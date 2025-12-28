Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

December 28, 2025, 6:13 PM

Sunday

No. 1 UConn (13-0) beat Butler 94-47. Next: at Providence, Wednesday.

No. 2 Texas (15-0) beat Southeastern Louisiana 120-38. Next: at Missouri, Thursday.

No. 3 South Carolina (13-1) beat Providence 96-55. Next: vs. Alabama, Thursday.

No. 4 UCLA (12-1) beat No. 19 Ohio State 82-75. Next: at Penn State, Wednesday.

No. 5 LSU (14-0) beat Alabama State 109-41. Next: vs. No. 11 Kentucky, Thursday.

No. 6 Michigan (10-1) did not play. Next: at Oregon, Monday.

No. 7 Maryland (13-0) did not play. Next: vs. Wisconsin, Monday.

No. 8 Oklahoma (12-1) did not play. Next: at Texas A&M, Thursday.

No. 8 TCU (13-0) did not play. Next: at BYU, Wednesday.

No. 10 Iowa State (13-0) did not play. Next: at Houston, Wednesday.

No. 11 Kentucky (13-1) beat Hofstra 80-42. Next: at No. 5 LSU, Thursday.

No. 12 Vanderbilt (13-0) beat Stonehill 109-50. Next: at Arkansas, Thursday.

No. 13 Louisville (12-3) did not play. Next: vs. SMU, Thursday.

No. 14 Iowa (11-2) beat Penn State 99-76. Next: vs. No. 20 Nebraska, Thursday.

No. 15 Ole Miss (13-2) beat Alcorn State 64-44. Next: vs. Georgia, Thursday.

No. 16 North Carolina (11-3) did not play. Next: at Boston College, Monday.

No. 17 USC (9-3) did not play. Next: at No. 20 Nebraska, Monday.

No. 18 Notre Dame (9-2) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Monday.

No. 19 Ohio State (11-2) lost to No. 4 UCLA 82-75. Next: at Purdue, Wednesday.

No. 20 Nebraska (12-0) did not play. Next: vs. No. 17 USC, Monday.

No. 21 Texas Tech (14-0) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.

No. 22 Baylor (11-3) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday.

No. 23 Tennessee (8-3) did not play. Next: vs. Florida, Thursday.

No. 24 Michigan State (12-1) beat Rutgers 70-64. Next: at Indiana, Thursday.

No. 25 Princeton (12-1) did not play. Next: at Penn, Saturday.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

