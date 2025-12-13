Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 13, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NY GIANTS (46½) Washington
at KANSAS CITY (41½) LA Chargers
at JACKSONVILLE 13½ (41½) NY Jets
Buffalo (48½) at NEW ENGLAND
at HOUSTON 10½ (42½) Arizona
Baltimore 3 (50½) at CINCINNATI
at CHICAGO (38½) Cleveland
at PHILADELPHIA 12½ 11½ (38½) Las Vegas
Green Bay (42½) at DENVER
at SEATTLE 13½ (41½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO 12½ 12½ (44½) Tennessee
at LA RAMS (54½) Detroit
Carolina (40½) at NEW ORLEANS
at DALLAS (47½) Minnesota

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH 3 (41½) Miami

College Football

Tuesday

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Troy (46½) Jacksonville State

Wednesday

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (53½) Old Dominion

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana (60½) Delaware

Thursday

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (56½) Missouri State

Friday

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (57½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday, Dec. 20

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (50½) James Madison

Monday, Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday, Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (59½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (50½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (59½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (46½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (55½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at INDIANA (234½) Washington
at CLEVELAND 11 (233½) Charlotte
at ATLANTA (226½) Philadelphia
Milwaukee (219½) at BROOKLYN
at MINNESOTA 11 (230½) Sacramento
at CHICAGO 5 (244½) New Orleans
LA Lakers (228½) at PHOENIX
Golden State 4 (233½) at PORTLAND

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at TEMPLE 18½ Saint Francis (PA)
at VIRGINIA TECH 28½ Maryland-Eastern Shore
at EAST CAROLINA Buffalo
at IOWA STATE 40½ Eastern Illinois
at MINNESOTA 17½ Texas Southern
High Point 11½ at APPALACHIAN STATE
at MISSOURI 19½ Bethune-Cookman
Monmouth at FAIRFIELD
at VERMONT Merrimack
at CAMPBELL Ball State
at MILWAUKEE Indiana State
at RADFORD 17½ Coppin State
at IOWA 28½ Western Michigan
at UAB Troy
at NEW MEXICO 15½ FGCU
at CHARLESTON (SC) Charlotte
Kent State at PORTLAND
at WAKE FOREST 16½ Queens
at LOYOLA CHICAGO 13½ Chicago State
at PURDUE FORT WAYNE Detroit Mercy
at SOUTH ALABAMA North Texas
Saint Mary’s (CA) at BOISE STATE
at TEXAS A&M 26½ Jacksonville
at USC 15½ Washington State

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -137 Vancouver +114
Utah -134 at PITTSBURGH +112
at CAROLINA -230 Philadelphia +188
at MINNESOTA -150 Boston +125
Edmonton -125 at MONTREAL +104
Buffalo -122 at SEATTLE +102

