45½) Jacksonville
Atlanta (47½) at ARIZONA
at DETROIT (50½) Pittsburgh
at HOUSTON 11½ 14½ (37½) Las Vegas
at BALTIMORE (47½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Saturday

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (49½) James Madison

Monday

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DENVER (237½) Houston
Boston (223½) at TORONTO
at NEW ORLEANS (233½) Indiana
at PHILADELPHIA (228½) Dallas
at DETROIT (233½) Charlotte
at MEMPHIS 10½ (235½) Washington
at GOLDEN STATE (226½) Phoenix
Orlando (242½) at UTAH
Portland (237½) at SACRAMENTO
LA Lakers (229½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MICHIGAN STATE 20½ Oakland
at LOUISVILLE 30½ Montana
at KANSAS STATE 21½ South Dakota
St. John’s at KENTUCKY
at DAYTON 10½ Liberty
at YOUNGSTOWN STATE South Carolina Upstate
Buffalo at WESTERN MICHIGAN
at SAINT BONAVENTURE 16½ Le Moyne
Robert Morris 13½ at SAINT FRANCIS (PA)
at INDIANA 36½ Chicago State
at APPALACHIAN STATE 10½ Georgia State
at UMASS Kent State
at VERMONT Iona
at VIRGINIA TECH 14½ Elon
Longwood at NORTH CAROLINA CENTRAL
at HARVARD Holy Cross
at TROY Marshall
at GEORGIA TECH 15½ Lafayette
Miami (OH) 10½ at BALL STATE
at UNC WILMINGTON 14½ Howard
at UTAH STATE Colorado State
at MERCYHURST Binghamton
at OLD DOMINION Coastal Carolina
North Carolina at OHIO STATE
Louisiana at UL MONROE
at NORTHERN ILLINOIS 2 Central Michigan
at NORTHERN COLORADO 10½ Denver
at TEXAS STATE South Alabama
at SYRACUSE 14½ Northeastern
at TENNESSEE TECH UT Martin
at BUTLER Northwestern
at MISSISSIPPI STATE Memphis
at WYOMING Grand Canyon
at EAST TENNESSEE STATE 11½ Jacksonville State
Bowling Green at OHIO
Arkansas State at SOUTHERN MISS
at TENNESSEE STATE Southeast Missouri State
Morehead State at SOUTHERN INDIANA
at GEORGIA SOUTHERN James Madison
at UCF 16½ FGCU
at FLORIDA INTERNATIONAL LIU
at WASHINGTON STATE Mercer
at SANTA CLARA 17½ Loyola Chicago
Houston at ARKANSAS
at RICHMOND 20½ Citadel
at VIRGINIA 16½ Maryland
at IOWA 26½ Bucknell
at PURDUE Auburn
at UTAH 12½ Eastern Washington
at UNLV Fresno State
at LAMAR Omaha
at TULANE Portland State
at CAL BAPTIST 12½ Sacramento State
at ST. THOMAS 13 UC Riverside
at DUKE Texas Tech
at COLORADO Stanford
at RUTGERS 11½ Pennsylvania
at CREIGHTON Marquette
at GEORGETOWN Xavier
Rice at PEPPERDINE
at NEW MEXICO 13½ San Jose State
at WEBER STATE Utah Tech
Boise State at NEVADA
at ARIZONA 14½ San Diego State

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -167 Detroit +140
at N.Y RANGERS -130 Philadelphia +109
at OTTAWA -265 Chicago +214
at MINNESOTA -122 Edmonton +102
at BUFFALO -146 N.Y Islanders +123
at FLORIDA -180 St. Louis +149
Toronto -126 at NASHVILLE +105
at BOSTON -161 Vancouver +135
at MONTREAL -143 Pittsburgh +120
at TAMPA BAY -112 Carolina -107
at SAN JOSE -115 Seattle -105
Vegas -125 at CALGARY +105
at ANAHEIM -115 Columbus -105

