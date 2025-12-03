Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

December 3, 2025, 12:14 AM

Robert Morris at Green Bay — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports, TV 32

Lafayette at Fairleigh Dickinson — Fubo Sports, NEC Front Row, Ryz Sports Network

Villanova at Georgetown — Peacock

Pittsburgh at Mississippi State — SECN, Fubo Sports

Pittsburgh at Tampa Bay — SportsNet Pittsburgh, The Spot, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

