Alfred Dunhill Championship Scores

The Associated Press

December 12, 2025, 11:41 AM

Friday

At Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course

Johannesburg

Purse: $1.8 million

Yardage: 7,656; Par: 72

Second Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 63-66—129
Jayden Trey Schaper, South Africa 67-64—131
Branden Grace, South Africa 65-67—132
John Parry, England 66-66—132
Oliver Bekker, South Africa 66-67—133
Michael Hollick, South Africa 70-63—133
JC Ritchie, South Africa 67-66—133
Christiaan Burke, South Africa 63-71—134
Daniel Van Tonder, South Africa 65-69—134
Dylan Frittelli, South Africa 68-67—135
Joel Girrbach, Switzerland 69-66—135
Thriston Lawrence, South Africa 64-71—135
Karabo Mokoena, South Africa 66-69—135
Louis Oosthuizen, South Africa 67-68—135
Andrea Pavan, Italy 68-67—135
Antoine Rozner, France 68-67—135
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 67-69—136
Dean Burmester, South Africa 67-69—136
Mikael Lindberg, Sweden 67-69—136
Oliver Lindell, Finland 70-66—136
Shaun Norris, South Africa 67-69—136
Aldrich Potgieter, South Africa 67-69—136
Brandon Robinson-Thompson, England 65-71—136
Marcel Schneider, Germany 70-66—136
Samuel Simpson, South Africa 65-71—136
Pierre Viallaneix, France 68-68—136
Marcus Armitage, England 67-70—137
Jonathan Broomhead, South Africa 69-68—137
Calum Hill, Scotland 68-69—137
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-68—137
Haydn Porteous, South Africa 69-68—137
Ockie Strydom, South Africa 70-67—137
Casey Jarvis, South Africa 67-71—138
Romain Langasque, France 67-71—138
James Morrison, England 70-68—138
Jamie Rutherford, England 71-67—138
Brandon Stone, South Africa 64-74—138
Justin Walters, South Africa 69-69—138
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-71—139
Luke Brown, South Africa 69-70—139
Martin Couvra, France 70-69—139
Hennie Du Plessis, South Africa 69-70—139
Nacho Elvira, Spain 71-68—139
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 70-69—139
Junghwan Lee, South Korea 70-69—139
Niklas Lemke, Sweden 68-71—139
Herman Loubser, South Africa 70-69—139
Jaco Prinsloo, South Africa 68-71—139
Darius Van Driel, Netherlands 67-72—139
Jeff Winther, Denmark 72-67—139
Jorge Campillo, Spain 67-73—140
Aaron Cockerill, Canada 68-72—140
Ryggs Johnston, United States 71-69—140
Yurav Premlall, South Africa 73-67—140
David Ravetto, France 69-71—140
Rocco Repetto Taylor, Spain 69-71—140
Benjamin Schmidt, England 66-74—140
JJ Senekal, South Africa 69-71—140
Marcel Siem, Germany 67-73—140
Hugo Townsend, Sweden 70-70—140
MJ Viljoen, South Africa 67-73—140
Kieran Vincent, Zimbabwe 72-68—140
Daniel Young, Scotland 69-71—140
Jaco Ahlers, South Africa 70-71—141
Daniel Bennett, South Africa 69-72—141
Dan Bradbury, England 68-73—141
Luis Carrera, Mexico 70-71—141
Daniel Cronje, South Africa 69-72—141
Alejandro Del Rey, Spain 70-71—141
Manuel Elvira, Spain 72-69—141
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-71—141
Deon Germishuys, South Africa 71-70—141
Oihan Guillamoundeguy, France 73-68—141
Nathan Kimsey, England 69-72—141
Ruan Korb, South Africa 68-73—141
Stuart Krog, Zimbabwe 72-69—141
Pablo Larrazabal, Spain 67-74—141
Zander Lombard, South Africa 71-70—141
Altin Van Der Merwe, South Africa 74-67—141

Missed Cut

Nick Bachem, Germany 70-72—142
George Coetzee, South Africa 74-68—142
Wynand Dingle, South Africa 72-70—142
Ross Fisher, England 70-72—142
Scott Jamieson, Scotland 73-69—142
Rupert Kaminski, South Africa 73-69—142
Yuto Katsuragawa, Japan 73-69—142
Pieter Moolman, South Africa 72-70—142
Stals Swart, South Africa 72-70—142
Louis Albertse, South Africa 72-71—143
Kyle Barker, South Africa 72-71—143
Austin Bautista, Australia 69-74—143
Heinrich Bruiners, South Africa 71-72—143
Jordan Burnand, South Africa 69-74—143
Grant Forrest, Scotland 69-74—143
Tobias Jonsson, Sweden 71-72—143
Marcus Kinhult, Sweden 73-70—143
David Law, Scotland 73-70—143
Guido Migliozzi, Italy 69-74—143
Felix Mory, France 73-70—143
Richard Sterne, South Africa 69-74—143
Quim Vidal, Spain 72-71—143
Martin Vorster, South Africa 73-70—143
Robin Williams, South Africa 72-71—143
Todd Clements, England 72-72—144
Stephen Ferreira, Portugal 72-72—144
Angel Hidalgo, Spain 72-72—144
Jean Hugo, South Africa 73-71—144
Luke Jerling, South Africa 71-73—144
Joost Luiten, Netherlands 75-69—144
Wilco Nienaber, South Africa 72-72—144
Jovan Rebula, South Africa 73-71—144
Ryan Van Velzen, South Africa 71-73—144
Adam Blomme, Sweden 73-72—145
Jens Dantorp, Sweden 72-73—145
Joe Dean, England 70-75—145
Rhys Enoch, Wales 71-74—145
Julien Guerrier, France 72-73—145
Lyle Rowe, South Africa 74-71—145
Bjorn Akesson, Sweden 74-72—146
Sam Bairstow, England 73-73—146
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-75—146
Robson Chinhoi, Zimbabwe 73-73—146
Keenan Davidse, South Africa 72-74—146
Ricky Hendler, United States 72-74—146
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-71—146
Malcolm Mitchell, South Africa 74-72—146
Neil Schietekat, South Africa 73-73—146
Toto Thimba Jr., South Africa 71-75—146
Albin Bergstrom, Sweden 72-75—147
Jake Bolton, England 73-74—147
Louis De Jager, South Africa 76-71—147
Darren Fichardt, South Africa 69-78—147
Dylan Mostert, South Africa 74-73—147
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 73-74—147
Warwick Purchase, South Africa 72-75—147
Nikhil Rama, South Africa 69-78—147
Jack Senior, England 71-76—147
Graham Van Der Merwe, South Africa 70-77—147
Jacques Blaauw, South Africa 72-76—148
Francesco Laporta, Italy 77-71—148
Makhetha Mazibuko, South Africa 71-77—148
Dylan Naidoo, South Africa 72-76—148
Jason Roets, South Africa 74-74—148
Ronald Rugumayo, Uganda 75-73—148
Charl Barnard, South Africa 80-69—149
Bryan Newman, South Africa 74-75—149
Hennie O’Kennedy, South Africa 76-73—149
Danie Van Niekerk, South Africa 76-73—149
Euan Walker, Scotland 71-78—149
Werner Deyzel, South Africa 72-78—150
Joshua Berry, England 73-78—151
Luca Filippi, South Africa 74-78—152
Jacquin Hess, South Africa 82-71—153
Trevor Mahoney, South Africa 79-76—155
Marcus Sandile Taylor, South Africa 72-84—156
Joshua Koekemoer, South Africa 80-78—158

