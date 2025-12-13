GIRLS PREP BASKETBALL=
Adair Co. 46, Marion County (KY) 29
Ballard Memorial 52, Christian Fellowship 14
Bardstown 75, Nelson Co. 40
Bath County (KY) 45, Menifee Co. 44
Bell Co. 59, Middlesboro 40
Bethlehem 66, Thomas Nelson 14
Bowling Green 62, Glasgow 34
Breckinridge County 56, Meade Co. 45
Bullitt East 67, Bullitt Central 48
Butler Co. 69, Whitesville Trinity 65
CEC 50, Highlands Latin 21
Caldwell Co. 53, Dawson Springs 25
Calloway Co. 63, Mayfield 33
Carlisle Co. 68, Hickman Co. 38
Crittenden Co. 74, Livingston Central 30
Cumberland Co. 60, Monroe Co. 47
Danville 49, Somerset Christian 18
Daviess Co. 63, Owensboro 36
Grayson Co. 52, Edmonson Co. 48
Green Co. 89, Caverna 38
Harlan Co. 62, Pineville 48
Harrison Co. 47, Lexington Catholic 34
Hopkins Central 60, Madisonville 22
LaRue Co. 41, Hart Co. 37
Lex. Tates Creek 86, Paris (KY) 79
Lloyd Memorial 58, Dayton (KY) 18
Logan Co. 48, Greenwood 41
Lynn Camp 54, Buckhorn 43
Madison Southern 70, Madison Central 30
Mason Co. 54, Greenup Co. 46
McLean Co. 44, Muhlenberg County 34
Metcalfe Co. 77, Clinton Co. 52
Nicholas Co. 67, Bracken Co. 48
Oldenburg, Ind. 51, Newport Central Catholic 34
Owensboro Catholic 64, Owensboro Apollo 29
Prestonsburg 71, Lawrence Co. 36
Pulaski Co. 69, Casey Co. 48
Rockcastle County 69, Somerset 20
Russell Co. 64, South Warren 31
South Laurel 63, Southwestern 48
South Oldham 53, Anderson Co. 46
St. Henry (KY) 63, Pendleton County (KY) 56
St. Mary (Paducah) 66, Joppa, Ill. 55
Taylor Co. 57, Campbellsville 50
Trigg Co. 46, Murray 38
Trimble County 42, Henry Co. 36
Tullahoma, Tenn. 59, Lou. Mercy 42
Union Co. 65, Webster Co. 43
Warren East 64, White House, Tenn. 23
Western Hills 52, Boyle Co. 48
Wolfe Co. 62, Lee Co. 32
