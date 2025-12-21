NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (11-0) beat San Diego State 68-45. Next: TBA.
No. 2 Michigan (10-0) did not play. Next: vs. La Salle, Sunday.
No. 3 Duke (11-1) lost to No. 19 Texas Tech 82-81. Next: TBA.
No. 4 Iowa State (11-0) did not play. Next: vs. Long Beach State, Sunday.
No. 5 UConn (11-1) did not play. Next: at DePaul, Sunday.
No. 6 Purdue (11-1) beat No. 21 Auburn 88-60. Next: TBA.
No. 7 Gonzaga (11-1) did not play. Next: at Oregon, Sunday.
No. 8 Houston (11-1) beat No. 14 Arkansas 94-85. Next: TBA.
No. 9 Michigan State (11-1) beat Oakland 79-70. Next: TBA.
No. 10 BYU (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 11 Louisville (10-2) beat Montana 94-54. Next: TBA.
No. 12 North Carolina (11-1) beat Ohio State 71-70. Next: TBA.
No. 13 Vanderbilt (11-0) did not play. Next: at Wake Forest, Sunday.
No. 14 Arkansas (9-3) lost to No. 8 Houston 94-85. Next: TBA.
No. 15 Nebraska (11-0) did not play. Next: vs. North Dakota, Sunday.
No. 16 Alabama (8-3) did not play. Next: vs. Kennesaw State, Sunday.
No. 17 Kansas (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 18 Illinois (8-3) did not play. Next: TBA.
No. 19 Texas Tech (9-3) beat No. 3 Duke 82-81. Next: vs. Winthrop, Sunday, Dec. 28.
No. 20 Tennessee (8-3) did not play. Next: vs. Gardner-Webb, Sunday.
No. 21 Auburn (8-4) lost to No. 6 Purdue 88-60. Next: TBA.
No. 22 St. John’s (7-4) lost to Kentucky 78-66. Next: vs. Harvard, Tuesday.
No. 23 Virginia (10-1) beat Maryland 80-72. Next: TBA.
No. 23 Florida (7-4) did not play. Next: vs. Colgate, Sunday.
No. 25 Georgia (10-1) did not play. Next: TBA.
