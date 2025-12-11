Alfred Dunhill Championship Scores

Thursday
At Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course
Johannesburg
Purse: $1.8 million
Yardage: 7,656; Par: 72
First Round
|Christiaan Burke, South Africa
|31-32—63
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|32-31—63
|Thriston Lawrence, South Africa
|32-32—64
|Brandon Stone, South Africa
|33-31—64
|Branden Grace, South Africa
|34-31—65
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-32—65
|Samuel Simpson, South Africa
|31-34—65
|Daniel Van Tonder, South Africa
|31-34—65
|Oliver Bekker, South Africa
|32-34—66
|Karabo Mokoena, South Africa
|34-32—66
|John Parry, England
|33-33—66
|Benjamin Schmidt, England
|33-33—66
|Marcus Armitage, England
|35-32—67
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|32-35—67
|Dean Burmester, South Africa
|34-33—67
|Jorge Campillo, Spain
|34-33—67
|Casey Jarvis, South Africa
|33-34—67
|Romain Langasque, France
|36-31—67
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-31—67
|Mikael Lindberg, Sweden
|33-34—67
|Shaun Norris, South Africa
|35-32—67
|Louis Oosthuizen, South Africa
|35-32—67
|Aldrich Potgieter, South Africa
|34-33—67
|JC Ritchie, South Africa
|33-34—67
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|38-29—67
|Marcel Siem, Germany
|32-35—67
|Darius Van Driel, Netherlands
|33-34—67
|MJ Viljoen, South Africa
|34-33—67
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-33—68
|Dan Bradbury, England
|34-34—68
|Aaron Cockerill, Canada
|37-31—68
|Dylan Frittelli, South Africa
|33-35—68
|Calum Hill, Scotland
|35-33—68
|Ruan Korb, South Africa
|34-34—68
|Niklas Lemke, Sweden
|36-32—68
|Andrea Pavan, Italy
|35-33—68
|Jaco Prinsloo, South Africa
|35-33—68
|Antoine Rozner, France
|34-34—68
|Pierre Viallaneix, France
|34-34—68
|Austin Bautista, Australia
|35-34—69
|Daniel Bennett, South Africa
|36-33—69
|Jonathan Broomhead, South Africa
|37-32—69
|Luke Brown, South Africa
|34-35—69
|Jordan Burnand, South Africa
|37-32—69
|Daniel Cronje, South Africa
|34-35—69
|Hennie Du Plessis, South Africa
|34-35—69
|Darren Fichardt, South Africa
|34-35—69
|Grant Forrest, Scotland
|36-33—69
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-35—69
|Nathan Kimsey, England
|35-34—69
|Guido Migliozzi, Italy
|36-33—69
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-35—69
|Haydn Porteous, South Africa
|38-31—69
|Nikhil Rama, South Africa
|36-33—69
|David Ravetto, France
|35-34—69
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|34-35—69
|JJ Senekal, South Africa
|36-33—69
|Richard Sterne, South Africa
|34-35—69
|Justin Walters, South Africa
|32-37—69
|Daniel Young, Scotland
|35-34—69
|Jaco Ahlers, South Africa
|35-35—70
|Nick Bachem, Germany
|35-35—70
|Luis Carrera, Mexico
|33-37—70
|Martin Couvra, France
|35-35—70
|Joe Dean, England
|36-34—70
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-35—70
|Ross Fisher, England
|36-34—70
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|36-34—70
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|34-36—70
|Michael Hollick, South Africa
|36-34—70
|Junghwan Lee, South Korea
|34-36—70
|Oliver Lindell, Finland
|38-32—70
|Herman Loubser, South Africa
|33-37—70
|James Morrison, England
|37-33—70
|Marcel Schneider, Germany
