Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 11, 2025, 10:29 PM

Tuesday, Nov. 11

EAST

Boston University 61, Northeastern 57

Bryant 66, Marist 56

Duquesne 102, West Liberty 73

Hofstra 73, Yale 66

Howard 62, George Washington 60

LIU 89, Kean 27

La Salle 81, Lehigh 70

Maryland-Eastern Shore 71, Monmouth 66

NJIT 78, Wagner 58

Pittsburgh 56, Cornell 54

Saint Joseph’s 70, Cincinnati 65

St. Bonaventure 68, Binghamton 65

St. John’s 53, Quinnipiac 51

Stonehill 65, Niagara 50

Syracuse 96, Canisius 72

Towson 76, Stetson 54

UMass 68, Harvard 55

West Virginia 89, Temple 61

SOUTH

Bethune-Cookman 84, Albany State 72

East Carolina 91, Charleston Southern 62

Georgia State 75, Wofford 68

Louisiana Tech 121, Louisiana Christian 34

Louisiana-Monroe 74, Grambling State 54

Memphis 76, South Alabama 68

North Carolina State 66, Maine 47

Radford 59, Loyola (MD) 50

South Carolina 65, Clemson 37

South Carolina State 108, Trinity College of Jacksonville 42

Tennessee Tech 63, Middle Tennessee 54

Western Kentucky 73, Wichita State 71, OT

MIDWEST

Dayton 71, Xavier 66

Green Bay 67, North Dakota 43

Indiana 57, Marshall 51

Indiana State 90, Eastern Illinois 69

Minnesota 90, Marquette 47

Missouri State 67, Southeast Missouri State 57

South Dakota State 91, Murray State 60

Western Illinois 68, Northern Illinois 50

SOUTHWEST

Abilene Christian 76, UT Rio Grande Valley 58

Oklahoma State 105, Prairie View A&M 55

Rice 70, Houston 56

Santa Clara 85, Texas A&M-CC 62

UT Arlington 64, Wyoming 44

UTEP 81, Western New Mexico 56

FAR WEST

New Mexico State 78, New Mexico Highlands 61

Northern Arizona 100, Embry-Riddle Aeronautical (AZ) 59

Northern Colorado 84, Bethany (KS) 52

Utah State 68, Cal State Bakersfield 65

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

