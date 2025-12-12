Alfred Dunhill Championship Scores

|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|63-66—129
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|67-64—131
|Branden Grace, South Africa
|65-67—132
|John Parry, England
|66-66—132
|Oliver Bekker, South Africa
|66-67—133
|Michael Hollick, South Africa
|70-63—133
|JC Ritchie, South Africa
|67-66—133
|Christiaan Burke, South Africa
|63-71—134
|Daniel Van Tonder, South Africa
|65-69—134
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-67—135
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-66—135
|Thriston Lawrence, South Africa
|64-71—135
|Karabo Mokoena, South Africa
|66-69—135
|Louis Oosthuizen, South Africa
|67-68—135
|Andrea Pavan, Italy
|68-67—135
|Antoine Rozner, France
|68-67—135
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|67-69—136
|Dean Burmester, South Africa
|67-69—136
|Mikael Lindberg, Sweden
|67-69—136
|Oliver Lindell, Finland
|70-66—136
|Shaun Norris, South Africa
|67-69—136
|Aldrich Potgieter, South Africa
|67-69—136
|Brandon Robinson-Thompson, England
|65-71—136
|Marcel Schneider, Germany
|70-66—136
|Samuel Simpson, South Africa
|65-71—136
|Pierre Viallaneix, France
|68-68—136
|Marcus Armitage, England
|67-70—137
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-68—137
|Calum Hill, Scotland
|68-69—137
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-68—137
|Haydn Porteous, South Africa
|69-68—137
|Ockie Strydom, South Africa
|70-67—137
|Casey Jarvis, South Africa
|67-71—138
|Romain Langasque, France
|67-71—138
|James Morrison, England
|70-68—138
|Jamie Rutherford, England
|71-67—138
|Brandon Stone, South Africa
|64-74—138
|Justin Walters, South Africa
|69-69—138
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|68-71—139
|Luke Brown, South Africa
|69-70—139
|Martin Couvra, France
|70-69—139
|Hennie Du Plessis, South Africa
|69-70—139
|Nacho Elvira, Spain
|71-68—139
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|70-69—139
|Junghwan Lee, South Korea
|70-69—139
|Niklas Lemke, Sweden
|68-71—139
|Herman Loubser, South Africa
|70-69—139
|Jaco Prinsloo, South Africa
|68-71—139
|Darius Van Driel, Netherlands
|67-72—139
|Jeff Winther, Denmark
|72-67—139
|Jorge Campillo, Spain
|67-73—140
|Aaron Cockerill, Canada
|68-72—140
|Ryggs Johnston, United States
|71-69—140
|Yurav Premlall, South Africa
|73-67—140
|David Ravetto, France
|69-71—140
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|69-71—140
|Benjamin Schmidt, England
|66-74—140
|JJ Senekal, South Africa
|69-71—140
|Marcel Siem, Germany
|67-73—140
|Hugo Townsend, Sweden
|70-70—140
|MJ Viljoen, South Africa
|67-73—140
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|72-68—140
|Daniel Young, Scotland
|69-71—140
|Jaco Ahlers, South Africa
|70-71—141
|Daniel Bennett, South Africa
|69-72—141
|Dan Bradbury, England
|68-73—141
|Luis Carrera, Mexico
|70-71—141
|Daniel Cronje, South Africa
|69-72—141
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-71—141
|Manuel Elvira, Spain
|72-69—141
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|70-71—141
|Deon Germishuys, South Africa
|71-70—141
|Oihan Guillamoundeguy, France
|73-68—141
|Nathan Kimsey, England