|36-34—70
|Ockie Strydom, South Africa
|37-33—70
|Hugo Townsend, Sweden
|38-32—70
|Graham Van Der Merwe, South Africa
|36-34—70
|Heinrich Bruiners, South Africa
|36-35—71
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-35—71
|Nacho Elvira, Spain
|35-36—71
|Rhys Enoch, Wales
|38-33—71
|Deon Germishuys, South Africa
|37-34—71
|Luke Jerling, South Africa
|34-37—71
|Ryggs Johnston, United States
|36-35—71
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-37—71
|Zander Lombard, South Africa
|38-33—71
|Makhetha Mazibuko, South Africa
|36-35—71
|Jamie Rutherford, England
|36-35—71
|Jack Senior, England
|36-35—71
|Toto Thimba Jr., South Africa
|36-35—71
|Ryan Van Velzen, South Africa
|36-35—71
|Euan Walker, Scotland
|35-36—71
|Louis Albertse, South Africa
|37-35—72
|Kyle Barker, South Africa
|35-37—72
|Albin Bergstrom, Sweden
|38-34—72
|Jacques Blaauw, South Africa
|35-37—72
|Todd Clements, England
|36-36—72
|Jens Dantorp, Sweden
|36-36—72
|Keenan Davidse, South Africa
|36-36—72
|Werner Deyzel, South Africa
|37-35—72
|Wynand Dingle, South Africa
|37-35—72
|Manuel Elvira, Spain
|38-34—72
|Stephen Ferreira, Portugal
|35-37—72
|Julien Guerrier, France
|37-35—72
|Ricky Hendler, United States
|36-36—72
|Angel Hidalgo, Spain
|36-36—72
|Stuart Krog, Zimbabwe
|37-35—72
|Pieter Moolman, South Africa
|37-35—72
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-37—72
|Wilco Nienaber, South Africa
|36-36—72
|Warwick Purchase, South Africa
|38-34—72
|Stals Swart, South Africa
|39-33—72
|Marcus Sandile Taylor, South Africa
|37-35—72
|Quim Vidal, Spain
|37-35—72
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|37-35—72
|Robin Williams, South Africa
|35-37—72
|Jeff Winther, Denmark
|38-34—72
|Sam Bairstow, England
|37-36—73
|Joshua Berry, England
|36-37—73
|Adam Blomme, Sweden
|37-36—73
|Jake Bolton, England
|38-35—73
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|36-37—73
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36-37—73
|Jean Hugo, South Africa
|38-35—73
|Scott Jamieson, Scotland
|36-37—73
|Rupert Kaminski, South Africa
|36-37—73
|Yuto Katsuragawa, Japan
|37-36—73
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-37—73
|David Law, Scotland
|35-38—73
|Felix Mory, France
|38-35—73
|Musiwalo Nethunzwi, South Africa
|41-32—73
|Yurav Premlall, South Africa
|36-37—73
|Jovan Rebula, South Africa
|39-34—73
|Neil Schietekat, South Africa
|36-37—73
|Martin Vorster, South Africa
|40-33—73
|Bjorn Akesson, Sweden
|39-35—74
|George Coetzee, South Africa
|39-35—74
|Luca Filippi, South Africa
|38-36—74
|Malcolm Mitchell, South Africa
|39-35—74
|Dylan Mostert, South Africa
|38-36—74
|Bryan Newman, South Africa
|41-33—74
|Jason Roets, South Africa
|40-34—74
|Lyle Rowe, South Africa
|39-35—74
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|37-37—74
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|36-39—75
|Joost Luiten, Netherlands
|39-36—75
|Ronald Rugumayo, Uganda
|37-38—75
|Louis De Jager, South Africa
|38-38—76
|Hennie O’Kennedy, South Africa
|41-35—76
|Danie Van Niekerk, South Africa
|36-40—76
|Francesco Laporta, Italy
|36-41—77
|Trevor Mahoney, South Africa
|41-38—79
|Charl Barnard, South Africa
|40-40—80
|Joshua Koekemoer, South Africa
|39-41—80
|Jacquin Hess, South Africa
|39-43—82
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.