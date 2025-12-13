NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NY GIANTS 2½ 2½ (46½) Washington at KANSAS CITY 5½ 5½ (41½)…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NY GIANTS
|2½
|2½
|(46½)
|Washington
|at KANSAS CITY
|5½
|5½
|(41½)
|LA Chargers
|at JACKSONVILLE
|8½
|13½
|(41½)
|NY Jets
|Buffalo
|1½
|1½
|(48½)
|at NEW ENGLAND
|at HOUSTON
|6½
|10½
|(42½)
|Arizona
|Baltimore
|3
|2½
|(50½)
|at CINCINNATI
|at CHICAGO
|7½
|7½
|(38½)
|Cleveland
|at PHILADELPHIA
|12½
|11½
|(38½)
|Las Vegas
|Green Bay
|1½
|1½
|(42½)
|at DENVER
|at SEATTLE
|3½
|13½
|(41½)
|Indianapolis
|at SAN FRANCISCO
|12½
|12½
|(44½)
|Tennessee
|at LA RAMS
|4½
|5½
|(54½)
|Detroit
|Carolina
|2½
|2½
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|7½
|6½
|(47½)
|Minnesota
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|3½
|3
|(41½)
|Miami
College Football
Tuesday
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Troy
|1½
|2½
|(46½)
|Jacksonville State
Wednesday
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|3½
|(53½)
|Old Dominion
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana
|2½
|3½
|(60½)
|Delaware
Thursday
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arkansas State
|2½
|1½
|(56½)
|Missouri State
Friday
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|3½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|5½
|(57½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(50½)
|James Madison
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|8½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|2½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|4½
|(59½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|4½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|6½
|(50½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|3½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|3½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|3½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|3½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|4½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|5½
|(59½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|6½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(46½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|4½
|(55½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANA
|8½
|(234½)
|Washington
|at CLEVELAND
|11
|(233½)
|Charlotte
|at ATLANTA
|4½
|(226½)
|Philadelphia
|Milwaukee
|1½
|(219½)
|at BROOKLYN
|at MINNESOTA
|11
|(230½)
|Sacramento
|at CHICAGO
|5
|(244½)
|New Orleans
|LA Lakers
|3½
|(228½)
|at PHOENIX
|Golden State
|4
|(233½)
|at PORTLAND
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at TEMPLE
|18½
|Saint Francis (PA)
|at VIRGINIA TECH
|28½
|Maryland-Eastern Shore
|at EAST CAROLINA
|1½
|Buffalo
|at IOWA STATE
|40½
|Eastern Illinois
|at MINNESOTA
|17½
|Texas Southern
|High Point
|11½
|at APPALACHIAN STATE
|at MISSOURI
|19½
|Bethune-Cookman
|Monmouth
|2½
|at FAIRFIELD
|at VERMONT
|5½
|Merrimack
|at CAMPBELL
|7½
|Ball State
|at MILWAUKEE
|3½
|Indiana State
|at RADFORD
|17½
|Coppin State
|at IOWA
|28½
|Western Michigan
|at UAB
|6½
|Troy
|at NEW MEXICO
|15½
|FGCU
|at CHARLESTON (SC)
|4½
|Charlotte
|Kent State
|7½
|at PORTLAND
|at WAKE FOREST
|16½
|Queens
|at LOYOLA CHICAGO
|13½
|Chicago State
|at PURDUE FORT WAYNE
|7½
|Detroit Mercy
|at SOUTH ALABAMA
|2½
|North Texas
|Saint Mary’s (CA)
|2½
|at BOISE STATE
|at TEXAS A&M
|26½
|Jacksonville
|at USC
|15½
|Washington State
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-137
|Vancouver
|+114
|Utah
|-134
|at PITTSBURGH
|+112
|at CAROLINA
|-230
|Philadelphia
|+188
|at MINNESOTA
|-150
|Boston
|+125
|Edmonton
|-125
|at MONTREAL
|+104
|Buffalo
|-122
|at SEATTLE
|+102