|69-72—141
|Ruan Korb, South Africa
|68-73—141
|Stuart Krog, Zimbabwe
|72-69—141
|Pablo Larrazabal, Spain
|67-74—141
|Zander Lombard, South Africa
|71-70—141
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|74-67—141
|Nick Bachem, Germany
|70-72—142
|George Coetzee, South Africa
|74-68—142
|Wynand Dingle, South Africa
|72-70—142
|Ross Fisher, England
|70-72—142
|Scott Jamieson, Scotland
|73-69—142
|Rupert Kaminski, South Africa
|73-69—142
|Yuto Katsuragawa, Japan
|73-69—142
|Pieter Moolman, South Africa
|72-70—142
|Stals Swart, South Africa
|72-70—142
|Louis Albertse, South Africa
|72-71—143
|Kyle Barker, South Africa
|72-71—143
|Austin Bautista, Australia
|69-74—143
|Heinrich Bruiners, South Africa
|71-72—143
|Jordan Burnand, South Africa
|69-74—143
|Grant Forrest, Scotland
|69-74—143
|Tobias Jonsson, Sweden
|71-72—143
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-70—143
|David Law, Scotland
|73-70—143
|Guido Migliozzi, Italy
|69-74—143
|Felix Mory, France
|73-70—143
|Richard Sterne, South Africa
|69-74—143
|Quim Vidal, Spain
|72-71—143
|Martin Vorster, South Africa
|73-70—143
|Robin Williams, South Africa
|72-71—143
|Todd Clements, England
|72-72—144
|Stephen Ferreira, Portugal
|72-72—144
|Angel Hidalgo, Spain
|72-72—144
|Jean Hugo, South Africa
|73-71—144
|Luke Jerling, South Africa
|71-73—144
|Joost Luiten, Netherlands
|75-69—144
|Wilco Nienaber, South Africa
|72-72—144
|Jovan Rebula, South Africa
|73-71—144
|Ryan Van Velzen, South Africa
|71-73—144
|Adam Blomme, Sweden
|73-72—145
|Jens Dantorp, Sweden
|72-73—145
|Joe Dean, England
|70-75—145
|Rhys Enoch, Wales
|71-74—145
|Julien Guerrier, France
|72-73—145
|Lyle Rowe, South Africa
|74-71—145
|Bjorn Akesson, Sweden
|74-72—146
|Sam Bairstow, England
|73-73—146
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-75—146
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|73-73—146
|Keenan Davidse, South Africa
|72-74—146
|Ricky Hendler, United States
|72-74—146
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|75-71—146
|Malcolm Mitchell, South Africa
|74-72—146
|Neil Schietekat, South Africa
|73-73—146
|Toto Thimba Jr., South Africa
|71-75—146
|Albin Bergstrom, Sweden
|72-75—147
|Jake Bolton, England
|73-74—147
|Louis De Jager, South Africa
|76-71—147
|Darren Fichardt, South Africa
|69-78—147
|Dylan Mostert, South Africa
|74-73—147
|Musiwalo Nethunzwi, South Africa
|73-74—147
|Warwick Purchase, South Africa
|72-75—147
|Nikhil Rama, South Africa
|69-78—147
|Jack Senior, England
|71-76—147
|Graham Van Der Merwe, South Africa
|70-77—147
|Jacques Blaauw, South Africa
|72-76—148
|Francesco Laporta, Italy
|77-71—148
|Makhetha Mazibuko, South Africa
|71-77—148
|Dylan Naidoo, South Africa
|72-76—148
|Jason Roets, South Africa
|74-74—148
|Ronald Rugumayo, Uganda
|75-73—148
|Charl Barnard, South Africa
|80-69—149
|Bryan Newman, South Africa
|74-75—149
|Hennie O’Kennedy, South Africa
|76-73—149
|Danie Van Niekerk, South Africa
|76-73—149
|Euan Walker, Scotland
|71-78—149
|Werner Deyzel, South Africa
|72-78—150
|Joshua Berry, England
|73-78—151
|Luca Filippi, South Africa
|74-78—152
|Jacquin Hess, South Africa
|82-71—153
|Trevor Mahoney, South Africa
|79-76—155
|Marcus Sandile Taylor, South Africa
|72-84—156
|Joshua Koekemoer, South Africa
|80-78—158
