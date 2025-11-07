Live Radio
Home » Sports » TOTO Japan Classic Scores

TOTO Japan Classic Scores

The Associated Press

November 7, 2025, 9:09 PM

Friday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Second Round

Nasa Hataoka 65-68—133
Jiyai Shin 66-67—133
Miyu Yamashita 65-69—134
Ai Suzuki 68-67—135
Shuri Sakuma 69-66—135
Sayaka Takahashi 68-67—135
Yuna Araki 70-66—136
Paula Reto 69-69—138
Nataliya Guseva 69-69—138
Chisato Iwai 67-71—138
Mi Jeong Jeon 69-69—138
Saki Baba 70-69—139
Shina Kanazawa 69-70—139
Weiwei Zhang 68-71—139
Jeong Eun Lee5 69-70—139
Kana Nagai 71-68—139
Kano Nakamura 70-69—139
Lala Anai 72-67—139
Akie Iwai 67-72—139
Minami Katsu 67-72—139
Eri Okayama 71-68—139
Karen Tsuruoka 68-71—139
Seon Woo Bae 70-69—139
Saiki Fujita 69-70—139
Kotone Hori 71-69—140
Yui Kawamoto 72-68—140
Ayaka Furue 71-69—140
Nanako Inagaki 70-70—140
Fuka Suga 72-68—140
Yuri Yoshida 71-69—140
Ayaka Watanabe 68-72—140
Mitsuki Kobayashi 71-69—140
Patty Tavatanakit 68-72—140
Gemma Dryburgh 72-69—141
Somi Lee 71-70—141
Aditi Ashok 71-70—141
Arpichaya Yubol 70-71—141
Manon De Roey 72-69—141
Minjee Lee 68-73—141
Miranda Wang 70-71—141
Saki Nagamine 70-72—142
Rio Takeda 73-69—142
Wei-Ling Hsu 73-69—142
Nana Suganuma 68-74—142
Ina Yoon 72-70—142
Karis Davidson 73-69—142
Lucy Li 71-71—142
Kum Kang Park 69-73—142
Mary Liu 72-71—143
Aihi Takano 70-73—143
Kristen Gillman 75-68—143
Sora Kamiya 73-70—143
Asuka Kashiwabara 70-73—143
Minyoung Lee 71-72—143
Julia Lopez Ramirez 71-72—143
Pajaree Anannarukarn 71-73—144
Serena Aoki 76-68—144
Hibiki Iriya 72-72—144
Aline Krauter 70-74—144
Emily Pedersen 69-75—144
Robyn Choi 71-73—144
Celine Borge 73-72—145
Dewi Weber 69-76—145
Shiho Kuwaki 71-74—145
Chia Yen Wu 70-75—145
Gurleen Kaur 74-71—145
Benedetta Moresco 71-74—145
Chanettee Wannasaen 77-70—147
Haeji Kang 72-75—147
Ayako Kimura 75-73—148
Nana Yamashiro 74-74—148
Pauline Roussin 76-72—148
Yuka Yasuda 70-78—148
Miyo Sato 75-74—149
Kotoko Uchida 78-72—150
Ilhee Lee 78-75—153
Yan Liu 74-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up