NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (12-0) beat No. 11 Iowa 90-64. Next: at Butler, Sunday, Dec. 28.
No. 2 Texas (13-0) did not play. Next: at South Dakota State, Sunday.
No. 3 South Carolina (12-1) beat Florida Gulf Coast 105-43. Next: vs. Providence, Sunday, Dec. 28.
No. 4 UCLA (11-1) beat Long Beach State 106-44. Next: at No. 21 Ohio State, Sunday, Dec. 28.
No. 5 LSU (12-0) did not play. Next: vs. UT Arlington, Sunday.
No. 6 Michigan (9-1) did not play. Next: vs. Oakland, Sunday.
No. 7 Maryland (13-0) did not play. Next: TBA.
No. 8 Oklahoma (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 9 TCU (13-0) beat Kansas State 77-55. Next: TBA.
No. 10 Iowa State (12-0) did not play. Next: vs. Kansas, Sunday.
No. 11 Iowa (10-2) lost to No. 1 UConn 90-64. Next: vs. Penn State, Sunday, Dec. 28.
No. 12 Kentucky (12-1) did not play. Next: vs. Hofstra, Sunday, Dec. 28.
No. 13 Vanderbilt (12-0) beat Texas Southern 96-46. Next: vs. Stonehill, Sunday, Dec. 28.
No. 14 Ole Miss (11-1) did not play. Next: vs. Old Dominion, Sunday.
No. 15 Baylor (11-2) did not play. Next: vs. Texas Tech, Sunday.
No. 16 Louisville (12-3) beat No. 17 Tennessee 89-65. Next: TBA.
No. 17 Tennessee (7-3) lost to No. 16 Louisville 89-65. Next: TBA.
No. 18 North Carolina (10-3) did not play. Next: vs. Charleston Southern, Sunday.
No. 19 USC (8-3) did not play. Next: at California, Sunday.
No. 20 Notre Dame (8-2) did not play. Next: vs. Bellarmine, Sunday.
No. 21 Ohio State (10-1) did not play. Next: vs. No. 4 UCLA, Sunday, Dec. 28.
No. 22 Washington (9-2) did not play. Next: at Pacific, Sunday.
No. 23 Nebraska (11-0) did not play. Next: vs. California Baptist, Sunday.
No. 24 Michigan State (9-1) did not play. Next: vs. Indiana State, Sunday.
No. 25 Princeton (11-1) beat George Mason 71-69, OT. Next: TBA.
