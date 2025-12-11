Live Radio
Alfred Dunhill Championship Scores

The Associated Press

December 11, 2025, 11:35 AM

Thursday

At Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course

Johannesburg

Purse: $1.8 million

Yardage: 7,656; Par: 72

First Round

Christiaan Burke, South Africa 31-32—63
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 32-31—63
Thriston Lawrence, South Africa 32-32—64
Brandon Stone, South Africa 33-31—64
Branden Grace, South Africa 34-31—65
Brandon Robinson-Thompson, England 33-32—65
Samuel Simpson, South Africa 31-34—65
Daniel Van Tonder, South Africa 31-34—65
Oliver Bekker, South Africa 32-34—66
Karabo Mokoena, South Africa 34-32—66
John Parry, England 33-33—66
Benjamin Schmidt, England 33-33—66
Marcus Armitage, England 35-32—67
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 32-35—67
Dean Burmester, South Africa 34-33—67
Jorge Campillo, Spain 34-33—67
Casey Jarvis, South Africa 33-34—67
Romain Langasque, France 36-31—67
Pablo Larrazabal, Spain 36-31—67
Mikael Lindberg, Sweden 33-34—67
Shaun Norris, South Africa 35-32—67
Louis Oosthuizen, South Africa 35-32—67
Aldrich Potgieter, South Africa 34-33—67
JC Ritchie, South Africa 33-34—67
Jayden Trey Schaper, South Africa 38-29—67
Marcel Siem, Germany 32-35—67
Darius Van Driel, Netherlands 33-34—67
MJ Viljoen, South Africa 34-33—67
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-33—68
Dan Bradbury, England 34-34—68
Aaron Cockerill, Canada 37-31—68
Dylan Frittelli, South Africa 33-35—68
Calum Hill, Scotland 35-33—68
Ruan Korb, South Africa 34-34—68
Niklas Lemke, Sweden 36-32—68
Andrea Pavan, Italy 35-33—68
Jaco Prinsloo, South Africa 35-33—68
Antoine Rozner, France 34-34—68
Pierre Viallaneix, France 34-34—68
Austin Bautista, Australia 35-34—69
Daniel Bennett, South Africa 36-33—69
Jonathan Broomhead, South Africa 37-32—69
Luke Brown, South Africa 34-35—69
Jordan Burnand, South Africa 37-32—69
Daniel Cronje, South Africa 34-35—69
Hennie Du Plessis, South Africa 34-35—69
Darren Fichardt, South Africa 34-35—69
Grant Forrest, Scotland 36-33—69
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69
Nathan Kimsey, England 35-34—69
Guido Migliozzi, Italy 36-33—69
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-35—69
Haydn Porteous, South Africa 38-31—69
Nikhil Rama, South Africa 36-33—69
David Ravetto, France 35-34—69
Rocco Repetto Taylor, Spain 34-35—69
JJ Senekal, South Africa 36-33—69
Richard Sterne, South Africa 34-35—69
Justin Walters, South Africa 32-37—69
Daniel Young, Scotland 35-34—69
Jaco Ahlers, South Africa 35-35—70
Nick Bachem, Germany 35-35—70
Luis Carrera, Mexico 33-37—70
Martin Couvra, France 35-35—70
Joe Dean, England 36-34—70
Alejandro Del Rey, Spain 35-35—70
Ross Fisher, England 36-34—70
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 36-34—70
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-36—70
Michael Hollick, South Africa 36-34—70
Junghwan Lee, South Korea 34-36—70
Oliver Lindell, Finland 38-32—70
Herman Loubser, South Africa 33-37—70
James Morrison, England 37-33—70
Marcel Schneider, Germany 36-34—70
Ockie Strydom, South Africa 37-33—70
Hugo Townsend, Sweden 38-32—70
Graham Van Der Merwe, South Africa 36-34—70
Heinrich Bruiners, South Africa 36-35—71
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-35—71
Nacho Elvira, Spain 35-36—71
Rhys Enoch, Wales 38-33—71
Deon Germishuys, South Africa 37-34—71
Luke Jerling, South Africa 34-37—71
Ryggs Johnston, United States 36-35—71
Tobias Jonsson, Sweden 34-37—71
Zander Lombard, South Africa 38-33—71
Makhetha Mazibuko, South Africa 36-35—71
Jamie Rutherford, England 36-35—71
Jack Senior, England 36-35—71
Toto Thimba Jr., South Africa 36-35—71
Ryan Van Velzen, South Africa 36-35—71
Euan Walker, Scotland 35-36—71
Louis Albertse, South Africa 37-35—72
Kyle Barker, South Africa 35-37—72
Albin Bergstrom, Sweden 38-34—72
Jacques Blaauw, South Africa 35-37—72
Todd Clements, England 36-36—72
Jens Dantorp, Sweden 36-36—72
Keenan Davidse, South Africa 36-36—72
Werner Deyzel, South Africa 37-35—72
Wynand Dingle, South Africa 37-35—72
Manuel Elvira, Spain 38-34—72
Stephen Ferreira, Portugal 35-37—72
Julien Guerrier, France 37-35—72
Ricky Hendler, United States 36-36—72
Angel Hidalgo, Spain 36-36—72
Stuart Krog, Zimbabwe 37-35—72
Pieter Moolman, South Africa 37-35—72
Dylan Naidoo, South Africa 35-37—72
Wilco Nienaber, South Africa 36-36—72
Warwick Purchase, South Africa 38-34—72
Stals Swart, South Africa 39-33—72
Marcus Sandile Taylor, South Africa 37-35—72
Quim Vidal, Spain 37-35—72
Kieran Vincent, Zimbabwe 37-35—72
Robin Williams, South Africa 35-37—72
Jeff Winther, Denmark 38-34—72
Sam Bairstow, England 37-36—73
Joshua Berry, England 36-37—73
Adam Blomme, Sweden 37-36—73
Jake Bolton, England 38-35—73
Robson Chinhoi, Zimbabwe 36-37—73
Oihan Guillamoundeguy, France 36-37—73
Jean Hugo, South Africa 38-35—73
Scott Jamieson, Scotland 36-37—73
Rupert Kaminski, South Africa 36-37—73
Yuto Katsuragawa, Japan 37-36—73
Marcus Kinhult, Sweden 36-37—73
David Law, Scotland 35-38—73
Felix Mory, France 38-35—73
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 41-32—73
Yurav Premlall, South Africa 36-37—73
Jovan Rebula, South Africa 39-34—73
Neil Schietekat, South Africa 36-37—73
Martin Vorster, South Africa 40-33—73
Bjorn Akesson, Sweden 39-35—74
George Coetzee, South Africa 39-35—74
Luca Filippi, South Africa 38-36—74
Malcolm Mitchell, South Africa 39-35—74
Dylan Mostert, South Africa 38-36—74
Bryan Newman, South Africa 41-33—74
Jason Roets, South Africa 40-34—74
Lyle Rowe, South Africa 39-35—74
Altin Van Der Merwe, South Africa 37-37—74
Jacques Kruyswijk, South Africa 36-39—75
Joost Luiten, Netherlands 39-36—75
Ronald Rugumayo, Uganda 37-38—75
Louis De Jager, South Africa 38-38—76
Hennie O’Kennedy, South Africa 41-35—76
Danie Van Niekerk, South Africa 36-40—76
Francesco Laporta, Italy 36-41—77
Trevor Mahoney, South Africa 41-38—79
Charl Barnard, South Africa 40-40—80
Joshua Koekemoer, South Africa 39-41—80
Jacquin Hess, South Africa 39-43—82

