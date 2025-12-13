Live Radio
Home » Sports » Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

December 13, 2025, 12:51 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Adair Co. 46, Marion County (KY) 29

Ballard Memorial 52, Christian Fellowship 14

Bardstown 75, Nelson Co. 40

Bath County (KY) 45, Menifee Co. 44

Bell Co. 59, Middlesboro 40

Bethlehem 66, Thomas Nelson 14

Bowling Green 62, Glasgow 34

Breckinridge County 56, Meade Co. 45

Bullitt East 67, Bullitt Central 48

Butler Co. 69, Whitesville Trinity 65

CEC 50, Highlands Latin 21

Caldwell Co. 53, Dawson Springs 25

Calloway Co. 63, Mayfield 33

Carlisle Co. 68, Hickman Co. 38

Crittenden Co. 74, Livingston Central 30

Cumberland Co. 60, Monroe Co. 47

Danville 49, Somerset Christian 18

Daviess Co. 63, Owensboro 36

Grayson Co. 52, Edmonson Co. 48

Green Co. 89, Caverna 38

Harlan Co. 62, Pineville 48

Harrison Co. 47, Lexington Catholic 34

Hopkins Central 60, Madisonville 22

LaRue Co. 41, Hart Co. 37

Lex. Tates Creek 86, Paris (KY) 79

Lloyd Memorial 58, Dayton (KY) 18

Logan Co. 48, Greenwood 41

Lynn Camp 54, Buckhorn 43

Madison Southern 70, Madison Central 30

Mason Co. 54, Greenup Co. 46

McLean Co. 44, Muhlenberg County 34

Metcalfe Co. 77, Clinton Co. 52

Nicholas Co. 67, Bracken Co. 48

Oldenburg, Ind. 51, Newport Central Catholic 34

Owensboro Catholic 64, Owensboro Apollo 29

Prestonsburg 71, Lawrence Co. 36

Pulaski Co. 69, Casey Co. 48

Rockcastle County 69, Somerset 20

Russell Co. 64, South Warren 31

South Laurel 63, Southwestern 48

South Oldham 53, Anderson Co. 46

St. Henry (KY) 63, Pendleton County (KY) 56

St. Mary (Paducah) 66, Joppa, Ill. 55

Taylor Co. 57, Campbellsville 50

Trigg Co. 46, Murray 38

Trimble County 42, Henry Co. 36

Tullahoma, Tenn. 59, Lou. Mercy 42

Union Co. 65, Webster Co. 43

Warren East 64, White House, Tenn. 23

Western Hills 52, Boyle Co. 48

Wolfe Co. 62, Lee Co. 32

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up