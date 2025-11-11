Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 11
EAST
Boston University 61, Northeastern 57
Bryant 66, Marist 56
Duquesne 102, West Liberty 73
Hofstra 73, Yale 66
Howard 62, George Washington 60
LIU 89, Kean 27
La Salle 81, Lehigh 70
Maryland-Eastern Shore 71, Monmouth 66
NJIT 78, Wagner 58
Pittsburgh 56, Cornell 54
Saint Joseph’s 70, Cincinnati 65
St. Bonaventure 68, Binghamton 65
St. John’s 53, Quinnipiac 51
Stonehill 65, Niagara 50
Syracuse 96, Canisius 72
Towson 76, Stetson 54
UMass 68, Harvard 55
West Virginia 89, Temple 61
SOUTH
Bethune-Cookman 84, Albany State 72
East Carolina 91, Charleston Southern 62
Georgia State 75, Wofford 68
Louisiana Tech 121, Louisiana Christian 34
Louisiana-Monroe 74, Grambling State 54
Memphis 76, South Alabama 68
North Carolina State 66, Maine 47
Radford 59, Loyola (MD) 50
South Carolina 65, Clemson 37
South Carolina State 108, Trinity College of Jacksonville 42
Tennessee Tech 63, Middle Tennessee 54
Western Kentucky 73, Wichita State 71, OT
MIDWEST
Dayton 71, Xavier 66
Green Bay 67, North Dakota 43
Indiana 57, Marshall 51
Indiana State 90, Eastern Illinois 69
Minnesota 90, Marquette 47
Missouri State 67, Southeast Missouri State 57
South Dakota State 91, Murray State 60
Western Illinois 68, Northern Illinois 50
SOUTHWEST
Abilene Christian 76, UT Rio Grande Valley 58
Oklahoma State 105, Prairie View A&M 55
Rice 70, Houston 56
Santa Clara 85, Texas A&M-CC 62
UT Arlington 64, Wyoming 44
UTEP 81, Western New Mexico 56
FAR WEST
New Mexico State 78, New Mexico Highlands 61
Northern Arizona 100, Embry-Riddle Aeronautical (AZ) 59
Northern Colorado 84, Bethany (KS) 52
Utah State 68, Cal State Bakersfield 65
___
