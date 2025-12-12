Lou Groza Award Winners

Winners of the Lou Groza Collegiate Place-Kicker Award, presented by the Palm Beach County Sports Commission:
2025_Tate Sandell, Oklahoma
2024_Kenneth Almendares, Louisiana
2023_Graham Nicholson, Miami (Ohio)
2022_Christopher Dunn, North Carolina State.
2021_Jake Moody, Michigan
2020_Jose Borregales, Miami
2019_Rodrigo Blankenship, Georgia
2018_Andre Szmyt, Syracuse
2017_Matt Gay, Utah
2016_Zane Gonzalez, Arizona State
2015_Ka’imi Fairbairn, UCLA
2014_Brad Craddock, Maryland
2013_Roberto Aguayo, Florida State
2012_Cairo Santos, Tulane
2011_Randy Bullock, Texas A&M
2010_Dan Bailey, Oklahoma State
2009_Kai Forbath, UCLA
2008_Graham Gano, Florida State
2007_Thomas Weber, Arizona State
2006_Arthur Carmody, Louisville
2005_Alexis Serna, Oregon State
2004_Mike Nugent, Ohio State
2003_Jonathan Nichols, Mississippi
2002_Nate Kaeding, Iowa
2001_Seth Marler, Tulane
2000_Jonathon Ruffin, Cincinnati
1999_Sebastian Janikowski, Florida State
1998_Sebastian Janikowski, Florida State
1997_Martin Gramatica, Kansas State
1996_Mark Primanti, North Carolina State
1995_Michael Reeder, Texas Christian
1994_Steve McLaughlin, Arizona
1993_Judd Davis, Florida
1992_Joe Allison, Memphis
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.