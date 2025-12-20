Live Radio
AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

The Associated Press

December 20, 2025, 8:58 AM

Saturday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

Third Round

Ryan Gerard, United States 68-69-63—200
Casey Jarvis, South Africa 67-65-68—200
Alexander Levy, France 68-66-67—201
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69-64—202
Manuel Elvira, Spain 68-67-69—204
Michael Hollick, South Africa 73-65-67—205
Tobias Jonsson, Sweden 72-66-67—205
John Parry, England 70-68-67—205
Andreas Halvorsen, Norway 69-72-65—206
Marcel Schneider, Germany 72-68-66—206
Daniel Van Tonder, South Africa 71-68-67—206
Hennie Du Plessis, South Africa 72-67-68—207
Brandon Stone, South Africa 68-68-71—207
Anthony Quayle, Australia 68-71-69—208
Marcel Siem, Germany 73-67-68—208
Tom Vaillant, France 72-67-69—208
Hugo Townsend, Sweden 69-71-69—209
Adri Arnaus, Spain 70-70-70—210
Oihan Guillamoundeguy, France 71-69-70—210
Francesco Laporta, Italy 71-67-72—210
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-68-70—210
Jovan Rebula, South Africa 73-67-70—210
Marcus Armitage, England 72-69-70—211
Jonathan Broomhead, South Africa 75-68-68—211
Daniel Brown, England 71-72-68—211
Zander Lombard, South Africa 72-68-71—211
Renato Paratore, Italy 74-69-68—211
JC Ritchie, South Africa 74-69-68—211
Kieran Vincent, Zimbabwe 75-68-68—211
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-68-73—212
MJ Daffue, South Africa 69-70-73—212
Alex Fitzpatrick, England 69-71-72—212
Dylan Frittelli, South Africa 68-69-75—212
Scott Jamieson, Scotland 67-72-73—212
Joakim Lagergren, Sweden 69-73-70—212
Oliver Lindell, Finland 72-69-71—212
Herman Loubser, South Africa 68-69-75—212
Jack Senior, England 73-68-71—212
Christo Lamprecht, South Africa 71-70-72—213
Wilco Nienaber, South Africa 71-72-70—213
Andrea Pavan, Italy 73-69-71—213
Fred Biondi, Brazil 76-68-70—214
Gregorio De Leo, Italy 73-67-74—214
Nathan Kimsey, England 72-71-71—214
Niklas Lemke, Sweden 73-70-71—214
Julien Sale, France 77-67-70—214
Shubhankar Sharma, India 74-69-71—214
Nick Bachem, Germany 72-70-73—215
Mikael Lindberg, Sweden 76-68-71—215
Rocco Repetto Taylor, Spain 70-72-73—215
Lyle Rowe, South Africa 70-72-73—215
Jeff Winther, Denmark 71-70-74—215
Clement Charmasson, France 72-69-75—216
Luke Jerling, South Africa 71-73-72—216
Eddie Pepperell, England 74-68-74—216
Clement Sordet, France 71-73-72—216
Michael Feuerstein, United States 73-71-73—217
Christiaan Burke, South Africa 76-68-74—218
Jordan Burnand, South Africa 76-68-74—218
Marcus Kinhult, Sweden 74-69-75—218
Quim Vidal, Spain 70-74-74—218
Cameron Adam, Scotland 72-72-75—219
Nikhil Rama, South Africa 72-72-76—220
Keagan Thomas, South Africa 73-69-79—221
Quintin Wilsnach, South Africa 73-69-79—221
Dylan Naidoo, South Africa 76-67-79—222

