TOTO Japan Classic Scores

Friday
At Seta Golf Club
Otsu, Japan
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,616; Par: 72
Second Round
|Nasa Hataoka
|65-68—133
|Jiyai Shin
|66-67—133
|Miyu Yamashita
|65-69—134
|Ai Suzuki
|68-67—135
|Shuri Sakuma
|69-66—135
|Sayaka Takahashi
|68-67—135
|Yuna Araki
|70-66—136
|Paula Reto
|69-69—138
|Nataliya Guseva
|69-69—138
|Chisato Iwai
|67-71—138
|Mi Jeong Jeon
|69-69—138
|Saki Baba
|70-69—139
|Shina Kanazawa
|69-70—139
|Weiwei Zhang
|68-71—139
|Jeong Eun Lee5
|69-70—139
|Kana Nagai
|71-68—139
|Kano Nakamura
|70-69—139
|Lala Anai
|72-67—139
|Akie Iwai
|67-72—139
|Minami Katsu
|67-72—139
|Eri Okayama
|71-68—139
|Karen Tsuruoka
|68-71—139
|Seon Woo Bae
|70-69—139
|Saiki Fujita
|69-70—139
|Kotone Hori
|71-69—140
|Yui Kawamoto
|72-68—140
|Ayaka Furue
|71-69—140
|Nanako Inagaki
|70-70—140
|Fuka Suga
|72-68—140
|Yuri Yoshida
|71-69—140
|Ayaka Watanabe
|68-72—140
|Mitsuki Kobayashi
|71-69—140
|Patty Tavatanakit
|68-72—140
|Gemma Dryburgh
|72-69—141
|Somi Lee
|71-70—141
|Aditi Ashok
|71-70—141
|Arpichaya Yubol
|70-71—141
|Manon De Roey
|72-69—141
|Minjee Lee
|68-73—141
|Miranda Wang
|70-71—141
|Saki Nagamine
|70-72—142
|Rio Takeda
|73-69—142
|Wei-Ling Hsu
|73-69—142
|Nana Suganuma
|68-74—142
|Ina Yoon
|72-70—142
|Karis Davidson
|73-69—142
|Lucy Li
|71-71—142
|Kum Kang Park
|69-73—142
|Mary Liu
|72-71—143
|Aihi Takano
|70-73—143
|Kristen Gillman
|75-68—143
|Sora Kamiya
|73-70—143
|Asuka Kashiwabara
|70-73—143
|Minyoung Lee
|71-72—143
|Julia Lopez Ramirez
|71-72—143
|Pajaree Anannarukarn
|71-73—144
|Serena Aoki
|76-68—144
|Hibiki Iriya
|72-72—144
|Aline Krauter
|70-74—144
|Emily Pedersen
|69-75—144
|Robyn Choi
|71-73—144
|Celine Borge
|73-72—145
|Dewi Weber
|69-76—145
|Shiho Kuwaki
|71-74—145
|Chia Yen Wu
|70-75—145
|Gurleen Kaur
|74-71—145
|Benedetta Moresco
|71-74—145
|Chanettee Wannasaen
|77-70—147
|Haeji Kang
|72-75—147
|Ayako Kimura
|75-73—148
|Nana Yamashiro
|74-74—148
|Pauline Roussin
|76-72—148
|Yuka Yasuda
|70-78—148
|Miyo Sato
|75-74—149
|Kotoko Uchida
|78-72—150
|Ilhee Lee
|78-75—153
|Yan Liu
|74-WD
