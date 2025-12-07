F1 Abu Dhabi Grand Prix Results

Sunday
At Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Lap length: 5.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 58 laps, 1:26:07.469, 25 points.
2. (3) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 58, +12.594 seconds, 18.
3. (2) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 58, +16.572, 15.
4. (5) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 58, +23.279, 12.
5. (4) George Russell, Great Britain, Mercedes, 58, +48.563, 10.
6. (6) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 58, +1:07.562, 8.
7. (8) Esteban Ocon, France, Haas, 58, +1:09.876, 6.
8. (16) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 58, +1:12.670, 4.
9. (18) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 58, +1:19.014, 2.
10. (15) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 58, +1:19.523, 1.
11. (7) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 58, +1:21.043.
12. (11) Oliver Bearman, England, Haas, 58, +1:21.166.
13. (12) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 58, +1:22.158.
14. (10) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 58, +1:23.794.
15. (14) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 58, +1:24.399.
16. (17) Alexander Albon, Thailand, Williams, 58, +1:30.327.
17. (9) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 57, 1L.
18. (13) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 57, 1L.
19. (19) Pierre Gasly, France, Alpine, 57, 1L.
20. (20) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 57, 1L.
___
Driver Standings
1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 423 points.
2. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 421.
3. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 410.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 319.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 242.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 156.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 150.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 73.
9. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 64.
10. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 56.
11. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 51.
12. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 51.
13. Oliver Bearman, England, Haas, 41.
14. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 38.
15. Esteban Ocon, France, Haas, 38.
16. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 33.
17. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 33.
18. Pierre Gasly, France, Alpine, 22.
19. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 19.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 833.
2. Mercedes, 469.
3. Red Bull Racing, 451.
4. Ferrari, 398.
5. Williams, 137.
6. Racing Bulls, 92.
7. Aston Martin, 89.
8. Haas, 79.
9. KICK Sauber, 70.
10. Alpine, 22.
