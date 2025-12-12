Live Radio
Lou Groza Award Winners

The Associated Press

December 12, 2025, 11:56 PM

Winners of the Lou Groza Collegiate Place-Kicker Award, presented by the Palm Beach County Sports Commission:

2025_Tate Sandell, Oklahoma

2024_Kenneth Almendares, Louisiana

2023_Graham Nicholson, Miami (Ohio)

2022_Christopher Dunn, North Carolina State.

2021_Jake Moody, Michigan

2020_Jose Borregales, Miami

2019_Rodrigo Blankenship, Georgia

2018_Andre Szmyt, Syracuse

2017_Matt Gay, Utah

2016_Zane Gonzalez, Arizona State

2015_Ka’imi Fairbairn, UCLA

2014_Brad Craddock, Maryland

2013_Roberto Aguayo, Florida State

2012_Cairo Santos, Tulane

2011_Randy Bullock, Texas A&M

2010_Dan Bailey, Oklahoma State

2009_Kai Forbath, UCLA

2008_Graham Gano, Florida State

2007_Thomas Weber, Arizona State

2006_Arthur Carmody, Louisville

2005_Alexis Serna, Oregon State

2004_Mike Nugent, Ohio State

2003_Jonathan Nichols, Mississippi

2002_Nate Kaeding, Iowa

2001_Seth Marler, Tulane

2000_Jonathon Ruffin, Cincinnati

1999_Sebastian Janikowski, Florida State

1998_Sebastian Janikowski, Florida State

1997_Martin Gramatica, Kansas State

1996_Mark Primanti, North Carolina State

1995_Michael Reeder, Texas Christian

1994_Steve McLaughlin, Arizona

1993_Judd Davis, Florida

1992_Joe Allison, Memphis

