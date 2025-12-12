Grant Thornton Invitational Scores

Friday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $4 million
Yardage: 7,382; Par: 72
First Round
|M.Brennan/C.Hull
|27-28—55
|W.Clark/L.Thompson
|28-27—55
|A.Novak/L.Coughlin
|29-28—57
|C.Gotterup/J.Kupcho
|27-31—58
|D.McCarthy/N.Korda
|28-30—58
|M.Kim/R.Zhang
|29-29—58
|J.Knapp/P.Tavatanakit
|28-31—59
|J.Day/L.Ko
|31-29—60
|T.Hoge/A.Yin
|31-29—60
|B.Horschel/A.Lee
|31-30—61
|C.Conners/B.Henderson
|30-31—61
|T.Finau/L.Vu
|31-30—61
|B.Cauley/J.Korda
|32-30—62
|N.Shipley/M.Stark
|31-31—62
|L.Clanton/L.Woad
|33-30—63
|K.Mitchell/M.Khang
|33-31—64
